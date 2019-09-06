■全国教育大会一周年回顾系列评论之二

去年举行的全国教育大会上，习近平总书记强调，“我们的教育必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才。”培养社会主义建设者和接班人，归根结底就是铸魂育人、立德树人，就是要引导学生增强“四个自信”，厚植爱国主义情怀，把爱国情、强国志、报国行自觉融入到坚持和发展中国特色社会主义事业、建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的奋斗之中。

“培养什么人，是教育的首要问题。”青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”，最需要精心引导和栽培。近一年来，全国教育系统紧紧围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题，牢牢抓住思想政治工作这个根本保证，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人；通过一系列制度安排和行动，坚持“六个下功夫”，着力构建全员全过程全方位育人体系；坚持改革创新，加强思政课教师队伍建设，理直气壮开好思想政治理论课，使铸魂育人成为各级各类学校的行动自觉。

铸魂育人成为教育界的行动自觉，首先体现在坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。一个时代有一个时代的思想，新思想引领新征程。从中小学到高校，通过教材编写、课程方案改革以及开展理论学习、典型示范、志愿宣读等形式多样的主题活动，进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂，让学生入脑入心。

铸魂育人成为教育界的行动自觉，体现在近一年来，各级各类学校通过一系列制度安排和行动，努力构建全员全过程全方位的育人体系。我们看到，高校党委书记、校长带头抓思政课落实在了制度上、行动上，他们带头走进思政课堂听课讲课成为一道亮丽风景。今年央视的《开学第一课》以“国旗下的讲述”为内容主线，邀请95岁高龄的白公馆脱险志士郭德贤、澳门濠江中学校长尤端阳等，为孩子们讲述了5个与国旗有关的动人故事，给中小学生带来了一堂新颖生动、真挚感人的爱国主义教育公开课。全国各地中小学纷纷把加强对学生的爱国主义教育作为开学典礼主题和开学第一课的重要内容，从“把红色基因传承好”，到“领土一点都不能少”，再到向牺牲的先烈致敬，爱国毫无悬念地成为高频词，“三全育人”呈现出生机勃勃的崭新局面。

铸魂育人成为教育界的行动自觉，体现在近一年来，各级各类学校理直气壮开好思政课。思想政治理论课是落实立德树人根本任务的关键课程，它不仅是知识传授的平台和载体，更是价值引领的主渠道和主阵地，直接影响着学生的理想信念、价值理念和道德观念。近一年来，各级各类学校把思想政治理论课建设摆上重要议程，抓住制约思政课建设的突出问题，在工作格局、队伍建设、支持保障等方面采取扎实有效措施。各级各类学校坚持“八个相统一”，不断推进思政课改革创新，努力探索互动式、启发式、引导式、讨论式、自主式、情景模拟等教学方式，坚持开门办思政课，推动思政课实践教学与学生社会实践活动、志愿服务活动相结合，思政小课堂和社会大课堂相结合，努力增强思政课的针对性和亲和力，不断提高思政课实效。各地在加强思政课教师队伍建设上不断亮出实招，从提升待遇到加强培训，从调整结构到鼓励创新，取得突出成效。思政课越来越受学生欢迎，有一线教师深有感触地说：“与学生‘打成一片’才能‘影响一片’，只有互动起来、参与进来，课堂才不枯燥，学生才有获得感。”

铸魂育人没有完成时，只有进行时。面向未来，各级各类学校要继续在实践中多一些创新，在探索中多一些担当。要坚持把立德树人作为根本任务，让学生立志听党话、跟党走，立志扎根人民、奉献国家。教育引导学生培育和践行社会主义核心价值观，踏踏实实修好品德，努力培养合格的社会主义建设者和接班人，必须进一步成为我国教育界的思想共识和行动自觉。

(责编：何淼、曹昆)