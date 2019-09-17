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用人文关怀铺平残疾学生求学路

王石川

2019年09月17日09:23  来源：中国教育报
 

　　因那句“我无法支撑自己的身体，却可以支撑自己的梦想”而感动无数人的高位截瘫女孩奚懿璇，日前开启了她的大学新生活。今年高考，奚懿璇以超出本科线15分的成绩被上海第二工业大学录取，学校为生活无法自理的她准备了一份特别的“开学礼”。改造并美化了一间宿舍，供父女二人居住，并绘制了校区无障碍设施使用引导图，还组建了一个学院师生互助小组。在温州大学，学校也为因患先天性脑瘫无法正常站立行走的李新，提供了单间宿舍，修了残疾人专用道，还制订了个性化的学习帮扶措施。为了迎接由于先天性脊柱裂导致双腿残疾的新生李晶晶，扬州大学在某宿舍楼一楼改造了一间宿舍，安装了各类无障碍设施……开学季，此类为特殊新生定制宿舍的做法不胜枚举。

　　这是一则则温暖的故事。遭遇突如其来的人生苦难，他们是不幸的。但从某种程度上说，他们又是幸运的，无论家庭的关爱还是社会的帮扶，以及来自学校的温情照顾，都让他们有自信实现梦想，而不是向隅而泣，任凭命运摆布。

　　也有网友认为，为某一个同学开设单间，“培养成本太高了”，性价比不高。这种单纯以成本来核算万物的做法，过于狭隘，缺乏精神高度，经不起推敲。衡量一所学校值不值得托付，有没有大学精神，不能光看教学楼上不上档次，也不能光看师资力量够不够豪华，更要观察不易看见的细节，比如是不是真诚对待学生，特别是有没有无微不至地关心这类特殊的学生。

　　无独有偶，江苏扬州周佳佳（化名）获得学校特殊关照也被备受称道，她因患脑瘫需要靠拐杖行走，读小学时不敢多吃，不敢喝水，因为上厕所有诸多不便。今年她将到某中学上学，校方了解情况后，将三个年级所在的三层楼厕所都进行了改造，洗手的地方也做了改装。消息传出，广大网友纷纷点赞，称这所学校很可敬很可爱，究其因，该校的举措很人性化，有人情味。学校是教书育人的地方，也是“生产”美好的地方，这所学校善待残疾学生，让她感受到爱、体会到尊严，无疑是可赞的。

　　中国残联主席张海迪曾回忆小时候的艰难经历，“我母亲曾经背着我去过很多学校见校长。当时校长、老师都对我很好，但是他们都说‘对不起，我们不招收残废的孩子’。”从解决残疾学生入学难，到残疾学生获得学校倾斜性关爱，见证了社会进步。而如今，每年有近万名残疾学生进入高等学校学习。多少年前的梦想，都变成了现实，改变体现进步，相信将来会有更多孩子都能像健康孩子一样，没有障碍地去读书，上小学、中学、大学。

　　权威统计显示，为增加残障考生上大学机会，教育部批准同意22所高校面向残障考生采取单独考试、单列计划、单独录取，鼓励高校开设特殊教育专业。截至2018年6月，全国已有61所普通本科高校开设特殊教育专业，在校生1万余人。2018年，全国高职院校开设特殊教育专业点37个。可以预见，未来将有更多的残疾学生进入高校，他们将获得更有价值的关爱，不仅可以更好地改变命运，也能提升高校的人文指数。

　　人文关怀体现了高度的文化使命感，人文精神指向的是以真、善、美为核心的人类理想体系，是“人之所以为人”的内核蕴含。各级学校以身作则，在涵养人文精神上下力气，用实际行动推行人文教育，意义深远，这不仅能够塑造更多人格健全的学生，更彰显了教育的价值。从终极意义上来说，人文教育就是以人为本，让人更有获得感和生命尊严。

　　（作者系媒体评论员）

(责编：何淼、岳弘彬)
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