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八部门联手全面规范教育APP

王家源

2019年09月06日09:13  来源：中国教育报
 

■聚焦2019教育金秋系列发布会

9月5日，教育部、中央网信办等八部门联合印发《关于引导规范教育移动互联网应用有序健康发展的意见》（以下简称《意见》），提出2020年底，建立健全教育移动应用管理制度、规范和标准，形成常态化的监管机制，初步建成科学高效的治理体系。

“这是国家层面发布的首个全面规范教育APP的政策文件，覆盖了各学段教育和各类教育APP，对促进‘互联网+教育’发展具有重要意义。”9月5日举行的2019教育金秋系列发布会上，教育部科学技术司司长雷朝滋说。

师生和家长满不满意是治理的根本标准

近年来，教育APP快速发展，对教育发展发挥了积极作用的同时，也在一些地方出现了应用泛滥、平台垄断等乱象，还有一些教育APP存在传播有害信息、广告丛生等问题，给学生和家长带来了困扰。

“2018年，教育部印发文件，对中小学学习类APP乱象进行了集中治理。随着工作深入，我们发现，不止中小学学习类APP需要规范，教育系统迫切需要出台一个较全面、有力度的文件，加强对教育APP发展的统筹指导，产业界也热切期盼出台政策明确监管标准，为教育APP有序健康发展营造良好氛围。”雷朝滋说。

与此前发布的《教育部办公厅关于严禁有害APP进入中小学校园的通知》《教育部等六部门关于规范校外线上培训的实施意见》相比，《意见》所涉及的范围更广，不止中小学，也不局限于学习类APP，是一个全口径的文件。

“这有利于更长远地促进教育APP有序健康发展。”雷朝滋说，3个文件促进“互联网+教育”发展的导向是一以贯之的，但不同阶段政策侧重点不同——短期靠专项行动治理乱象，中期靠制度建设规范管理，长期则要靠提高质量满足学生需求。

今年3月，教育部开展了一次针对教育APP的专项调研，抽取了100所高校了解其教育APP应用情况。雷朝滋介绍，根据调研结果，有89所高校使用的APP数量在5个以内，但也有少数高校存在开发引进的APP过多的问题，“有的学校打热水也要APP，跑步也要APP”。

如何避免学生被教育APP“绑架”？雷朝滋说，教育部将于近期启动专项行动，加强教育APP开发、选用、整合共享以及数据的统筹管理，切实治理教育APP泛滥等问题。

此外，记者注意到，对以往教育APP存在的隐私泄漏、强制收费等问题，《意见》都作出了明确规定。例如，提出严格控制数据采集使用范围，严禁强迫用户授权提供个人隐私信息。统一使用的教育APP不得向学生及家长收取任何费用，不得植入商业广告和游戏等。

“归根结底，广大师生、家长答不答应、高不高兴、满不满意，是我们检验治理教育APP成效的根本标准。”雷朝滋说。

建立备案制度，压实主体责任

据介绍，《意见》坚持问题导向、标本兼治，围绕群众反映强烈的问题，从供给侧和需求侧两端综合施策。

在供给侧方面，《意见》提出建立备案制度。教育APP的备案按照“国家统一标准、各省分头实施、企业属地备案”的原则开展，由教育部制定教育APP备案管理办法，明确备案流程和内容，依托国家教育资源公共服务平台为备案登记工作提供信息化支撑，汇总各省级教育行政部门备案信息，并向社会提供查询渠道。

雷朝滋介绍，建立备案制度，目的是准确掌握教育APP供需双方情况，做到底数清、情况明，为事中事后监管提供支撑。同时，根据大数据分析掌握教育APP发展现状和存在问题，为引导规范教育APP有序健康发展提供决策依据。

《意见》还对教育APP的内容和数据进行了加强和规范。明确了呈现的内容应遵守国家法律法规、符合党的教育方针、体现素质教育导向，并对未成年人保护、提供服务主体等方面进行规范。教育移动应用提供者应当建立覆盖个人信息收集、储存、传输、使用等环节的数据保障机制。

在需求侧方面，《意见》压实了教育行政部门和学校在教育APP推荐、选用及运营维护中的责任。

《意见》强调，要按照“谁主管谁负责、谁开发谁负责、谁选用谁负责”的原则建立管理责任体系。以省为单位探索建立优质教育APP的推荐机制，为教育APP有序健康发展提供正向引导。教育行政部门和学校选用教育APP应征求师生、家长意见，并经领导班子集体决策。统一使用的教育APP不得向学生及家长收取任何费用，不得植入商业广告和游戏，推荐使用的教育APP遵循自愿原则，不得与教学管理行为绑定，不得与学分、成绩和评优挂钩。

广东省教育厅主任督学李璧亮在发布会上介绍，广东已率先出台了省级层面监管办法，将中小学校园学习类APP全部纳入前置审查并建立黑白名单制度。目前，广东省合计审查通过三批学习类APP，将170款产品列入白名单，供全省中小学选用。

雷朝滋表示，《意见》的政策基调是鼓励和支持，出发点是促进教育APP的发展，根据国家“放管服”改革精神，对教育APP实施包容审慎监管，不设置准入许可、加强事中事后监管，在严守底线的前提下为新业态发展留足空间。

做大教育APP规范管理的同心圆

“要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好地发挥政府的作用，建立教育APP的长效监管机制。”雷朝滋说。

据介绍，《意见》坚持政府、市场、社会协同治理，提出要以构建常态化的治理体系为关键，建立政府管理、企业履责、专家献策、学校把关、家长监护、社会监督、行业自律等多主体参与、职责明晰的综合协同治理体系。

具体来看，教育APP提供者等产业主体要加强自律，共同落实监管要求，营造良好的业态环境；建立教育、网信、电信主管、公安等职能部门协同联动的监管机制，各司其职、各负其责，共同规范教育APP管理；专业机构、社会组织、家长等社会力量充分发挥社会监督的作用，构建多方参与的监管机制；教育行政部门要将教育APP规范管理纳入督导、考核等工作中，建立选用退出、负面清单和黑名单制度，形成常态化的监管。

发布会上，公安部网络安全保卫局巡视员陈飞燕表示，公安机关将按照职责加大对教育APP、应用商店、移动终端制造商的安全监管力度，指导督促落实安全主体责任。

“全国‘扫黄打非’工作小组办公室将把查处教育APP纳入低俗信息专项整治行动，作为‘净网’专项行动工作重点进行部署，对相关应用侵权盗版行为予以打击，对传播低俗等不良信息行为予以整治。”中宣部反非法反违禁局、全国“扫黄打非”工作小组办公室副局长杨梦东说。

为引导规范教育APP有序健康发展营造良好的配套环境，《意见》还从技术规范、信息素养、采购机制等方面提出支撑保障措施。例如，建立部门协同机制和工作台账，统筹协调“互联网+教育”的各项重点工作。不断完善管理制度和技术规范，推动教育APP管理的制度化、规范化、标准化。以网络安全宣传周等活动为契机，提高广大师生、家长的信息素养等。

“教育APP仍处于发展期，对教育APP的认识也在不断深化。”雷朝滋表示，下一步，教育部将会同有关单位研究制定教育APP的标准规范，细化落实工作要求。同时将开展教育APP专项清理，杜绝教育APP使用中存在的形式主义，探索建立由教育行政部门牵头，多部门共同参与的部门协同机制，集中治理利益绑架、信息泄露、低俗信息等问题，为师生营造清朗的网络学习空间。

本报北京9月5日电

(责编：何淼、曹昆)
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