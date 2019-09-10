原标题：凝心铸师魂 立德育新人

一个人遇到好老师是人生的幸运，一个学校拥有好老师是学校的光荣，一个民族源源不断涌现出一批又一批好老师则是民族的希望。

党的十八大以来，习近平总书记站在党和国家事业发展薪火相传、后继有人的战略高度，为新时代教师队伍建设指明前进方向，对教师工作提出明确要求。

一次次讲话高瞻远瞩，一声声问候温暖人心，一封封书信情真意切……在以习近平同志为核心的党中央关怀和激励下，广大教师不负时代使命、不负人民期望，为培养更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人而不懈奋斗。

尊师重教暖人心 殷殷关怀寄厚望

天高云淡，秋风送爽。金色的九月，正是收获的季节。

北京市八一学校的老师们又迎来了一批朝气蓬勃的新生。“每一年新入学的孩子们，总会让老师给他们讲讲习爷爷那年来到学校的故事。”校党委书记牛震云说。

2016年9月9日，习近平总书记回到自己度过了小学和初中岁月的母校——北京市八一学校。在当天的考察中，总书记同陈仲韩、陈秋影等几位老师一一握手，愉快回忆往事。

老师们感叹，这么多年他没变，还是那样“善良朴素”“尊师重教”。

这是一名学生对自己老师的深深感恩，更是一位领袖对教师群体的由衷敬重。

党的十八大以来，几乎每逢教师节，全国1600多万名教师就会收到来自习近平总书记的问候和祝福。走进校园、亲切交谈、致信问候……纵然日理万机，总书记总会通过各种方式，表达自己对全国教师的关心关怀、对教育改革和教师工作的殷切期望。

国将兴，必贵师而重傅——

2014年9月9日，习近平总书记在考察北京师范大学时说：“各级党委和政府要从战略高度来认识教师工作的极端重要性，把加强教师队伍建设作为基础工作来抓”“要加强教师教育体系建设，加大对师范院校的支持力度”“要让全社会广泛了解教师工作的重要性和特殊性，让尊师重教蔚然成风”。

2015年9月9日，习近平总书记给“国培计划（2014）”北京师范大学贵州研修班参训教师回信，勉励他们“牢记使命、不忘初衷，扎根西部、服务学生，努力做教育改革的奋进者、教育扶贫的先行者、学生成长的引导者”。

2018年教师节，习近平总书记在全国教育大会上强调，“全党全社会要弘扬尊师重教的社会风尚，努力提高教师政治地位、社会地位、职业地位，让广大教师享有应有的社会声望”。

一个迈向伟大复兴的民族，需要什么样的教育？一项开辟新篇章的事业，召唤什么样的人才？党的十八大以来，带着对这些重大问题的深邃思考，习近平总书记对教师群体的角色定位不断提出新的更高要求，为教师队伍建设指明方向——

总书记以“无上光荣”这四个字形容教师的地位：“人民教师无上光荣，每个教师都要珍惜这份光荣，爱惜这份职业，严格要求自己，不断完善自己。做老师就要执着于教书育人，有热爱教育的定力、淡泊名利的坚守。”

总书记提出“四有”好老师的标准，为老师们明确了努力的目标：“全国广大教师要做有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心的好老师”。

总书记用四个“引路人”的概念，对教育理念和教育能力的全面转变提出更高要求：“广大教师要做学生锤炼品格的引路人，做学生学习知识的引路人，做学生创新思维的引路人，做学生奉献祖国的引路人。”

思想高屋建瓴，情怀深厚绵长。

肩负历史赋予的重任，沐浴在党中央的亲切关怀下，广大教师倍感振奋、投身育人事业，托起民族复兴的希望。

身体力行抓关键 立德树人铸师魂

“思政课教师，要给学生心灵埋下真善美的种子，引导学生扣好人生第一粒扣子。”2019年3月18日，习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话，发人深思、令人难忘。

