最高人民检察院检察长开讲法治课

本报讯（记者 焦以璇）“家庭、学校、社会以及司法等各方面在未成年人保护工作中作用不同、相互影响，都不可少、都不能弱，只有四个方面共同努力，形成保护未成年人的合力，才能保障未成年人健康成长。”9月7日上午，一堂特殊的法治课在北京二中开讲，授课教师是最高人民检察院检察长、北京二中法治副校长张军，这是他第二次来到北京二中讲授法治课。

“家庭保护是基础，家长是未成年人保护的第一责任人。学校保护很关键，担负着塑造祖国未来的巨大责任。社会保护是支撑，需要各级党委、政府及相关部门共同发力。司法保护是保障，要会同家庭保护、学校保护、社会保护共同发力。”张军指出，要依法严厉惩治侵害未成年人犯罪，关爱救助未成年被害人，努力教育感化挽救未成年犯罪嫌疑人，加强未成年人全面综合司法保护，加强未成年人权益维护法律监督。家庭、学校、社会、司法等各方面要加强协作，形成合力。检察机关作为国家法律监督机关和唯一参与未成年人司法保护全过程的政法机关，将在做好自身工作的同时，监督督促相关部门依法履职，努力在未成年人保护中发挥更实、更大作用。

“这是一堂高规格、高水平的法治课，对下一步做好未成年人保护工作具有重要指导作用。”教育部党组成员、副部长郑富芝同堂聆听了法治课。

郑富芝指出，全国教育系统要把保护责任担起来，将未成年人保护工作作为天大的事，把安全红线意识树牢，把责任分工压实，主动担责、尽职履责。要把保护网络织严密，把保护未成年人的法律理念融入到每一个校长、教师、教育部门领导干部、家长的头脑深处，落到校园、家庭、社区的每一个角落，覆盖到网上网下每一个平台。要把安全措施落下去，把教职工从业禁止制度、警校联动制度、家校联动制度等举措建起来，把学校大门守严、把安全设备配齐、把校园周边看紧、把隐患排查做细，堵上每一个漏洞，切实为少年儿童健康成长提供良好的环境。

据了解，2018年以来，全国检察机关在落实国家机关普法责任制过程中，通过开展“送法进校园”等活动，有效推进青少年学生法治教育的深入开展。其中，检察官担任法治副校长成为检察机关普法宣传工作的一大特色品牌机制。截至2018年12月，省级以下检察院约有6000名领导班子成员受聘为法治副校长，其中检察长约1800名。

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