公立中学择校研究显示英国父母为好学校舍近求远

日前，英国规模最大的一项关于公立中学择校的研究显示，大多数英国家庭不会选择送孩子去最近的中学，而是优先考虑学业成绩。

这项由剑桥大学教育学院的安娜·维格诺斯教授领导的研究发现，与人们普遍认为的相反，只有39%的英国家庭把离自己最近的学校作为第一选择。许多家庭为了追求更高质量的教育，愿意把孩子送到离家更远的地方。另一篇相关论文发表在《牛津教育评论》上，表示富裕和贫穷的家庭在参与学校选择系统时几乎没有区别，那些贫困家庭和更富裕的家庭在选择学校及使用学校排名时一样积极。

维格诺斯表示：“我们发现，家长和学生通常试图在成绩最高的学校学习，而不是距离最近的学校。”贫困地区的家长更有可能选择离家较远的学校。对此，研究人员表示，这是因为富裕家庭更有可能住在成绩优异的学校附近。

不同的地区有不同的学校选择数，通常是3到6个选项。研究发现，如果提供更多的选项，父母们会做出“更远”的选择。分析还首次显示，当有机会表达更多选择时，家庭的第一选择往往更有野心。

维格诺斯表示：“家长们似乎在一定程度上表现出了谨慎态度，当他们只被允许有三种选择时，他们更有可能把自己孩子最容易被（通常是最近的）录取的学校写下来。”数据显示，在允许有更多选择的地方，家长首选质量更高的学校。研究人员说，尽管85%的英国家庭收到了第一志愿学校的录取通知，但这可能掩盖了一个更广泛的问题，即许多家长正在做出更加务实的选择，而不是这所真正想要孩子上被安排的学校。

另一项重大发现揭示了英国白人家庭、黑人家庭和亚洲家庭在择校系统使用上的显著差异。后者一般比白人孩子的父母会做出更多的选择,并更有可能寻求离他们的住所较远的地方,通常为了一所更好的学校。然而，尽管有了更多的选择，黑人和亚裔家庭进入首选学校的可能性也低于白人家庭，因为英语非母语的学生被首选学校录取的几率较低，仅为73%，而英语为母语的学生这一比例为88%。此外，英国农村和城市地区的家庭选择也存在差异，城市家庭更积极地使用择校制度，但不太可能获得他们的首选学校。

尽管这项研究显示，英国大多数家庭都会为了寻找一所更好的学校到更远的地方上学，但研究人员强调了一个事实，即目前英国的招生制度通常优先录取那些就近入学的学生。该报告称，这一标准“可能引发战略性的学校选择、居住隔离和进入最高质量学校的机会不平等”。 （张佳）

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