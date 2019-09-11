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关于高考，他大笔一挥，删掉了这4个字

2019年09月11日05:59  来源：新华社
 
原标题：关于高考，他大笔一挥，删掉了这4个字

“接到大学录取通知书是什么体验？”

“问答70年”活动中，网友给出了1600多种不同的答案。

最触动小编的，是这样一个回答。

2018年12月，我在国博参观“改革开放40周年展”时拍下了这张照片。这是1977年时任教育部长的刘西尧给邓小平的来信，以及邓的回复。

当时感触最深的是邓小平在批示中写下的这段文字：“北京最好中学的高中毕业生只有初中一年级水平（特别是数学），所以至少要80%的大学生在社会上招聘，才能保证质量。”

1977年9月，他问刘西尧：今年就恢复高考还来得及吗？刘西尧说，推迟招生，还来得及，最多晚一点。邓小平听了，当场拍板：“既然今年还有时间，那就坚决改嘛。”

此前拟定的招生办法为：“自愿报考，单位同意，统一考试，择优录取”。小平同志大笔一挥，把“单位同意”这条划掉。

从此，历史的大门被缓缓推开。

回看这一路，耳边不时回响起二舅公的话：

“你们赶上了好时代，要珍惜。”

1977年，全国高考录取率仅为5%，但伴随着改革开放，这一代大学生中，许多人都成为了各领域的栋梁，他们实现了个人梦想，也为国家发展做出了杰出贡献。知识改变了一代青年的命运，而他们也改变了中国。

其实，如果把改革开放比作一部气势宏大的交响曲，那么“恢复高考”可以算作前奏之一。

近期热播的电视剧《小欢喜》讲述了当下三个家庭面对高考的故事，有网友说：“这部剧的真实，让你能从每一个细节里看到自己的影子”。从某种意义而言，时至今日，高考依旧是中国教育最大的热点，其折射的社会变迁、投射出的千万个家庭在生活中不同的景观，都在佐证着中国发展和教育的关系。

据统计，2019年，全国高考报名人数1031万（不含高职扩招补报名人数）。今天，高考千军万马过独木桥的厮杀声已渐远。但别忘记40多年前，有这样一个历史细节：在中国迈向现代化的进程中，一个老人如何按下快进键。

(责编：冯粒、曹昆)
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