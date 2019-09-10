原标题：木黑提和他的“姜妈妈”

“小鸟在窝里看到什么，飞出去就会做什么。感谢您，不仅传授给我知识，还教我怎么做人。”这是来自新疆的哈萨克族大学本科生木黑提，毕业时给她的成长导师、中央财经大学财税学院教授姜爱华老师的临别赠言。

首都北京的“象牙塔”，寄托着每一位学生美好的梦想。只身来到千里之外的北京求学，木黑提出现了一些不适应：众多科目不及格，学业几近荒废……现在的他回忆起那段时光，也感到十分焦虑：“别说顺利走向社会，就连毕业都很难。”

姜爱华正给学生讲专业课。

针对这种情况，中央财经大学财政学院从2007年开始设立本科生成长导师，为每位本科生的学习和生活提供支持。

作为本科生成长导师，姜爱华经常和木黑提静下心来好好交流、聊天，记录下每一丝的变化……

大三那年，木黑提的母亲不幸去世。姜爱华一边安慰他，一边拿钱给他路上用，叮嘱他回家路上要多注意安全。随后，姜老师一直用短信、电话的方式关心着木黑提的状态，直到他情绪渐渐稳定。回到北京，姜老师明显感觉到了木黑提的变化：学习更加努力了，心态也越来越好，和师生的沟通顺畅了许多。那年寒假过后，木黑提拎着家人做的奶疙瘩，从新疆到北京，乘了几十个小时的火车，送到了姜爱华的手中。

如今，这个曾经让老师担心的学生，正带着妻儿在哈萨克斯坦欧亚国立大学攻读研究生学位。前两天他还高兴地向姜老师汇报：“我每门课都有90分以上！”失去母亲的他，一直称姜爱华为“姜妈妈”。

自2002年从中央财经大学毕业留校任教至今，17年间，姜爱华已经教过2000多名学生。许多同学告诉记者，在离开家乡远赴千里的求学路上，姜老师是他们的“暖窝窝”。

“要对得起每一个选择来这里读书的孩子。”姜爱华总是把这话作为自己的座右铭。2016年，她主动退出副院长等行政职务聘任，专心做起教学科研工作。她十分注重培养本科生的科研兴趣，也特别关注高校同学身心健康。

“果树的果实越多越往下弯，您真是一棵果树。”木黑提曾这样感谢他的“姜妈妈”。“桃李不言，下自成蹊”，这位从教17年的老师用自己行动，点亮了许多同学的人生。（记者陈旭 李永锡）

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