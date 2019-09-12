华南理工大学广州学院举办教师茶话会共庆第三十五个教师节

9月10日下午，华南理工大学广州学院于行政楼201会议室举行茶话会共庆第三十五个教师节。教师代表与校领导曾志新、李华钢、曾令涛、林颖共聚一堂，共度教师节。

会议现场（校方供图）

座谈现场，教师代表们分享了自己对教师职业的理解、从教以来的感想以及对学校建设发展的思考与期望。

“这是我在华广的第一个真正的教师节，我倍感荣幸。感谢学校提供的平台，让我实现了角色的转变。”王家淳教授感慨道。

岳素伟博士分享了自己当年与华广结缘的故事，“能来到华广是机缘巧合。选择华广，是被老董事长身上的品质深深吸引。来校7年，学校一直传承着这种精神，这也是我热爱华广的原因。我将继续致力于为学校的发展贡献自己的力量。”

常务副校长曾志新代表学校向教师们致以节日的祝福，并表示，“我们在华广，我们就是华广；我们怎么样，华广就会怎么样；我们做得好，华广就会发展；我们取得成绩，华广就会辉煌。” 副校长李华钢表示，学校一直致力于为广大教师提供更多的机会、更好的平台，希望教师们得到自我提升和发展。

副校长曾令涛表示，“学校将尽全力在能选择的范围内做好该做的一切，希望广大教师责无旁贷挑起育人大梁，共同为学校的发展贡献自己的力量。”

副校长林颖表示，“立德树人是教师的根本，教师不光在学业上是学生的导师，更是在品行、涵养、格局等方方面面影响着学生。”并且希望，“教师们不断提升自己，教师团队在学术、育人方面取得更好的成绩。”

图书馆、A6教学楼、食堂电子屏亮起节日祝福（校方供图）

日常中怀敬意之情，文笔间露感恩之意。

为感念师恩，礼敬老师，学校还举行了“为教师亮灯”活动，校内多处电子屏同时点亮“老师，您好！祝您教师节快乐！”等祝福语。驻足A6教学楼电子屏前的黄同学表示：“初心不改，为您亮灯。这是我们华广人的专属祝福。一路走来，感恩老师的教诲，祝华广所有的老师们，节日快乐!”。

来源：华南理工大学广州学院

(责编：郝孟佳、熊旭)