18岁少年自学技术，疯狂盗取公民个人信息上亿条

原标题：侵犯公民个人信息大案：18岁少年的“上亿数据帝国梦”

自学软件编程技术，研发黑客软件，利用网站注册漏洞疯狂盗取公民个人信息上亿条，在境内外网络上公开售卖，刚满18岁的高中生竟构想出一个非法“数据帝国”梦。近日，江苏省无锡市惠山区检察院依法以涉嫌侵犯公民个人信息罪对刘某提起公诉。

黑客遭举报，牵出侵犯公民个人信息大案

2018年9月，无锡市惠山区警方接到网友举报，有人在论坛、贴吧等平台售卖公民个人信息以及盗窃信息所用的黑客软件，警方第一时间立案侦查，很快跨省抓捕了26岁的江西籍犯罪嫌疑人付某。

今年1月，该案被移送至惠山区检察院审查起诉。付某交代，自己的网名叫“清风”，对软件编程和黑客技术有着浓厚的兴趣，于2018年初在某网络交流论坛中向一个网友请教获取他人个人信息的方法，并从对方处购买了一款黑客软件用于获取公民个人信息。

自2018年5月至8月，付某利用购得的黑客软件攻击各网站系统漏洞，非法获取公民个人信息，将该黑客软件升级后，通过网络论坛等渠道以每月500元的价格大肆售卖，累计侵犯公民个人信息200多万条，非法获利上千元。今年4月3日，经检察机关提起公诉，法院以侵犯公民个人信息罪判处付某有期徒刑三年零六个月，并处罚金3000元。

付某在审讯过程中交代了出售给他黑客软件的网友叫“i春秋”，惠山区检察院与警方顺藤摸瓜挖出一个更大的网络侵犯公民个人信息案。

只因对盗取公民信息有兴趣，自学网络技术

通过对“i春秋”这一网名在网络全域展开技术调查，警方锁定该网名的网络IP地址，确定“i春秋”网名使用者为刘某，其定位在广东信宜。同时，警方发现刘某涉嫌盗取公民个人信息，在境内外网络公开售卖，遂立案。

今年4月，警方赴广东调查，没想到，刘某竟是信宜某高级中学的高三在校生，刚满18周岁。刘某被警方带走后，该校教师和同学始终不敢相信，这样一个普普通通即将奔赴高考的高中生会是一个精通网络技术，盗窃公民个人信息的黑客。

经查，刘某是一名理科生，家庭条件优越，从小就对计算机十分感兴趣，经常利用节假日操作电脑，自学计算机技术，还通过翻墙软件浏览境外网站“取经”，其父母因为工作繁忙，以为刘某只是玩电脑，所以持放任态度。到高中阶段，刘某已掌握独立编写软件程序的能力。

据刘某交代，从2017年下半年开始，其在各大论坛、贴吧看到查询网络用户个人信息的方法，对此产生了兴趣，就想能通过自己学到的技术获取他人的个人信息，不知不觉走上了不归路。

不出一个月，刘某编写出一款软件，通过内置接口，将其对接到各网站后，便可轻松获取到网站用户账号和对应的手机号码，后将该程序卖给付某等人。但很快刘某发现该软件操作繁琐，且不能批量获取信息。2018年7月，刘某在网络论坛中找到了解决方案，开始计划构建属于自己的“信息数据库”。

为不让同行发现，主动向网站反馈漏洞

受到启发，刘某又编写出了一款能够批量获取信息的软件，将软件接口与某网站对接后，轻松获取了该网站的用户账号以及对应手机号码。为了建立自己的“数据帝国”，刘某租用了网络数据对信息进行储存，并专门在境外租用十多台服务器支持操作。

一个月的时间，刘某非法获取了约1亿条公民个人信息，全部存储于自己的数据库中。为了不让其他同行发现漏洞，2018年8月刘某向自己盗取过个人信息的网站反馈，将网站存在的漏洞进行封堵。此后，刘某在境内网络建立起微信、QQ群，在境外使用“telegram”等聊天工具，自助编写“信息查询”机器人，将数据库通过微信、QQ等群聊以包月查询的形式向他人兜售，并且在境外以比特币为交易货币贩卖数据库长达两个月，共计获利近2万元。因担心公安机关发现，刘某将数据库封存不再售卖。

按照刘某的设想，他将会对数据库中上亿条个人信息进行整理，进而获取用户名、手机号码对应的真实姓名、家庭地址等公民个人信息，利用技术手段实现经纬度实时定位，从而建立起一个强大的“数据帝国”。然而，警察的出现将刘某的梦击碎，刘某也将为自己的违法行为付出代价。

承办检察官指出，该案数据总量大，非法获取公民个人信息精准，危害公民个人信息安全甚至是国家数据信息安全，应当对犯罪嫌疑人刘某批准逮捕。但刘某案发后正逢高考，在侦查环节公安机关对其采取取保措施并准许其参加高考，不过刘某落榜了。

今年8月，惠山区检察院依法对刘某批准逮捕。承办检察官在办案中发现刘某由于长期沉浸于网络“虚拟世界”，价值观和心理健康受到影响，正在聘请专业的心理咨询师对刘某进行心理疏导，逐步引导其走上正确道路，积极面对未来人生。

（肖松 徐静超）

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