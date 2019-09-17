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高校食堂“一人食”温暖人心

何鹏飞

2019年09月17日09:23  来源：中国教育报
 

一个人一个餐位，餐位之间用隔板隔开，再粉刷成浅粉色和浅蓝色等柔和的色调，配有带靠垫的同色系沙发凳……开学伊始，浙江一高校刚推出食堂版的“一人食”，就迅速引发了热议。有的人喜欢一个人吃饭，认为“一人食”呼应了个体的诉求，值得点赞；也有人觉得“一人食”影响了同学之间社交的机会，没有太大意义。

事实上，一个人就餐时“被拼桌”“被让位”的情形很常见，所带来的尴尬也在所难免，而把风靡一时的“一人食”模式从社会餐厅搬进高校食堂，是高校食堂服务的“微创新”，也是照顾少数学生群体的暖心之举。

高校食堂是保证学生身心健康的重要场所，“一人食”既满足了部分学生个人单独用餐的需求，又能有效利用食堂就餐空间。中国青年报社社会调查中心联合问卷网，曾对1991名18周岁至35周岁青年进行问卷调查，67.6%的受访青年表示一个人去餐馆吃饭会感到尴尬。一个人吃饭时，速战速决（48.5%）情况最普遍。71.5%的受访青年认为商家有必要设置单人就餐的空间。同理，在高校的大学生群体，每个人的成长环境、性格都不尽相同，或者情绪的阶段性变化也不同，有人的喜欢和舍友、朋友吃饭，有的人则习惯了安安静静独自用餐，这无可厚非。与其让“少数人”端着餐盘寻找单独用餐的角落，不如大大方方给他们开辟“一人食”的空间，这样既照顾了这部分人群的差异化需求，也在细微之处让他们感受到了更多的暖意。此外，“一人食”也能有效解除一个人吃饭时占据多人餐桌的心理负担，而且还提高了餐桌的利用率，让食堂的空间布局得到更好的利用，满足更多学生同时就餐的需求。

高校食堂推出“一人食”服务，是对时下“独处文化”的尊重，也为学生提供了方便、自由的就餐氛围。学生在校期间考试、升学、求职压力大，有时需要给自己独处的时间和空间，这其中当然包括单独用餐。食堂服务在理念上的创新，尊重个体差异，餐位左右两侧设置了隔板，保证了学生单独用餐时不被邻桌打扰，面对面的隔板是可以选择打开或者不打开的，这又给学生在单独用餐时，留有主动社交的余地。在中国传统的饮食文化中，单独用餐有时会被认为是不懂社交、不懂人情世故，但随着经济社会的发展，“独处文化”之下的“独食者”会越来越多，喜欢多人热闹的用餐者，也应该理解甚至支持习惯于单独用餐的个体，更不要动辄给他们打上“不合群”的标签。

高校食堂“一人食”的微创新，是把学生的胃再“抓”回来的有效举措，也有利于保证食堂的“上座率”。因此，如果是在坚持食品安全最严谨的标准、最严格的监督、最严厉的处罚、最严肃的问责基础上的创新，只要是服务于学生、又不增添学生负担的举措，包括个性化的“一人食”服务，高校食堂都可以根据实际情况来试验和实行。

（作者系媒体评论员）

(责编：何淼、岳弘彬)
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