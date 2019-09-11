习近平会见全国教育系统先进集体和先进个人代表

9月10日，党和国家领导人习近平、李克强、王沪宁等在北京人民大会堂会见庆祝2019年教师节暨全国教育系统先进集体和先进个人表彰大会受表彰代表。

新华社记者 申 宏摄

本报北京9月10日电 （记者张烁）在第三十五个教师节到来之际，庆祝2019年教师节暨全国教育系统先进集体和先进个人表彰大会10日在京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在人民大会堂亲切会见受表彰代表，向受到表彰的先进集体和先进个人表示热烈祝贺，向全国广大教师和教育工作者致以节日的问候。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强，中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁参加会见。

上午11时，习近平等来到人民大会堂北大厅，全场响起热烈掌声。习近平等走到代表们中间，同大家热情握手，不时交谈，并同大家合影留念。

中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰参加会见并在表彰大会上讲话。她说，新中国成立70年来，我国教育发生了翻天覆地的变化，广大教师为人师表、潜心育人，为国家发展进步作出了重要贡献。希望广大教师牢记习近平总书记嘱托，围绕培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为党育人、为国育才，以德施教、立德树人，刻苦钻研、教学相长，尊重宽容、严爱相济，做党和人民满意的“四有”好老师。各地各有关部门要进一步提高教师待遇，增强教师职业吸引力，营造尊师重教的良好氛围。

会上表彰了718名“全国模范教师”、79名“全国教育系统先进工作者”、597个“全国教育系统先进集体”，以及1432名“全国优秀教师”、158名“全国优秀教育工作者”，授予1355项“国家级教学成果奖”。此前，教育部等还推选了10位“全国教书育人楷模”。

全国模范教师代表、河北省辛集市清河湾学校教师张梦伟，全国教书育人楷模代表、广西北海市涠洲岛幼儿园教师范徽丽，全国教育系统先进集体代表、苏州建设交通高等职业技术学校校长郝云亮，国家级教学成果奖获得者代表、四川大学教授谢和平分别在会上发言。

丁薛祥、陈希、尤权、蔡达峰、夏宝龙参加会见。

《 人民日报 》（ 2019年09月11日 01 版）

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