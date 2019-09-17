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教师不能过度依赖教学“标准件”

周建国

2019年09月17日09:38  来源：中国教育报
 
原标题：教师不能过度依赖教学“标准件”

当下，名师教学视频、课堂实录、一课一练、一周一测等文本和网络资源应有尽有，它们犹如一根根“拐杖”，帮助教师行稳致远，故可称为教学“标准件”。

但这些“标准件”只是教学的资源和工具，教师应先独立思考和研究，再利用它们打开教学思路。可是，不少教师却经常复制粘贴，以车代步：有的教师在课堂上直接播放特级教师教学视频，有的索性把在线课程“翻转”进课堂，有的照本宣科名师教案，有的干脆用集体备课稿忽悠学生……

有人戏说，一些教师和学生的唯一区别就是，“教师手头有答案，学生手里没有答案”。这种说法可能过于夸张，但一些教师的确没有做题习惯，也没有仔细备课、上课、布置作业和出考题。一个可能的原因是不少学校对教师有硬性教学工作量要求，使得教师需要持续投入大量的时间、体力和精力，不少教师依赖教学“标准件”提高效率，但也因此逐渐导致部分教师教学能力弱化。

改变这种现状，学校要转变思想抓落实。既要坚决淡化应试教育倾向，给教师更多的教学自主权；又要以校本研修为载体，以制度考核为抓手，以教学视频、名师课堂以及一周一测等“标准件”为研修的课题和课程，鼓励教师学习反思、批判质疑、汲取精华、弥补短板，并内化为自己的资源；要切实抓好集体备课活动，力求每次活动都有磨课、磨题的主题，要求教师轮流担当活动主讲人或主持人，事前要独立备好课、命好题，然后交流、碰撞，寻求教学方法的最优解。

那些教学“标准件”都是优秀教师的劳动成果，有很高的参考价值。教学“标准件”固然值得学习和借鉴，但不能完全复制，教师应始终站在学生的立场，根据教学目标的要求，将自己的教学方案、作业和考试命题等，对标、对表教学“标准件”，提炼出具有个人特色的“产品”，不断走向“轻负担，高质量”的教学前沿。

（作者系蒲公英评论独立评论员）

(责编：何淼、岳弘彬)
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