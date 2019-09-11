为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，是中国共产党人的初心和使命。习近平总书记在中央政治局第十五次集体学习时指出，我们党作为百年大党，如何永葆先进性和纯洁性、永葆青春活力，如何永远得到人民拥护和支持，如何实现长期执政，是我们必须回答好、解决好的一个根本性问题。这是习近平总书记在中国特色社会主义进入新时代、在实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，向全党发出的时代之问。答好时代之问，必须从理论、历史、现实的角度多维把握党的初心和使命，这对于建设始终走在时代前列、人民衷心拥护、勇于自我革命、经得起各种风浪考验、朝气蓬勃的马克思主义执政党具有重要意义。

没有理论上的清醒，就没有政治上的坚定，就没有行动上的自觉。答好时代之问，必须厘清党的初心使命的科学理论基础。党的初心使命建立在马克思主义科学真理基础之上。求木之长，必固其根；欲流之远，必浚其源。马克思恩格斯在《共产党宣言》中指出：“共产党人不是同其他工人政党相对立的特殊政党。他们没有任何同整个无产阶级的利益不同的利益。”“过去的一切运动都是少数人的，或者为少数人谋利益的运动。无产阶级的运动是绝大多数人的，为绝大多数人谋利益的独立的运动。”这充分彰显了马克思主义的人民立场和探求人类自由解放道路的价值取向，集中体现了无产阶级政党的目标追求，是党的初心使命的理论之源。以毛泽东同志为主要代表的中国共产党人，把马克思列宁主义的基本原理同中国革命的具体实践结合起来，创立了毛泽东思想。毛泽东思想在开辟马克思主义中国化发展道路的同时，也将无产阶级政党为人类求解放的崇高理想根植于中国大地，指引中国共产党领导人民建立了新中国。改革开放以来，以邓小平同志、江泽民同志、胡锦涛同志、习近平同志为代表的几代中国共产党人，提出并回答了“什么是社会主义、怎样建设社会主义”“建设什么样的党、怎样建设党”“实现什么样的发展、怎样发展”“新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义”等关系中国前途命运的重大问题。特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，着眼于新时代坚持和发展中国特色社会主义，聚焦实现中华民族伟大复兴的中国梦，规划全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家，为党的初心使命提供了新时代最全面系统的思想理论支撑。

中国共产党的初心和使命，体现在党的发展史、中国人民革命斗争史、中华人民共和国发展史、改革开放史全过程。中国共产党自成立之日起就规定自己是无产阶级政党，要为民族独立、人民解放，为共产主义理想而奋斗，虽然在不同历史阶段，党的纲领和奋斗目标有过不同的表述，但实现民族复兴、实现共产主义的初心使命从未改变。建党伊始，中国共产党就承担起实现民族独立、人民解放的历史重任，团结带领人民百折不挠、浴血奋战，夺取了新民主主义革命胜利，实现了中华民族从东亚病夫到站起来的伟大飞跃。新中国成立后，为改变旧中国一穷二白的落后面貌，我们党团结带领人民完成社会主义改造，确立社会主义基本制度，推动中华民族实现了有史以来最为广泛而深刻的社会变革，为实现国家富强、人民生活富裕奠定了坚实基础。党的十一届三中全会后，我们党解放思想、实事求是、与时俱进，团结带领人民进行改革开放新的伟大革命，开辟了中国特色社会主义道路，推动人民生活显著改善，综合国力显著增强，国际地位显著提高，使中华民族大踏步赶上时代，实现了从站起来到富起来的伟大飞跃。党的十八大以来，中国共产党人把马克思主义基本原理同新时代中国具体实际结合起来，万众一心，众志成城，团结带领人民进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想，推动党和国家事业取得全方位、开创性历史成就，发生深层次、根本性历史变革，中华民族迎来了从富起来到强起来的伟大飞跃。

教育是国之大计、党之大计，是提高人民综合素质、促进人的全面发展的重要途径，是人民幸福、民族振兴、社会进步的重要基石，是对中华民族伟大复兴具有决定性意义的事业。教育系统不忘初心、牢记使命，就是要坚守教育报国初心，勇担立德树人使命，加快推进教育现代化，建设教育强国，办好人民满意的教育。一是坚定信仰信念，把理想信念教育作为教育系统思想建设的重要任务，教育引导广大教育工作者自觉加强中国特色社会主义理论体系的学习，用“四个意识”导航、用“四个自信”强基、用“两个维护”铸魂，做共产主义远大理想、中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者，做中华民族伟大复兴中国梦的积极传播者，忠诚于党和人民的教育事业，把党的教育方针贯彻到教学管理工作全过程。二是坚持办学正确政治方向，全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，坚持中国特色教育发展道路，围绕培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题，牢牢把握意识形态工作领导权，全面落实立德树人根本任务，源源不断培养担当民族复兴大任的时代新人，源源不断培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。三是坚持教育的人民立场，坚持以人民为中心发展教育、办好人民满意的教育，把教育放到人民利益的首要位置，把人民满意作为教育发展目标，促进教育公平，提高教育质量，使教育发展成果普惠全体人民，切实增强人民群众的获得感。四是积极担当作为，让奋进成为新时代教育人的精神符号，增强为党育人、为国育才的责任感、使命感，以坚忍不拔的意志和无私无畏的勇气，深化教育体制机制改革，着力解决制约教育发展的突出问题和短板，充分激发教育事业发展的生机活力。

中国特色社会主义进入新时代，我们踏上了建设教育强国的新征程。必须坚持中国特色社会主义教育发展道路，把服务中华民族伟大复兴作为教育的重要使命，不断开辟中国特色社会主义教育事业的崭新篇章，为人民幸福、民族复兴提供强有力的人才支撑。

（作者：张东刚，系教育部人事司司长）

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