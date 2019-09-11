原标题：教育评价制度改革持续深入推进

■全国教育大会一周年回顾系列评论之四

习近平总书记在全国教育大会上指出，要深化教育体制改革，健全立德树人落实机制，扭转不科学的教育评价导向，坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，从根本上解决教育评价指挥棒问题。近一年来，我国全面落实全国教育大会精神，教育体制改革加速推进。教育部联合各部委拿出很多实招硬招，在破除“五唯”、深化教育评价机制和办学体制改革等方面取得有效进展。

逐步建构“绿色”学生评价体系，扭转“唯分数、唯升学”的单一评价倾向。2018年12月，教育部等九部门印发《中小学生减负措施》，通过严控书面作业总量、科学合理布置作业、坚决控制考试次数和限制竞赛评优活动等有力措施，切实有效促进中小学生健康成长。结合之前八部门印发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》，严格审查电子产品和学习类APP在校园的使用，大力促进学生德智体美劳全面发展，很好地扭转了“唯分数”的单一评价倾向。在初中生评价中大力推行综合素质评价，改革高中阶段学校招生录取方式等，使得“唯升学”的单一评价倾向在一定程度上得到扭转。

深化教师评价制度改革，扭转“唯文凭、唯论文、唯帽子”的单一评价倾向。全国教育大会召开以后，各地纷纷在深入调研基础上召开地方教育大会，特别是对深化教师评价制度问题进行了颇有成效的改革。比如，进一步完善职称评价标准，建立符合中小学教师岗位特点的考核评价指标体系，明确不得简单用升学率、学生考试成绩等评价教师。很多高校探索和实行分类评价，开展多维度多层次评价，扭转教师评价过于依赖“文凭、论文、帽子”的局面，让教师在教学、科研、人才培养、社会服务等方面的贡献度都能得到合理体现。尤其是突出教育教学业绩和师德考核，在教师职称晋升中已经出现了不少“教得好没有论文也能评教授”的新现象。

进一步规范校外培训机构，切实减轻中小学生过重课外负担。2018年8月，国务院办公厅印发《关于规范校外培训机构发展的意见》，有效规范了校外培训机构办学行为。全国各地由教育部门牵头，市场监管、应急管理部门等配合的多部门联合执法，研究制定校外培训机构设置的具体标准，对校外培训机构进行多轮排查和治理，并联合网信等相关部门，强化对线上培训机构的监管。今年7月，教育部等六部门发布《关于规范校外线上培训的实施意见》，进一步规范了面向中小学生的校外线上培训活动，切实减轻了中小学生过重的课外负担。

深化办学体制和教育管理改革，充分激发教育事业发展生机活力。探索新时代区域教育改革发展新模式，是这一年来我国深化办学体制和教育管理改革的一大显著特征。教育部发布的2019年工作要点明确提出：推动形成以河北雄安新区、粤港澳大湾区、长三角、海南自由贸易试验区和“一带一路”、东北地区以及中西部地区为战略重点的区域教育发展新格局。当前各项工作都在有序推进，尤其是教育部和海南省人民政府联合印发《关于支持海南深化教育改革开放实施方案》的通知，在推动海南建设国际教育创新岛方面有颇多创新。如今，城市群、都市圈联动以及省部互动的教育发展模式遍地开花，各地教育事业发展生机活力不断迸发。

全国教育大会召开一年来，教育领域体制改革成果斐然。但改革只有进行时，没有完成时，还有一些问题需要努力求解。比如，如何通过建立健全多元评价机制使“五唯”破中有立，如何使校外培训实现从教育秩序的干扰者向学校教育的有益补充者转变，如何更加全面充分激发教育事业发展生机活力，都是新时代推进教育体制改革过程中必须面对的挑战。教育界同仁唯有“不忘初心，牢记使命”，才能更加全面地深入落实全国教育大会精神，办好人民满意的教育。

(责编：何淼、曹昆)