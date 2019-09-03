高校迎新日：00后开学上演“空手到” 学校食堂成网红

人民网讯 近日，华南理工大学广州学院迎来了2019级新同学。不少新生在学校的校名石前、行政楼广场上拍照留影，在这里开启新的人生征程。

迎新现场（学校供图）

新鲜面孔迢迢来逐梦，近9成是00后

华南理工大学广州学院今年共录取新生6212人，包含港澳台侨12人。在这些新生中，近9成是00后，年纪最小的新生还未满16岁。“千禧一代”的他们，已然成了新生队伍的主力军。对他们而言，大学开学季不仅是求学的新开始，也是最深刻的成人礼。

大一新生在校名石合影打卡（学校供图）

来自内蒙古的国际商学院大一新生谭帅，早在29号就乘飞机到了广州。“太激动了，因为这是我第一次来广州，也是我第一次去离家这么远的地方，所以就早早的过来了”，当问及对广州的第一感觉，谭帅笑着回答：“又热又潮”。在没来学校前，他就在网上和新媒体平台了解了学校的概况，“所以我到校后后，对于学校并不陌生，我挺喜欢自己选的这所学校的，很大、很漂亮。”

来自清远的江敏敏和来自韶关的杨城菲是在同一画室学习的两名00后女孩。她们因画结缘，后来不约而同地报考了华南理工大学广州学院的同一专业——珠宝学院的产品设计专业。31日，他们结伴来学校报到，全程都没有家人陪同。“我们都这么大了，而且离家也不算特别远，来校的事情我们基本上能自己搞定，所以就不需要父母陪同啦。”对于大学四年的规划，江敏敏微笑着说：“当然是好好学习啦，然后选修一些自己喜欢的课程，参加一些自己感兴趣的社团……”

人未到、行李到，新生上演“空手到”

中午，机械工程学院的大一新生唐承澄便到快递服务站领取自己从云南大理家中寄过来的四大包行李。“从床上用品到卫生纸，从牙膏到零食，这些‘行李’我几乎都是网购来的，不需要千里迢迢跟随我一路奔波。”

新生在领取快递（学校供图）

他的父亲打趣道：“我们那个年代上学，都需要自己大包小包扛着去学校，哪有现在那么轻松呀？他们现在就只用把行李打包好，嗖的一下就寄到了学校，全程都不需要提，既方便又省事。”

与“70后”“80后”肩扛手提行李到校报到的“抬全到”相比，“00后”大学生大多是和唐承澄一样“空手到。”

快递点爆仓（学校供图）

今年，像唐承澄这样一身轻松来报到的“00后”大一新生不在少数。快递工作人员王师傅感叹道：“相比往年，今年包裹数量陡增，往年我一车能拉完，今年三车都拉不完。其中大多数包裹都是大一新生他们寄来的行李，大件如电脑、棉被、床垫，小件如毛巾架、纸巾、鞋袜”，他补充说道，“还有很多新生早在26号就把快递寄来了。”

学校放大招，迎新系统持续发力

9月1日是迎新第二天，参加过多次迎新工作的工作人员都对新的迎新系统深有感触，也有新生家长在学校新媒体平台留言道：“学校交通井然有序，我们一到学校就能马上吃上饭，喝上水。”

“今年学校以‘四顺两细’为指导，主要表现为人流顺流，交通顺畅，入住顺心，餐饮顺利，努力做到管理细心、服务细心”，华南理工大学广州学院常务副校长曾志新在接受采访时谈到，“服务的人性化是为了让新生和家长感到学校对他们的重视，也让他们来华广之后，感到十分舒适。”

据了解，为保证“四顺两细”，学校今年将15个学院的迎新工作分成两天进行，大一新生在家收到录取通知书后，就可以知道自己是需要31号还是1号来校报到。新生报到手续实行“一站式”服务：凭新生录取通知书、身份证到宿舍报到点扫码完成报到。同时，学校在行政楼、学院、宿舍设立了迎新点，为到校报到的新生提供帮助。

此外，今年学校的迎新系统持续升级。迎新工作继续实现数据可视化、全程无纸化。迎新系统实时更新并对外发布新生报到大数据，所有迎新工作者可根据实时报到情况调整人力、物力、运力。

学校多处打卡点，食堂成“网红”

“网红打卡点”是“00后”们非常感兴趣的话题。除了经典的打卡点——校名石之外，今年学校也设置了新生打卡点——小木屋。迎新当天，小木屋前吸引了很多新生和家长驻足打卡拍照，好不热闹。“小木屋是家的造型，就是想告诉新生们，华广是他们的家，来到华广，就是回到家”，相关工作人员介绍说。

华广“网红”食堂（学校供图）

今年，学校食堂也因为重新装修在网上走红，成为了很多新生的热门打卡点。“哇塞，这是食堂吗，太漂亮了吧”，来自江西的管理学院大一新生李佳欣激动地对记者说。到华广后，她做的第一件事就是带着爸妈去饭堂打卡。她笑着说：“我拍了好多食堂的照片，真的就是传说中别人学校的食堂。”

据后勤处相关工作人员介绍，学校食堂在暑假期间都进行了装修，其中有简约大气的欧式风格，也有含蓄古典的中式风格，“我们的初心就是想把饭堂打造成餐厅，让学生们在品尝美食的同时，也能给他们带来视觉和体验上的享受，希望他们有宾至如归的感觉。”

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)