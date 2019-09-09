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每月到手3000多,房租就要2000！杭州的新手老师咋办？

2019年09月09日09:27  来源：钱江晚报
 
原标题：每月到手3000多,房租就要2000！杭州的新手老师咋办？

　　魏老师新入住的公寓房间，布置得舒适温馨。

　　晚上9点30分，备好第二天的课程，处理好班级很多琐碎事务，杭州保俶塔实验学校七年级语文老师魏老师锁好办公室的门窗，就朝学校边上一幢写着“锦江之星”的公寓楼走去。此时，通往公寓的小路已经悄无声息，一旁小区许多人家已经灭灯入睡了。

　　魏老师掏出门卡，在公寓楼铁门的刷卡器上一刷，门开了，他径直走上三楼自己的房间。从办公室到寝室，只用了不到10分钟的时间。时间很充裕，忙碌一天的魏老师洗漱完躺上床，还有工夫看一会儿书。最近他在看的书是《文学回忆录》。

　　魏老师教龄五年，既是班主任又是备课组长，还要教两个班的语文。这间新的寝室，是刚搬进来的。相比去年，条件好了不知多少，关键是房租负担轻了不少。

　　就近解决单身教师住宿问题

　　教师公寓住出“家”的感觉

　　“和社会上那些职场新人比起来，我算幸福的，刚入职学校就提供了住的地方。”魏老师说。他所在的学校，一直为年轻教师提供住宿的地方。前几年，学校的老师宿舍有两处，一处是教学楼后面一排有些简陋的砖瓦房，共15间；另一处在城西银泰附近的小区，三人一间的集体宿舍，平时回去一趟要四十分钟，如果是早晚高峰，可能要一个多小时。

　　“当时学校考虑到城西的宿舍比较远，上下班需要耗费很多时间，所以担任班主任工作的老师安排住在学校内，非班主任老师住在城西。”魏老师说。回忆起这几年的时光，虽然住在学校内上班很方便，但是由于宿舍装修简单，住在这里的同事也不多，总觉得很冷清。

　　“现在所有的新老师都住在了公寓里，而且房间内设施齐全，住起来更有家的感觉。”魏老师笑着说。

　　他的房间不算大，毛估估只有十来平方米，但是里面的设备齐全，卫生间、空调、电视、书桌全部配齐。一张大床摆放在房间中央，正上方是一幅用白色画框装裱的插画，左侧是叠放在一起的淡黄色储物箱，右侧的床头柜和书桌上整齐地排列着许多书籍，有文学类的，也有教学教研相关书籍，颇有文艺气息。

　　“虽然大多时间还是两点一线的行走在学校和宿舍之间，但现在一有空，我就会和几个要好的老师相互串门，周末还会组团出去吃饭，和以前相比更加温暖了。”魏老师说。

　　杭州保俶塔实验学校副校长竺鸣峰介绍，这幢公寓楼原本是租给了一家快捷酒店，今年为了改善教师居住条件，将楼房回收，整改过后成了教师公寓。同时，今年西湖区实行教育系统区域内教师宿舍资源共享，学校原先在城西银泰附近的教师公寓拿出去与全区共享，给其他公寓不足的学校使用。

　　目前，“锦江之星”公寓楼已开放入住5层，每层20个房间，有双人间也有单人间。除了保俶塔实验学校，还有文一街小学、翠苑一小等10个学校的教师入住。

　　有没有教师公寓

　　是年轻教师求职的重要标准

　　对魏老师来说，最关键的是，学校提供的教师公寓为他省下了一笔可观的费用。“如果没有公寓节省下来的这笔房租，可能连朋友结婚的份子钱都凑不出。”魏老师打趣说。

　　住在公寓四楼，新入职的教历史与社会的安老师也有同样的想法。她毕业于杭州师范大学，通过校招进入保俶塔实验学校。今年八月份搬进公寓楼后，她就精心布置起了自己的“小窝”：用羽毛装饰的欧式小台灯、干花饰品、水培植物、黑色镂空墙纸等，十多平方米的小屋顿时成了一间“公主房”。

　　安老师告诉钱报记者，当时她选择学校，除了了解学校为新教师提供的发展平台外，是否提供教师公寓也是一项重要参考指标。

　　“对于新入职的老师来说，因为教学经验不足，所以要花更多的时间在备课和课题研究上，所以住在离学校近的地方很重要。”安老师说，但通常学校周围地段的房租都不便宜。

　　她算了一笔账，毕业前她了解过杭州的租房市场，在市中心租房，即使跟人合租，一个月至少也要1500元，再加上水电费、上网费和往返交通费，最基本的生活费就要2000元。而西湖区的老师公寓，一般收费为每平方米16元，一间十多平方米的房子，每个月租金只有两百元左右。

　　“我们新手教师到手的工资大概在3000元，如果扣掉2000元，剩下的钱根本不够日常开销，不仅存不下钱，还需要问家里要钱补贴。”安老师说。

　　杭州各城区想了很多办法

　　努力解决年轻教师住宿问题

　　近年来，为了解决年轻教师的住房问题，杭州各区通过改建、新建等方式，增加教师公寓数量，改善教师居住环境，尽可能让更多的教师有地方住、住得好。

　　据了解，从今年开始，西湖区将全面解决单身教师住宿问题，让每一位符合条件的单身青年教师，都能就近解决住宿。截至目前，西湖区共提供教师集体宿舍866间，可提供使用的床位1435个，已有1052位教师入住。除了保俶塔实验学校，还有浙江工业大学附属实验学校、三墩镇中心幼儿园等多所中小学和幼儿园的宿舍改造完毕，已经投入使用。

　　杭州拱墅区也在逐步推进教师单身公寓建设，从去年推出首期教师公寓开始，区教育局表示，将在五年内推出多期教工公寓，用于解决优秀青年教师的住宿问题。

　　去年，杭州江干区启动的青年教师公寓项目，通过改建、新建、调剂、租用等多种方式打造青年教师公寓，100%解决了入职三年内外地单身青年教师周转用房需求。为了给教师提供良好的住宿环境，江干区还对公寓进行精心设计，每个房间除了有冰箱、洗衣机、热水器等基本生活设施外，还有一个很有情调的名字，均取自唐诗宋词。在宿舍外，还有院子、书吧……从今年开始，区教育局还推出了网上报名系统，教师可直接在网上提交入住申请，已入住教师也可以直接在网上办理续住手续。

　　截至目前，今年江干区共为新教师提供床位共1508个，1143位教师已经入住。据江干区教育局计财科科长俞永芳介绍，今年由于床位扩增，教师申请入住教师公寓的条件从原来的入职3年内，放宽至4年，只要公寓数量充足，个别不符合条件的家远的老师也可申请入住。

　　“今年有一位刚入职的老师，来到公寓后就打开微信和父母视频通话，在视频里带着父母逛了一圈自己的新家。两位家长看孩子住得很好，都很放心。”俞科长说。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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