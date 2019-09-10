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大学生焦虑些啥 听听心理医生怎么说

何丽娜

2019年09月10日06:22  来源：钱江晚报
 
原标题：大学生焦虑些啥 听听心理医生怎么说

　　新学期伊始，各位同学还适应吗？有犯一种叫开学综合征的毛病吗？钱江晚报记者关注到，除了中小学生之外，大学生也有不少犯这病的。

　　在杭州市七医院精神心理疾病早期干预专家王奕權的门诊里，开学前半个月开始，竟有1/3是患有开学综合征的大学生，既有大一新生也有高年级的老生。这些大学生们到底在焦虑或是害怕什么？钱报记者采访了两位来就诊的学生。

　　总抢他风头的同学考上同所大学

　　他吵着要换学校

　　小乐（化名）的成绩向来处于中等偏上水平，今年高考经过努力上了一本线。不过，他最高兴的，不是自己能去一所不错的大学，而是终于离开了那些曾经不愿搭理他的高中同学们。他总是幻想着，等到大学新环境后，自己该怎样吸引新同学们的注意和兴趣。

　　然而，没过多久，一个“噩耗”从同学微信群里传来，小军（化名）跟他被同一所大学录取，并且两个人的专业竟在同一个学院。“真是冤家路窄。”小乐从此闷闷不乐，脑子里老想起跟小军相处的一些“不愉快”。从小学到高中，他一直很不喜欢小军，更确切的说法应该是羡慕、嫉妒、恨。原因是，不知道为什么小乐所说的和所做的总提不起同学们的兴趣，而小军则恰恰相反，到哪都能成为同学们的焦点。在小乐看来，导致他不受同学待见的，全是因小军在捣鬼，抢了他的风头。

　　看到人家孩子考完大学后都高高兴兴出去聚会去玩，自家儿子却整天躲在家里一副苦大仇深的样子，还猜想他是不是失恋了。直到临近开学，小乐爸妈实在忍不住找儿子谈心，一聊才知是因跟小军在同所大学的事。“你们从小就是同学，大学又能在一块儿，多有缘分。况且我们两家人也熟悉，以后你们俩在学校相互照顾，我们家长在家也能互通有无。”起初，妈妈还试图劝说，不料却惹得儿子更加逆反。“我就一个要求，要么你们帮我换所学校，要么你们让他来找我当好朋友，不然我是不会去学校报到的。”

　　小乐父母来求助王奕權医生。

　　点评：这是个社交障碍问题。因为现在的孩子，从小到大很多事都是父母包办，沟通能力弱，心理也脆弱。所以遇到问题总是找别人的问题，不知道先找自身的原因。同学们为什么总围着小军转而不爱搭理小乐，关键就在于小乐所说的所做的提不起大家的兴趣，这就是沟通能力弱的典型表现。包括发现还是跟小军在一所大学后，小乐跟父母提出无理的要求，那种依赖可想而知。

　　数万元的雅思课泡汤了

　　她觉得暑期“欠债”太多不愿上学

　　小翠（化名）是个从小就对自己有要求的姑娘，成绩优秀的她上了很好的大学，而她身边的同学也都是一群特有追求的青年。这个暑假还没开始的时候，一个个就做好了计划，去实习的、打工的、继续充电的……反正给自己放假的时间极少。小翠也给自己做了暑假安排，重头是要拿下雅思考试，为接下来出国读研做好准备。爸爸妈妈也非常支持女儿的暑期充电计划，花数万元给她报了个雅思暑期班。

　　刚刚放假那几天，小翠还认认真真去上课，可去了之后看到一起学习的多是些高中生甚至还有些初中生，她感觉这课上得有些尴尬，心里打起了退堂鼓。恰巧，原先的那些高中同学，暑假回到杭州，一个个打电话来约她出去玩，可拒绝了几次之后实在架不住大家的热情邀约，便“逃课”跟着一起去玩。

　　“其实我在玩的时候老想着上课的事情，玩也没有玩好。但玩了几次之后心就野了，拿着书也看不进去，更别提去上课了。”小翠说，自己最终在浑浑噩噩中度过了这个暑假，9月的雅思考试她是准备放弃了，都没好好复习，考了也是白考，浪费了父母辛苦赚来的几万块钱，也辜负了他们的一片心意。再看大学同学一个个在朋友圈晒的，全是这个暑假满满的收获，她顿觉自己落后太多，“欠债”太多。不知该如何面对，便选择不去学校。

　　9月2日，小翠在父母陪同下找到王奕權医生时，三人都是满脸的惆怅，一副天快塌下来的模样。

　　点评：这是个自我管理问题。在很多家长看来，孩子上大学了，是成年人了，需要很大的尊重和自由。殊不知，大部分的孩子自律性和抗干扰能力都较弱，当发现他们的自我管理偏离轨道时，父母依然有必要综合把关，不一定是强制要求，至少应表达意见给予参考。小翠的父母就是明明暑假里已看到女儿的问题，但只是默默着急没提醒她，以至于发展到孩子自我否定的地步。

(责编：冯粒、曹昆)
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