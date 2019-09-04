山东潍坊中小学入学报名“零跑腿”

从信息采集到审核，山东潍坊市民李新菊没去过一趟学校，只通过手机就轻松完成了孩子今秋入读奎文区胜利东小学的所有手续。

给李新菊带来便利的，是潍坊市通过“互联网+招生”“互联网+数据共享”和“互联网+数据应用”、推动入学流程重塑的一项教育服务改革。该项改革的核心，就是以“互联网+”为依托，在实现6个部门18项教育相关数据共享的基础上，将过去入学报名中的排队、登记、现场确认、录入环节，调整为网上信息采集、政务数据共享校验、网上报名、录入确认，以解决传统的义务教育入学招生集中排队、耗时过多、多次往返等问题，进一步推动招生工作更加透明。

“过去，在义务教育招生过程中，家长需要提供户籍、居住、工作等相关证明材料，申报过程耗费大量时间和人力成本。每到招生季，学校集中排队现象严重，甚至有家长因材料准备不全而多次往返。此外，现场报名时还需要大量教师参与材料的审验与收缴、招生材料下发等烦琐工作。”谈及改革初衷，潍坊市教育局局长徐友礼说，运用互联网和大数据，可以实现过去教育管理中许多力所不能及的事情，使教育服务更加高效、精准，更加贴近家长的需要。

今年3月，潍坊市教育部门与自然资源和规划、公安、住建、人社、市场监管等部门积极配合，打破各部门间的数据壁垒，实现了人口信息、户籍信息、户籍关系、不动产权信息、无房证明、社保证明、个体工商户登记信息等18项数据共享。

有了数据共享作为依托，潍坊市“互联网+招生”平台就相当于有了“聪明大脑”，使网络自动审核招生材料和教育服务“一次办好”成为可能。

“今年，我们材料审核的压力小了，效率也提高了，又保证了招生工作的公开、公平、公正。”奎文区胜利东小学校长谭晓升说，“招生审核完毕后，学校的分班也通过入学平台一键完成——不以师资确定班级，不为班级预设师资，而是在家长代表、家委会代表、区教体局代表的共同参与和见证下，按系统内的性别、年龄等信息均衡搭配、随机分班，操作简单、阳光透明。”

目前，全市已有15个县市区的义务教育招生工作实现了网上“一次办好”，家长只需通过手机或电脑即可完成入学报名，并通过网站或手机查看每个学校的招生结果，既实现了“数据多跑路、老百姓少跑路或不跑路”，又使招生工作的各程序、全环节处于群众监督之下。今年仅奎文、高新区、寒亭、经济开发区、滨海5个区的平台注册用户就达47570人，通过线上信息采集31353人。其中，户籍校验33576户，通过率63.06%；通过不动产登记数据校验房屋18503套，通过率86.47%；完成6万多人房产证明的查验，数据精度超过95%。

徐友礼说，接下来，潍坊市将依托“互联网+数据应用”，通过深度挖掘适龄儿童的区域分布、家长年龄及教育程度分布、生源来源、区域生源流动等数据，提前预判招生趋势，为下一年度招生片区调整、新建学校布局、推动城乡一体化统筹发展等提供数据支撑。（柯进）

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)