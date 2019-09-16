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老是摔跤却喜欢跑步上学 浙江脑瘫小伙用跑马改变人生

2019年09月16日09:53  来源：钱江晚报
 

跑步的姿势有点趔趄，头歪朝一边……26岁的王利峰是金华东阳的一名跑友。跑步姿势和别人有点不一样，但他在跑圈里却小有名气，最近还上了央视，“火”了一把。

王利峰是金华东阳人，家就住在江北街道，是一家单位的门卫。因为得了小儿脑瘫，他5岁才会走路，7岁走路还经常摔跤。可现在，他已经完赛了17场半程马拉松。

老是摔跤，却喜欢跑步上学

妈妈背着书包陪跑

8月底，王利峰受邀参加央视三套的《向幸福出发》节目。在节目中，他不仅现场和主持人比起了深蹲，还拿出了从10岁开始获得的各种奖牌，田径的、跳远的，还有各种马拉松的完赛奖牌。

节目播出当晚，王利峰家的客厅挤满了人，亲戚朋友、邻居、小区的干部……大家都来和王利峰一起分享这份特别的喜悦。

王利峰出生于1993年，小时候因为发烧患了脑瘫，4岁还不会说话，5岁才会走路。

可现在翻看王利峰的朋友圈，会发现跑步打卡就是他的日常。“我从小就很喜欢跑步。”对王利峰来说，即使摇摇晃晃随时都有摔倒的可能，跑步却是一件让他开心的事，“和普通人比平衡很难掌握，跑步摔跤是常有的事。我那时候去上学，就常常是跑步去的，妈妈会背着书包，陪着我一起跑。”

王利峰的妈妈慢慢发现，儿子特别愿意在人多的地方康复训练，感觉更有劲，跑步也是儿子最愿意干的事。

王利峰告诉记者，为了更好地照顾他，妈妈还辞去了工作。“七八岁的时候我一直在参加康复训练，爸妈也一直陪着我，经常骑着车带我去跑步。后来，我被推荐去参加了东阳市残疾人运动会，第一次拿了个跳远第一。我也可以拿金牌！我和妈妈都开心坏了。”

“小时候主要跑短跑，长跑是从2015年才开始的。”王利峰说，“当时我认识了一些跑友，加入了东阳市长跑协会，经常跟着他们一起跑步。”

2016年的横店马拉松，是王利峰参加的第一场马拉松。

为了完赛自己的首马，王利峰几乎每周都要跑四五次，“我就在家前面的江边跑，一个月跑100公里左右。完赛拿到奖牌的时候，感觉特别有成就感！我把奖牌带回家给我爸妈的时候，他们也很高兴。”

现在，王利峰参加了17场半马，杭州、丽水、金华、义乌……他都跑过。王利峰说：“我不急，从小目标开始，一天一天练习，慢慢跑。”

跑团里的“宝贝峰”

影响了健康人

王利峰的跑团团长卡特告诉记者，自己至今仍记得第一次见到王利峰的样子，“有一次我跑步的时候，他就跑在我后面，因为和一般跑友姿势不一样，有点趔趄，头歪着，我很快注意到了他。我发现，他后面还跟着一辆电动车，原来是他爸爸和妈妈，一个跟着跑，一个骑着电动车，累了两人就换一换。”

“那个时候，王利峰跑得比我可快多了。”卡特回忆说，加入跑团以后，王利峰经常来参加跑团活动，“他以前圈子小，但能感觉他很渴望有更多的朋友。现在，他是我们跑团的‘宝贝峰’，在群里很活跃，也很乐观自信，跑友们都很喜欢他。”

马拉松是一项极限运动，需要长期坚持，不懈锻炼，这其中意志力很重要，很多人都做不到但王利峰却做到了。

说起王利峰的毅力，卡特特别有感触：“2017年参加永康马拉松，王利峰说自己想破2(跑进2小时)，一直在认真训练。我们跑团找了两位跑友轮给他当‘兔子’，他跑起来比一般人难，也硬是咬牙坚持了下来，没有掉队。”

现在，王利峰的半马最好成绩是1小时55分。卡特说：“王利峰想到就会去做到，加入跑团以后，不是我们改变他，而是他改变了我们，让我们都更加坚定自信。”

“接下来我想挑战全马。”王利峰说：“我一直很感谢爸爸妈妈始终没有放弃我，没有他们的爱，就没有我自己独特的精彩人生。他们是我一直奔跑下去的动力。”

近日，王利峰报名参加了2019浙江省马拉松人物评选，这个乐观、坚强、自信的“东阳宝贝峰”，呈现了不一样的马拉松活力。加油！

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)
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