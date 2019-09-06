原标题：用慈善之手帮扶困境儿童

今年9月5日是第四个“中华慈善日”，中国红十字基金会、中国发展研究基金会等公益机构与美团公益共同筛选出了旨在帮助留守儿童进行城市游学、为孩子讲述睡前故事以及捐建山村幼儿园基础设施三个公益项目，为边远贫困地区的困境儿童带去帮助和关怀。同时，“美团公益商家计划”也正式公布，该计划旨在发挥超级生活电商平台的优势，带动数以万计的生活服务业商家参与慈善事业，参与社会问题的解决。

2016年，国务院出台《关于加强困境儿童保障工作的意见》，要求坚持家庭尽责、政府主导、社会参与、分类保障的基本原则做好困境儿童保障工作。公益组织联合企业发起公益项目，并通过互联网平台发动广大商家共同参与困境儿童保障工作，正是坚持社会参与原则的题中之义。现代社会，慈善已经不是富人特权，鼓励大众参与，并为大众参与慈善活动提供条件是现代慈善的鲜明特征，公众广泛参与的结果是大量社会问题在社区层面就得到了妥善解决，使得社会更加公平、和谐。

解决困境儿童的生存与发展问题，需要家庭尽责、政府主导，但也离不开社会参与。困境儿童之所以面临诸多生存与发展的困境，正是因为其家庭条件处于不利境地，一些家庭有心无力，难以为孩子的生存和发展提供基本条件。另一方面，政府的主导受制于社会经济发展水平，其保障目标在于维护整体困境儿童的生存与发展权益，保基本的兜底特点较为突出。而社会组织、企业、个人等的参与，方式更灵活，可以为困境儿童提供更加个性化、更加温馨的帮助。

通过互联网平台带动数以万计的生活服务业商家广泛参与，让每一笔订单都演变成一份爱心，为帮助困境儿童汇聚了广泛力量，也营造了良好社会氛围。以捐建山村幼儿园基础设施项目为例，瞄准的则是困境儿童的学前教育机会。让困境儿童获得平等的早期发展机会意义重大，教育扶贫是从根本上消除贫困代际传递，缩小城乡区域发展差距，实现反贫困和共同富裕目标的重要战略举措。

困境儿童的成长之路是一条充满艰辛的荆棘之路，让所有孩子都有一个阳光起点，帮助每一个困境儿童走出困境、享有出彩的人生，需要慈善之光的照耀，需要更多社会爱心人士的积极参与。

（作者系媒体评论员）

(责编：何淼、曹昆)