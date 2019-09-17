教育部党组印发《“新时代高校思想政治理论课创优行动”工作方案》

本报讯（记者 焦新）为深入贯彻落实习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话精神，深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题，高质量办好新时代高校思想政治理论课，不断提升大学生对思政课的获得感，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，教育部党组日前印发了《“新时代高校思想政治理论课创优行动”工作方案》。

《方案》指出，要聚焦全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进学生头脑，在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，把建设一支高素质的思政课教师队伍作为关键，以高水准教材为遵循，以高水平教学资源为支撑，以高质量示范课堂为抓手，以高效率工作机制为保障，以高标准教学质量为目标，深入推进思政课思路创优、师资创优、教材创优、教法创优、机制创优、环境创优，进一步完善顶层设计、优化工作格局、加大精准施策力度，展现新时代高校思政课新气象新作为新担当，全面提升思政课质量和水平。

《方案》提出25条创优举措。在抓好思路创优上，强调发挥思政课全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”主渠道作用，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，重点是推动以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为核心内容的思政课课程群建设，完善思政课教师队伍建设的顶层设计，提升高校马克思主义学院建设水平，召开深化新时代学校思政课改革创新现场推进会。在抓好师资创优上，强调引导思政课教师政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正，建设一支专职为主、专兼结合、数量充足、素质优良的思政课教师队伍，重点是加快壮大高校思政课教师队伍，实施“高校思政课教师队伍后备人才培养专项支持计划”，高水平开展思政课教师示范培训，实施高校思政课教师社会实践专项工作，改革思政课教师评价机制，加大思政课教师激励力度。在抓好教材创优上，强调着重把中国特色社会主义取得举世瞩目的成就融入思政课教材，集中建设优质教学资源，重点是编好用好马工程高校思政课教材，定期研制印发《高校“形势与政策”课教学要点》，研制各门思政课必修课专题教学指南及配套课件教案，加强思政课立体化教材体系建设。在抓好教法创优上，强调坚持“八个统一”要求，不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性，重点是全面开展高校思政课教师“手拉手”集体备课，深入实施思政课教学方法改革项目择优推广计划，开展全国高校思政课教学展示活动，设立一批高校思政课教学创新中心。在抓好机制创优上，强调建立党委统一领导、党政齐抓共管、有关部门各负其责、全社会协同配合的工作格局，为思政课建设提供有力保障，重点是进一步落实思政课建设主体责任，全面开展优秀思政课示范课巡讲活动，生动开展思政课建设优秀成果巡礼活动，严格开展思政课建设专项巡察。在抓好环境创优上，强调推动形成全党全社会努力办好思政课、教师认真讲好思政课、学生积极学好思政课的良好氛围，重点是进一步落实高校党委书记校长带头责任，完善高校思政课建设格局，营造有利于思政课改革创新的良好舆论环境。

(责编：何淼、岳弘彬)