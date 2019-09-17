西北政法大学新闻传播学院推进协同育人 探索校企共建新模式

签约仪式现场 戴阳摄

人民网讯 为响应教育部 “卓越新闻传播人才教育培养计划2.0”，推进协同育人，探索校企共建新模式，2019年9月16日，西北政法大学新闻传播学院在校召开成都华栖云科技有限公司捐赠VR综合实验室揭牌、北京北大方正电子有限公司共建编辑出版专业、电子采编实验室揭牌仪式暨探索校企共建新模式研讨会。

西北政法大学校长杨宗科教授、副校长王健教授，成都华栖云科技有限公司董事长沈余银，北京北大方正电子有限公司代表刘静华等嘉宾参加会议。

杨宗科用“历史、情怀、规律、机制、卓越”五个关键词梳理了新闻传播学院在西北政法大学的发展历程，肯定了新闻传播学院探索协同育人机制上的努力和成果，要求学院将设备用好，发挥在教学科研、社会服务、学生培养的最大效果。他表示，站在现在，回顾历史，展望未来，正是有了有家国情怀，有为国育才的责任感，才有双方的协同合作，希望双方各司其职，共同为国家培养人才。新闻传播学院要把握高等人才的培养规律，与企业合作，协同育人，让学生在学习中实践，成为当代大背景下合格的新闻传播者。校企合作机制必将成为培养新型复合型人才的必经之路，新闻传播学院要让学生有机会感受企业运营模式，提前为进入社会打下良好的基础，更好地响应教育部“卓越新闻传播人才教育培养计划2.0”，他希望双方通力协作，谱写校企合作的崭新篇章。

沈余银表示，教育是立国之本，支持与资助教育事业发展是社会的责任。他坦言，与西北政法大学新闻传播学院结缘于2016年，从大数据到融媒体再到现今的VR虚拟现实，双方结合各自特点，产教融合，一直在助力培养新时代媒体人，也希望以后有更多的机会与校方合作，为教育事业的发展出一份力。

刘静华认为，创新是当代社会大背景下的重要关键词，公司与高校的产学研合作，愿意将优质资源共享，专业理论与先进IT技术的结合，帮助高校建设对接行业主流技术与标准的出版传媒实验实训教学环境，双方互利共赢，共同致力于培养新闻出版传媒领域人才。

杨宗科校长、沈余银董事长携手揭牌 戴阳摄

在签约仪式后，与会嘉宾应邀体验了VR虚拟现实设备，杨宗科听取了VR虚拟现实设备的有关情况汇报，他对未来校企合作的具体方式和内容充满期待。“这次的合作是一个非常好的项目。”杨宗科表示，能够和这样的媒介技术领军企业进行战略合作，对于高校学生的实践能力提升很有帮助，与实践的紧密结合也会对学生未来走上社会之后提高适应能力带来很大帮助。

王健副校长、刘静华总经理携手揭牌 戴阳摄

近年来，西北政法大学新闻传播学院响应媒介融合时代的行业发展需求，采用多手段、多层次、多种类的实践形式，建设产学研结合的立体化实践实训体系，打造卓越传媒人才的核心竞争力。学院依托现代传播实验中心成立了“跨媒体协同创作实验基地”“3D与新媒体影视创作基地”和“大学生文化创意基地”等教学实践平台，进一步创新新闻传播专业人才培养模式。此次VR综合实验室、与企业共建编辑出版专业、电子采编实验室将进一步推进协同育人，探索培养卓越传媒人才的新路径。

(责编：何淼、岳弘彬)