国无德不兴，人无德不立。立德树人，是教育事业发展必须落实好的根本任务。

2018年9月10日，全国教育大会在北京召开。习近平总书记发出号召：“要把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，贯穿基础教育、职业教育、高等教育各领域，学科体系、教学体系、教材体系、管理体系要围绕这个目标来设计，教师要围绕这个目标来教，学生要围绕这个目标来学。”

从“宝藏老师”陕西师范大学马克思主义学院副教授张帆，到“带着信仰扎根思政课讲台”的华东师范大学教师闫方洁；从“伏案400分钟只为课上45分钟”的天津师范大学思政课教师王雪超，到“在解题中渗透育人思想”的长沙理工大学数学与统计学院青年教师谭艳祥……越来越多的教师按照政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正的要求，积极修为，努力将课堂作为发挥自己作用的主要岗位，切实承担好铸魂育人的时代重任。

在以习近平同志为核心的党中央关心推动下，我国思政课教师队伍持续壮大、结构不断优化、整体素质进一步提升，形成了一支可信、可敬、可靠，乐为、敢为、有为的思政课教师队伍。

师者行为世范，方能传道授业解惑。

党的十八大以来，习近平总书记关于教育的重要论述特别是关于教师工作的重要指示批示精神，深刻揭示了教师职业发展的内在规律，赋予了师德师风新的时代内涵，为加强新时代教师队伍建设提供了根本遵循。

——《关于加强中小学校党的建设工作的意见》《关于加强新形势下高校教师党支部建设的意见》等相继出台，推动教师党支部成为教育党员的学校、团结群众的核心、攻坚克难的堡垒。

——大中小学教育、宣传、考核、监督、奖惩相结合的师德建设长效机制逐步完善，“新时代教师职业行为十项准则”划定师德“红线”，覆盖大中小学完整的师德建设制度体系加快建立。

春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。全国教育系统先进集体和先进个人评选持续进行，一大批优秀教师塑造了当代人民教师的良好形象和感动中国的光辉榜样。

黄大年，吉林大学教授。他放弃国外优厚待遇毅然归国，为填补国内尖端技术空白耗尽心血。

钟扬，复旦大学教授。在生命的最后16年，他扎根青藏高原，带领团队收集上千种植物的4000万颗种子，盘点了世界屋脊的生物“家底”。

李保国，河北农业大学教授。35年里，他的足迹踏遍太行山区所有县，全心全意服务于太行山10万群众脱贫奔小康的梦想。

……

如璀璨星辰，榜样的光辉照耀神州大地。

退休后的陈立群怀着“一生只做一件事”的教育情怀，谢绝民办学校开出的百万年薪邀请，来到贵州台江担任中学校长，让自己的扶贫支教攻坚战战果辉煌。

著名作物遗传学家卢永根院士罹患癌症，却将毕生积蓄捐献给华南农业大学设立教育基金，用于奖励贫困学生与优秀青年教师。

在河南信阳绿之风希望小学外，面对飞驰而来的三轮车，教师李芳一边大声呼喊着学生们快让开，一边以身挡车快速推开身边最近的4名学生，为救学生献出了自己的生命。

生命的光辉，点亮了孩子们的未来。他们一生惦记着学生，却唯独忘记了自己。

“很多事迹感人至深、催人泪下。这就是人间大爱。”在同北京师范大学师生代表座谈时，习近平总书记字字恳切，饱含着对教师的浓浓情意。

夯基固本育英才 高瞻远瞩兴伟业

参加培训、检修教学用具、准备秋季学期课程……在刚刚过去的暑假里，陕西省延安市宝塔区杨家岭福州希望小学的老师们一直在忙碌。

2015年2月，习近平总书记来到这里，看望教职工，并关切地询问教师待遇状况。老师们难忘他当时殷切的嘱托：“教育很重要，革命老区、贫困地区抓发展在根上还是要把教育抓好，不要让孩子输在起跑线上。”

