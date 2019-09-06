教育脱贫攻坚：“输血造血”并重 共享教育红利

原标题：“输血造血”并重 共享教育红利

■教育脱贫攻坚进行时

新学期，看到孩子入读家门口的好学校——南山小学，广西壮族自治区德保县老乡家园安置小区移民搬迁户黄星合特别开心，“教室宽敞明亮，还有深圳市南山区的名师过来支教，孩子学习劲头更大了，也更懂事了”。

南山小学是老乡家园安置小区配套小学，由深圳南山区投资近2600万元，按36个班、1620个学生的规模高标准援建。目前该校已惠及周边75个贫困村、200多名建档立卡贫困户学生。

积极推进当地办学条件改善，增强教师发展内驱力，构建教育发展共同体……近年来，深圳市南山区本着三县所需、南山所优原则，精准实施一系列“输血造血”帮扶举措，为广东连平县和广西德保县、田阳县打赢脱贫攻坚战贡献了南山教育力量，让三县师生共享改革开放的教育红利。

将单一任务升级成全方位帮扶

近年来，南山区委、区政府坚持脱贫攻坚要从单一的经济扶贫，跨向教育、文化等综合配套扶贫。“脱贫攻坚已进入攻坚拔寨的冲刺阶段，必须提高政治站位，在打赢脱贫攻坚战中体现南山担当。”南山区委书记王强说。

筹资约134万元，硬化村道、修建水厂，南山区教育局援建的科教路、兴中自来水厂，解决了困扰广东连平油溪镇兴中村多年的“行路难”“吃水难”。今明两年，南山还将协助三县升级完善信息化平台，各建两间高标准的录播室和3个移动图书馆，惠及当地万名学生。

作为广东首个教育强区、教育现代化先进区，南山区教育系统充分发挥优势、精准施策，把区委、区政府的战略意图落实为行动。2018年，南山区教育局找准三县需求与本区优势的结合点，强化顶层设计，制定优化教育资源配置等六大任务17项具体行动，开展送教送课等系列帮扶活动，把完成单一扶贫任务升级为全方位帮扶。

“输血造血”打造高素质教师队伍

今年4月，田阳县九小教师莫小凤在全县2019春季小学教师学科素养大赛中，斩获语文科组一等奖。这很大程度上归功于南山区西丽小学驻点支教教师何克尚。从初赛到决赛，他手把手向莫小凤传授说课等技艺。

“老师是提升教育质量的关键。我们‘输血造血’并重，名师引领、资源共享、线上线下相结合等多措并举，为帮扶地培训培养一支带不走的高素质教师队伍。”南山区政协副主席、教育局局长刘根平介绍，该区精准对接需求，采用挂职锻炼、远程教学等多元形式，提升被帮扶地区教师的专业素养和课堂教学能力。

南山区不仅选派理念先进、经验丰富的名校长、名师到被帮扶地区送教送课；选派名师驻点支教，通过传帮带，引领受援学校教师提升能力素养；还接收帮扶地大量教师，到该区优质校跟岗培训、挂职锻炼。

前不久，德保南山小学英语教师马丽姑到南山区文理实验学校（集团）跟岗学习。在学校导师指引下，马丽姑找到专业成长的新路径，教学上获得明显进步。返校后她还开展起课堂教学变革，在教学中增加了游戏等元素，一改过去授课模式的单调枯燥。

据不完全统计，2018年度南山区已组织开展81次“名师送教”活动，选派教科研专家和骨干教师赴帮扶地区举办专题讲座或上示范课1187人次。同时，受援三县选派400余名校长、管理人员、中小学教师，到南山跟岗培训、挂职锻炼。

“先进带后进”打造家门口好学校

自2017年秋季学期结对共建以来，南山区海滨实验小学通过校本教研、资源共享、项目援建等多元方式，帮田阳县第二小学做大做强科技创新等特色。2018年6月，田阳二小夺得2018年广西中小学电脑制作无人机航拍穿越赛一等奖等荣誉。

这正是南山区学校基于受援学校教育发展实际情况，主动向帮扶学校输出优质高端特色教育资源，助力被帮扶学校凝练特色、各美其美的缩影。

如何促进被帮扶校和而不同、美美与共？南山区通过1+1对口教育帮扶，一地一校一方案，为各学校量身定制帮扶计划。目前，南山区先后有45所学校与三县学校结对，涵盖高中、初中、小学、幼儿园和职业学校，形成资源共享、优势互补、共同发展的帮扶发展共同体。

在南山外国语学校（集团）的帮扶下，德保县城关镇实验小学校长、教师专业素养大幅提升。今年，该校教师夺得全国小学语文教师素养大赛广西赛区一等奖等荣誉。城关镇实验小学还作为“龙头学校”，通过下乡送教、共同教研，引领敬德中心校等5所学区内学校教师共同成长。

“我们把最强的集团化学校派到帮扶地，把当地一所学校打造成‘种子学校’，以此点燃受援地学校优质发展的星星之火。”刘根平介绍，南山正将校校结对升级为集团校对中心校的帮扶，进一步以点带面为三县打造更多家门口的好学校。

(责编：何淼、曹昆)