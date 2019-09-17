雄安大学将由北京大学牵头筹建

人民网北京9月17日电 据教育部网站消息，9月12日上午，雄安大学相关学院筹建工作推进会在北京大学举行。教育部教师工作司司长任友群、发展规划司副司长王云霏、河北省教育厅党组副书记韩俊兰、雄安新区管理委员会副主任傅首清、北京大学校长助理张平文以及北京大学教育学院及相关部门、北京市教委人事处、北京四中、史家胡同小学、北海幼儿园3所在雄安新区援建分校的中小学幼儿园的负责人等出席推进会。会议由教育部教师工作司副司长黄伟主持。

张平文简要介绍了北京大学牵头筹建雄安大学相关情况。傅首清、王云霏、韩俊兰等分别介绍了雄安新区、雄安大学的建设发展整体规划。北京大学社会科学学部副主任文东茅详细介绍了相关学院筹建的有关设想，教育学院院长阎凤桥表示全力支持雄安大学建设。与会的专家、领导对学院的建设进行了热烈的讨论，提出了有益的建议。

任友群在总结讲话中指出，以新机制、新模式建设世界一流的雄安大学，是党中央明确的重大政治任务和历史使命，是高等教育改革创新的历史性机遇，是雄安新区建设的标志性工程。相关学院的筹建工作时间紧、任务重、责任大、要求高。我们要用时不我待、只争朝夕的精神投入建设。要有“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当。要强化与共建高校的协作，强化与中小学协同培养培训，把学院建设成为雄安新区乃至京津冀地区中小学教师队伍建设发展的培育基地、我国教师教育改革的实验区、智慧教育教学研究中心和教师教育国际交流平台。教育部相关司局、河北省教育厅、雄安新区管委会及北京大学将联合成立筹建工作领导小组，同时成立雄安大学相关学院筹建工作组和筹建工作专家指导委员会，加强协同，倒排工期，不断修改完善建设方案，力争按期启动雄安大学相关学院的施工和建设工作。

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