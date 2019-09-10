原标题：中宣部授予陈立群“时代楷模”称号

新华社北京9月9日电 在全国人民喜迎新中国成立70周年、第35个教师节到来之际，中央宣传部9日在北京向全社会宣传发布陈立群的先进事迹，授予他“时代楷模”称号。

陈立群是贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县民族中学校长、原浙江省杭州学军中学校长。他信仰坚定、潜心育人，从教近40年，担任中学校长34年，始终全面贯彻党的教育方针，致力于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。他乐教善教、思维创新，倡导宏志教育，将爱国情、报国志、强国行融入教学和管理，引导学生立德成人、立志成才。他不忘初心、至诚为民，退休后婉拒民办学校高薪聘请，远赴黔东南贫困地区义务支教，3年多来培养出一支优秀教师骨干队伍，学校办学质量大幅跃升。他心有大爱、无私奉献，始终把帮助贫困家庭孩子求学成长作为己任，支教期间翻山越岭、走寨访户，家访并资助100多户苗族贫困家庭，足迹遍布台江县所有乡镇，用义举带动更多人开展支教助学。陈立群曾荣获首届全国教育改革创新杰出校长奖、2018年中国教育十大人物等称号。

近一段时间，陈立群的先进事迹被中央媒体集中宣传报道后，在全社会引起热烈反响。干部群众普遍认为，陈立群是在优先发展教育、建设教育强国实践中涌现的教书育人楷模，是新时代“四有”好老师的杰出代表。广大教师一致表示，要深入学习贯彻习近平总书记关于教育工作的重要论述，以陈立群为榜样，潜心教书、用心育人，切实加强师德师风建设，以更大的热情投入到立德树人和脱贫攻坚事业中去，切实履行好党和人民赋予的新时代职责使命，以优异的成绩向新中国70华诞献礼。

“时代楷模”发布仪式现场宣读了《中共中央宣传部关于授予陈立群同志“时代楷模”称号的决定》，播放了反映陈立群先进事迹的短片。发布单位有关负责同志，陈立群的家属、同事和学生，及社会各界代表等参加发布仪式。

(责编：何淼、熊旭)