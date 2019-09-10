展演校园体艺成果 致敬教育工作者

“采蘑菇的小姑娘，背着一个大竹筐，清晨光着小脚丫，走遍森林和山冈……”

在河北省保定市阜平县君合希望小学，一个距北京300多公里、位于太行山深处的山区小学里，学生们唱起在音乐课上学的第一首歌，表达对教师的敬爱。

该校校长郄秀梅说：“通过体育艺术教育，孩子们在一点一点改变，从不善言辞到拿起画笔，跑在大街小巷唱歌，在球场上挥汗如雨地踢足球……孩子们变得更活泼大方了。”

在第35个教师节来临之际，全国大中小学的学生通过展示丰富的校园体艺成果，致敬一线教育工作者。

青海省湟中县第二中学从2015年开始，面向全县招收学生，开设了国画、书法、古筝、钢琴等课程，学习音乐的学生多次参加各种比赛；浙江杭州西湖第一实验学校全体学生一起学习敬茶操，他们在活动中用一杯茶感知温情，感知中国茶文化；新疆乌鲁木齐市经济技术开发区第122小学用一场精彩的演出展示丰富的校园体艺成果；陶艺、烙画、剪纸，山东省潍坊培真科技工程学校的学生体验匠人劳作的乐趣，传承传统技艺；新疆乌苏市第五中学的学生传承太极拳这一非物质文化遗产，闪转腾挪的身影成为操场上一道独特的风景……

在山西省运城市新绛县新纺学校、湖南省邵阳市城步苗族自治县南山实验学校，学生们一边诵读《弟子规》，一边做课间操。

“兴于诗，立于礼，成于乐。”孔子曾提出他从事教育的三方面内容：诗、礼、乐，即要求学生不仅要讲个人的道德、文化修养，而且要有全面、广泛的美育知识和艺术技能。

在江苏师范大学，润物无声的艺术教育充满每个角落。学校成立了由校党委书记华桂宏担任组长的艺术教育工作领导小组，下设统筹全校美育工作的艺术教育中心，进一步理顺了大学开展美育教育的体制机制。

谈及高校美育工作的经验，华桂宏认为，在新时代，艺术教育不仅是素质教育的重要内容，也是创新创业教育的重要环节，更是人格教育和思想政治教育的特殊形式。对于师范大学而言，开展艺术教育有着更加特殊的意义，只有培养出更多具有深厚审美底蕴、扎实艺术功底的教师，素质教育才能真正得到落实，中国梦、教师梦才能真正得以实现。

浙江省衢州市实验学校新湖校区结合特色课程组建了形式多样的社团和拓展课。学生可以跨班走读、跨级选课。三年级5班的学生陈沁怡选择了健美操课程，在舞台上表演让她越来越自信。

校长严丽萍说：“‘美’是我们一直的追求，运动的时候是最美的。无论是传统体育运动还是现代体育运动都是力与美的结合。”

舞狮是我国传统民间艺术，具有丰富的文化内涵。在贵州医科大学，舞狮队以扎实的基本功、娴熟的动作、精湛的技术实力“圈粉”。队员们密切合作，模仿狮子的各种形态动作，表现狮子喜、怒、哀、乐、动、静、惊、疑等神态，塑造了一个个生动的狮子艺术形象。

“舞狮不仅能让学生积极主动参与运动锻炼，同时培养了学生们积极乐观的心态和合作精神，通过舞狮礼仪、文化的学习，让学生感受中华优秀传统文化的魅力，产生民族自豪感和归属感，增强民族凝聚力和文化自信。”该校教师周文源说。

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