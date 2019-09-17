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建构基础教育中国典范

2019年09月17日08:13  来源：光明日报
 

建构中国特色教育学

多年前，我们邀请美国一位知名教授一起研究、探讨中国的基础教育改革。他说，你们的改革不要总是向美国学习、向芬兰学习，不要改着改着、学着学着，结果把中国基础教育的法宝给丢了。这位美国知名教授曾概括了中国基础教育的八大法宝，其中谈到中国的教研制度，说我们有教研员、有教研组，有非常独特专业和行之有效的教研制度；还谈到中国的教师培训和研修非常独特，而且卓有成效。

6年前，我和当代著名的教育学家、德国洪堡大学的本纳教授一起做访谈，在访谈的最后，我请本纳教授对中国基础教育改革和教育学研究提一条建议。他说，中国正在经历从近代向现代的转型，但是这种转型不能靠“进口”，你们的转型之路要靠你们自己探索，只有中国才能自己走出属于中国的转型之路，创造属于中国自己的转型之路。

两名外国教授都提醒我们：要带着中国自觉，建构基础教育改革中的中国经验和中国典范，自觉为世界基础教育改革做出中国贡献。

如何展现出中国文化的基因，中国文化的根基，中国文化的命脉？我认为，校长们在总结办学经验，提炼教育思想的时候要把当下的教育思想，办学经验放在中国传统文化的脉络长河里去定位和表达，这是校长的本分和责任。

语文教师的职责呢？在中国做语文教师，很重要的责任和使命，是要在语文课堂上把我们的汉字之美、汉语之美、中国文学之美展现给中国儿童，用《诗经》当中“悠悠我心，青青子衿”和“杨柳依依，雨雪霏霏”的温柔之美，用唐诗中那种“大漠孤烟直”“明月关山笛”的浩瀚壮阔之美打动我们的孩子，击中他们的灵魂。

如果一个语文老师，教朱自清的《春》和《荷塘月色》的时候，他教授的不仅是怎么写出《春》和《荷塘月色》的，而且还能教朱自清写出的荷塘月色的汉语之美，中国文学之美，对孩子进行中国文学之美的启蒙，这是好的语文老师，他有中国自觉，有文化自觉。

我也经常提醒我的学生们，作为教育理论研究者，始终要把握一个尺度，我们是在中国做教育研究，怎么直面中国教育的现实问题、瓶颈问题，在解决问题的同时建构属于中国的理论，建构中国特色教育学。

做“正”“大”“光”“明”的教师

70年的中国基础教育发展，一批优秀教师的涌现，是我们的时代之福，国家之福，是广大教师之福。这些好老师在很多方面极其相似，甚至可以说非常神似。这种神似可以概括为“正大光明”，他们都是正大光明的中国教师和人民教师。

所谓“正”，他们都有正气，浩然正气，他们的思想中有正气，行动中有正气，言说和表达中有正气。听他们的演讲，我强烈感受到他们的正气何其地充盈、充沛和充实，在很多优秀老师那里，正道就是心中始终装着学生，要教会学生，把学生当作自己最大的宝贝。

所谓“大”，他们都很大气，他们心中装的不只是教师自己，不只是教材、教参、课标，他们心中装的是学生，装的是儿童，他们眼里不只是自己的学科、自己的教室，自己的校园，他们眼里有国计民生，有我们的中国，有我们的民族文化，在他们心中装的不是育分，而是育人，是人的质量，装的是立德树人。他们有大爱，爱学生，爱教育，爱课堂，爱我们的中国与中华民族，因为有这样的大气大爱，他们有了“大志向”和“大气象”。

所谓“光”，他们都是自带光芒的明灯。其实，他们自身就是一盏明灯，不仅照亮了自己的生命，也照亮了很多老师的生命。这个光明从哪里来？来自“实”，他们都是实心实意的老师，真实做人，踏实做事，老实做教育。他们的教育人生，是真真实实，踏踏实实，老老实实的教育人生，因为这样的实，他们全身心把生命投入到教育，全身心地用生命去歌唱教育，这样的人有光，这样的人就是明灯。

所谓“明”，就是明事理，明教育的事理，明生命的事理，明生命成长的事理。“明”从何来？他们都是有强健的精神力，深厚的教育力和强大的学习力，他们从来没有停止过在实践当中阅读、思考、研究和写作，他们身上特别体现了什么叫终身学习，他们就是终身学习的典范和标杆，他们都是正大光明的中国教师和人民教师。

汇聚各方力量形成教育合力

众所周知，教育是人类各种实践活动中的一种，人类有经济实践、政治实践，还有教育实践，它是独特和不可替代的。在我看来，教育不只是一种实践活动和实践行为，教育也是看问题的尺度，看问题的眼光，如果带着“教育尺度”和“教育眼光”看世界，教育无处不在，它不仅发生在校园、课堂、教室，也发生在机场、飞机、高铁上，发生在博物馆、图书馆、养老院以及商店。

举例来说，在日本，有一家蛋糕店，有一天来了个乞丐，手里拿着点钱说：“我要买个蛋糕”。老板把钱接过来，转身在柜子里找了个蛋糕，恭恭敬敬地递给他，深深地鞠了一躬，然后说：“欢迎您下次光临。”旁边小孙子看到后，很不理解，他对爷爷说：“这只是一个乞丐，你怎么能要他的钱，而且对他这么恭敬？他不就是个乞丐吗？”他爷爷回答说：“他今天到我店里来，是要用钱买我的蛋糕，不是要我的蛋糕。因此，今天，他不是一个乞丐，他是我的客人，他要的既是一份蛋糕，更是一份尊重。”

这番话，这个场景，这个小孙子记了一辈子，这个场景就是对这个小孙子成功的教育，教育他什么才是真实的“教养”。如同有人所言，对底层的态度，藏着一个人真实的教养。不只是对于上位者、对于领导很有教养，对自己有帮助的人很客气很有教养，如果对很底层的与自己的利益毫无关联的老百姓依然很尊敬，这才是真正的教养。在这个商店，在此时此刻，教育就在小孙子的精神世界留下了痕迹，产生了作用。

教育无处不在，每个角落里都可能有教育的气息，教育的味道和教育的力量，这说明，教育就是一个巨大的磁场，把社会的不同力量都吸纳进来，转化为社会教育力和系统教育力。

未来的基础教育改革所面对的一个重大现实问题，就是怎么把不同的社会中的教育力量汇聚起来，避免它们相互割裂，相互矛盾甚至相互对立，从而成为强大的社会教育合力。

教育不仅无处不在，也无时不在，从人类诞生的那一天，当我们生命出现的那一天教育就出现了，它始终与我们在座各位的生命同在。生命在，教育就在，生命永恒，教育就永恒，这是两者之间永恒的真谛。

在通往终身学习的道路上，在继续前行的道路上，我希望拥有三颗心，感恩之心、敬畏之心、期盼之心，感恩也好，敬畏也好，期盼也好，都有能力和力量，特别是期盼。无论我们当前的基础教育有多少的困难，多少的障碍，我们依然拥有对理想生命的追求，对理想教育的渴盼，对未来真正能够建构中国特色教育学理论的期盼，这是使命，是责任，是本分。

（作者：李政涛，系华东师范大学基础教育改革与发展研究所所长，本文为作者在“生命永恒，教育永恒——基础教育改革70年”论坛上的演讲，有删节）

(责编：何淼、岳弘彬)
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