山里娃的未来，终归要由乡村教师合力托举。

“跟4年前相比，我们的教学环境已经今非昔比。”37岁的语文老师张燕感慨。学校不仅配备了现代化教学设备，还与北京市朝阳区芳草地小学、福州市鼓楼第二中心小学等建立教育合作结对机制，为老师们提供更多“走出去”学习的机会。

硬件配齐、软件跟上，一直被视为教师队伍建设中短板的乡村教师难招难留等问题正在一一破解。

2015年4月，习近平总书记主持召开中央全面深化改革领导小组第十一次会议，审议通过了《乡村教师支持计划（2015－2020年）》。

提高乡村教师生活待遇，统一城乡教职工编制标准，职称（职务）评聘向乡村学校倾斜……这份专门指向乡村教师队伍建设的政策文件，让全国330万乡村教师看到了春天。

“国家给乡村教师的这些支持，既是一种鼓励，更是一种鞭策，我只要干得动一天就要坚守一天。”云南省保山市昌宁县大田坝镇文沧村德斯立小学教师张有国说。2019年发布的《中国农村教育发展报告2019》显示，根据抽样调查，83.46%的乡村教师愿意继续留在乡村学校任教。

直面短板、定向施策，乡村教师境遇之变，正是近年来广大教师安心从教、热心从教、舒心从教、静心从教的趋势缩影。

迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，今日之中国，仍然面临着一道道教育难题：一边是城市里名校资源供不应求，另一边是乡村教育捉襟见肘；一边是考试“指挥棒”让孩子们对分数苦苦追求，另一边是社会对人才综合素质的要求不断提高……

教师，是解决这些矛盾的关键。

以改革为主线，坚持问题导向，始终为教师想办法、做实事、办好事。党的十八大以来，一系列被认为是“直抵人心”的制度性改革，为形成一支肩负教育强国重任的高素质专业化创新型教师队伍保驾护航。

——这是对新时代教师队伍建设作出的顶层设计。中共中央、国务院印发关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见，描绘了新时代教师队伍建设的宏伟蓝图，围绕全面加强师德师风建设、不断提升教师专业素质能力、深化教师管理综合改革、不断提高教师地位待遇等方面提出具体举措。

——这是真金白银的巨大投入。为提高教师专业素质，中央财政2013年至2019年累计投入经费135亿元，支持实施“国培计划”。实施乡村教师生活补助政策，中央财政2013年至2019年累计安排奖补资金198.2亿元，实现集中连片特困地区乡村教师生活补助政策全覆盖，每年惠及约127万乡村教师。

——这是留住好老师的实际举措。全面推行中小学教师职称制度改革，设置正高级职称，打破中小学教师的职业“天花板”，一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍正在形成。

——这是培养好老师的不懈努力。通过全国各地各校师范生教育内容、形式、师资、基地、经费等全方位改革，教师教育布局结构逐步优化，一个开放、协同、联动的现代教师教育体系正在建立。

一份份文件、一项项政策、一个个夯基固本的行动，化作教师们砥砺奋进的动力。

在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，我国教师队伍建设迎来大好局面——

2018年，全国有各级各类学校51.88万所，比上年增加5017所；专任教师1672.85万人，比上年增加45.96万人。同时，小学、初中、普通高中专任教师学历合格率分别达99.97%、99.86%和98.41%。

各地健全教师补充机制，完善编制管理，通过定向培养、支教、转岗培训等多种方式，重点解决乡村教师短缺问题。2018年国家督导评估认定实现义务教育基本均衡发展的338个县，新补充教师共约22万人，其中，音乐、体育、美术、科学、信息技术等学科教师约4万人。

教师是立教之本、兴教之源。

“今天的学生就是未来实现中华民族伟大复兴中国梦的主力军，广大教师就是打造这支中华民族‘梦之队’的筑梦人。”

站在新中国成立70周年的崭新起点，面对“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，1600多万名中国教师在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在民族复兴的接续奋斗中砥砺前行，必将汇聚起教育事业改革发展的磅礴力量，坚定托起民族未来的希望！

新华社北京9月9日电

新华社记者 施雨岑 胡浩

(责编：何淼、熊旭)