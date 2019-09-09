原标题：做“酷跑”教师 带农村娃跑出一片天

今年9月10日将是我度过的第六个教师节。6年前，我从邢台学院体育教育专业毕业后，报考了河北省大名县的特岗教师，被分配到该县西店中学做一名体育老师。

如果教师存在“鄙视链”的话，你可能觉得，农村体育老师处于“鄙视链”的最底端，能有什么好说的？但是，今天我想说说一名1989年的体育老师和一所农村中学的“酷跑”故事与梦想。

这是所相对偏远的农村中学，距离县城约30公里。我记得，2013年8月28日报到那天，校长开车来县城接我，不知道一路拐了多少个弯儿才到学校。下车那瞬间，我惊呆了——说实话，眼前的学校没教学楼，也没有塑胶操场，只有几排瓦房，操场上还长满了杂草。

我感觉落差有点大，心里着实打起了“退堂鼓”。这时，一群孩子突然围了过来，没等到我开口，他们就开始热闹地说了起来。

“你怎么长得这么高啊？”“你肯定是体育老师吧？”“我们都喜欢体育课，但我们很少上体育课”“老师，我喜欢跑步”“我喜欢跳高”“我喜欢篮球”……

很可爱，是吧？我也是这么觉得的，再加上他们抬头看着我时那种渴望又期待的眼神，我这个一米八几的汉子被暖到了。

我的梦想就是把自己所学发扬光大，来这里不正好吗？我可以让农村孩子也感受到竞技体育的魅力。

这里的孩子学习基础虽然相对较差，但活泼好动，我想挖掘他们在体育等方面的闪光点，帮助他们成长。怎么“挖”？我建议学校组建田径队，校长爽快地答应了。但孩子家长可没那么容易答应。他们觉得“体育有啥好练的？”“跑步能跑出什么出息”“练这个能挣钱吗？”，等等。

我挨个给家长做工作，有时一天下来，嗓子哑到说不出话来，还是被家长们拒之门外。这一度让我怀疑田径这条路在农村行不通。

不过，“有志者，事竟成”。有些家长还是被我说服了，抱着试试的心态同意了。2014年，学校有了第一支田径队。

就像向学生和家长保证的那样，为了学习和训练两不误，每天早晨6点和下午放学后我带着这些孩子训练。

刚开始，学校只有一个闲置很久且坑洼不平的土操场，我和学生就利用闲暇时间扛着铁锹、锄头去修整，一边修，一边有说有笑，那个画面真美。后来我们修出了一个不足170米的圆形跑道，但一到雨天，跑道就不能用了，并且受场地的限制，跑道两端的弧度太小，加上缺少专门的田径训练器材，队员训练时经常受伤。我看着有些心疼，得想办法啊！

我们决定自制训练器材：有队员从自己家里拿来了废旧轮胎，再系上绳子就是阻力带；没有杠铃就用水泥石块替代，用“人背人”的方法来进行力量训练；没有场地，我们就借用另一所小学的操场训练。后来为了锻炼孩子们的耐力，我带他们到公路上训练。这条公路上的人和车很少，从早晨5点开始，一跑就十几公里。因为田径训练是一个系统性的训练，所以“冬练三九，夏练三伏”，哪怕是寒暑假，我们也几乎从没间断过。

说实话，训练真的很苦很累。刚开始训练时有些孩子会觉得气喘吁吁，有的孩子脚上水泡起了又破，然后又起，觉得“我不行”“我坚持不下去了”。但事实上，训练到现在，很少有孩子退出训练。回想一路走来，我们一起跑，一起跳，哭过，累过，也被质疑否定过，但无论怎样我们从没有放弃过，这大概就是热爱和梦想的力量。

我带的这支农村田径队队员在同学中间看起来都很不起眼：都是十二三岁左右的年纪，有的家里经济情况不好，有的父母离异，有的父亲残疾，还有不少留守儿童。训练两年后，他们拿下了大名县中小学生田径运动会女子团体第一名、男子第六名；2018年，我们有队员获得了河北省第十五届运动会青少年组田径全能第四名；今年7月，队员们在河北省中学生锦标赛中分别获得了女子800米和1500米双料冠军、女子5000米亚军和1500米季军的好成绩；刚刚过去的河北省青少年锦标赛决赛中，队员李亚轩一人豪夺三项冠军。同时在全国第二十七届“飞跃杯”青少年锦标赛中，队员还收获了自己的首枚全国田径竞赛奖牌。

看到这些成绩，说心里不骄傲是假的，我真的为这些孩子感到骄傲。我的梦想就是有一天，看到队员们站上更高的领奖台，如今我们离梦想又近了一步。

虽说后来有机会离开这里去一所更好的名校，但我不舍得。我们的学校已经正式更名为大名县第一中学西店校区，体育教学的条件更好了，眼下，学校田径队一共有25名运动小将。

接下来，我就想带着他们继续奔跑在追梦的路上，做教师中的“酷跑者”，也是追梦人。

张国栋（河北省大名县第一中学西店校区特岗教师，教龄6年）

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