原标题：追梦造就筑梦者大爱方为“大先生”

第35个教师节如约而至，在这个收获的季节，我们向全国教师致以节日的问候！

每当日历翻到这一页，总有一些感动涌上心头。这是一个沉甸甸的日子，也是一个感恩收获、重新出发的日子。

从春蚕到红烛，从“人之模范”到“筑梦者”，教师始终是最无私奉献的群体，他们燃尽生命中的光，只为给文明铺就前行的道路。从孔圣先贤到今天每一位教师，正是他们的殷殷嘱托，让新苗拔节抽穗，使民族接续文脉。

中国有全世界最大的教育体系。今年是新中国成立70周年，70年前，学龄儿童入学率仅有20%，青壮年文盲比例超过八成；今天，学龄儿童入学率接近100%，青壮年文盲基本扫除。70年光阴流转，我国从“人口红利”走向“人才红利”，从教育大国走向教育强国，这背后，是一代又一代教师的辛勤努力，他们以身为梯，奠定了国家成长进步的基石。

知识分子是工人阶级的一部分，教师是知识分子的中坚力量。新时代对教育、教师提出了更高的要求。2014年9月9日，习近平总书记在北京师范大学看望师生时强调，全国广大教师要做有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心的好老师，为发展具有中国特色、世界水平的现代教育，培养社会主义事业建设者和接班人作出更大贡献。2018年9月10日，习近平总书记在全国教育大会上再次指出，教师是人类灵魂的工程师，是人类文明的传承者，承载着传播知识、传播思想、传播真理，塑造灵魂、塑造生命、塑造新人的时代重任。全党全社会要弘扬尊师重教的社会风尚，努力提高教师政治地位、社会地位、职业地位，让广大教师享有应有的社会声望，在教书育人岗位上为党和人民事业作出新的更大的贡献。

这些重要论述，不仅为教师教育工作指明了方向，更为全社会尊师重教加重了分量、加深了内涵。

当前，教育领域全面深化改革正在进行，均衡、全面是教育改革的主题。教育要促进人的全面发展、增强中华民族创新创造活力，每一位教师都重任在肩。教师是追梦人，更是筑梦人，他们用大爱践行对未来的责任。对这个群体，全社会应该更加关注、关心、关爱。在成绩面前，我们仍需清醒地认识到，一些基层学校，尤其是一些山区、边区的村小和教学点还存在人员老化、新人流失、补充不易等问题，矛盾和困难交错纠缠，基层教师待遇低、职称解决存在困难。要实现教育事业的可持续发展，必须补齐短板，鼓励有志青年到农村、到边远贫困地区，为教育事业建功立业。

一个人遇到好老师是人生的幸运，一个学校拥有好老师是学校的光荣，一个民族源源不断涌现出一批又一批好老师则是民族的希望。只有尊师重教在全社会蔚然成风，教师队伍恪守学为人师、行为世范的准则，才能推动教育发展，助力民族振兴、国家繁荣。

（作者：本报评论员）

(责编：何淼、熊旭)