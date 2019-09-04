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“互联网+招生”重塑入学流程 招生更高效更公平

2019年09月04日09:09  来源：中国教育报
 
原标题：在服务考生中寻初心担使命

■“不忘初心 牢记使命”主题教育进行时

“信访接待1119人，接听高招咨询热线17000多个，最高单日达1416个。”

每年高招时期，安徽省教育招生考试院工作人员程会昌都要高度绷紧神经，已经从事了5年高招咨询热线接听工作的他今年对“服务每个考生”的初心感受异常深刻。

今年，在推动“不忘初心、牢记使命”主题教育往深处走、往实处落的背景下，6月23日高考分数一公布，安徽省教育招生考试院第一时间开通了高招咨询电话，正式录取一开始立即开通24小时热线电话。

“晚上值班是没法睡觉的。”程会昌说，每个批次录取的最后一天，都是电话咨询的高峰期，夜里电话也不停，最频繁的时候，可能每隔两分钟就会来一个。院领导和党员干部通宵值班，有33名党员参与到夜间热线接听工作中，仅本科批次录取期间就接听电话700多个。

7月21日是安徽省一本征集志愿缺额计划发布的日子，这天夜里，党员李洪彬接了102个电话，彻夜未眠。

“我们的一句话可能会影响一名考生的选择，不敢有丝毫的马虎。”程会昌说，“有家长问，为什么孩子没被某学校录取。不同的学校、不同的考生、不同的志愿填报顺序，情况都不一样，这时，我们就一项一项给家长排查。遇到不了解政策的咨询者，我们就想尽办法一遍一遍地解释，直到家长听明白。”

一次次做记号，一次次翻阅，一次次重复，对《报考指导》中的很多段落，接线员们已能倒背如流。

与咨询热线相似，高招期间信访接待工作也需要细致、耐心。

高考成绩放榜后，不少考生家长来到信访室咨询志愿填报问题，要求查询成绩，不到20平方米的信访室常常被挤得水泄不通。

从事这项工作的王蜀家有着十多年高招信访接待工作经验，他总是一边给来访者倒凉茶，一边耐心地告诉他们：“大家一个一个来，每个人的问题都会得到解答，不要着急。”

录取开始后，考生王丽（化名）和家长焦急地来到信访室，一进来，王丽就哭了。她作为安徽省高水平运动员单招录取学生，在填写志愿时弄错了专业代码。

考虑到高水平运动员招录的非排他性和特殊性，信访办工作人员立即将王丽的问题反映给录取相关功能组。

协调工作需要时间，为了不让王丽着急，王蜀家把自己的手机号留给了王丽，“招录进行到哪一步我们会主动跟你说，你着急的话，也可以主动和我联系，我的手机24小时开机”。

最终，王丽顺利地被心仪的学校和专业录取，她给安徽省教育招生考试院信访室送来了一面锦旗，上面写着：“急考生之所急，想考生之所想。”

如今，这面锦旗被挂在信访办的墙上，和这面锦旗一同挂在那儿的，还有往年其他考生和家长送来的六七面锦旗，在每一面锦旗的背后，都有一名考生的问题得到解决，都有一个信访人员为考生服务的温情故事。

“高考关系着广大考生的前途和命运，关乎着千家万户的幸福感，纾解家长之所急，实现考生之所愿，就是招生考试人的初心和使命。”安徽省教育招生考试院院长邸建伟说。（记者 方梦宇）

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)
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