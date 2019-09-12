中国成新南威尔士大学本科生留学首选目的地

人民网北京9月12日电 （记者 郝孟佳）由悉尼新南威尔士大学（UNSW Sydney）、中国科学院科技战略咨询研究院（CASISD）和自然科研（Nature Research）联合举办的以“科技改变城市，智慧创造生活”为主题的第二届中澳科学未来会议4日在北京落幕。会议围绕能源与环境、智慧城市以及新一代技术应用前沿三大主题进行了分享和对话。

悉尼新南威尔士大学校长伊恩·雅各布斯

悉尼新南威尔士大学校长伊恩·雅各布斯说：“中国已经超过美国成为澳大利亚最大的论文联合撰写伙伴国，在这种契机下，进一步拓展我们与自然科研的合作，能够为悉尼新南威尔士大学和中国科学院科技战略咨询研究院提供一个平台，来共享能够改变生活和社会的科研成果。”

在接受人民网记者采访时，伊恩·雅各布斯表示，悉尼新南威尔士大学的入学标准、招收标准是非常高的。“我们对于招收的学生期待很高，希望本校毕业的学生都能够成功地走进社会，成为职场上的成功人士。”

“中国的高等教育质量和体系在不断发展和进步，中国一些高等院校现在已经跻身全世界一流的大学。” 伊恩·雅各布斯说，今年是新中国成立70周年，也是悉尼新南威尔士大学建校70周年。在过去的四十年中，中澳教育一直保持着留学生互换和招收的传统。在未来的四十年，希望两国学生能够有更好、更深入的交流。“我们会一直致力于开发与中国高等教育相互合作的机制，为那些选择海外求学的学生提供高质量的服务，使他们的海外求学经历有价值、有意义。”

悉尼新南威尔士大学国际事务助理校长金江

悉尼新南威尔士大学国际事务助理校长金江介绍，2012年，悉尼新南威尔士大学只有大约5000名中国留学生。目前，中国留学生的数量达到16000逾名，涨幅达到了60%。以前，中国留学生喜欢选择的课程主要是工程、商业、计算机科学；现在，选择艺术、设计、媒体、对外关系等课程的学生也逐渐增多。

悉尼新南威尔士大学国际事务副校长菲奥娜·多赫蒂

“文化的交流和语言的沟通是双向的，对于本土的澳洲学生来讲也是受益良多。”悉尼新南威尔士大学国际事务副校长菲奥娜·多赫蒂说，越来越多的澳洲本土学生希望在本科求学期间有机会到中国进行短期游学，了解中国文化。目前，中国已经成为悉尼新南威尔士大学本科生海外留学的第一目的地国家。

据悉，中澳科学未来会议每年举办一届，专注于讨论影响研究、科学以及经济政策制定的多领域、跨学科难题。会议旨在为中国和澳大利亚的政府高层提供切实可行的建议，从而造福两国社会乃至其他国家和地区。

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