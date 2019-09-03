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应用现代科技提高报到效率 提供各项资助温暖学生心灵

高校迎新：智慧与温暖同在

2019年09月03日09:17  来源：中国教育报
 

开学季，又是一年高校新生报到时，全国各高校纷纷创新迎新方式，在细微之处智慧与温暖并存，积极运用现代科技和更人性化的迎新举措带给新生难忘的入学体验。

今年，大连理工大学新设立了50余万元的“援梦助学金”，作为新生入学后的第一笔“暖心助学金”，用来确保新生入学前期生活无忧。此外，大连理工大学从2015年开通“援梦专列”项目以来，已累计发放路费59.4万元，使1568名家庭经济困难的新生从五湖四海顺利地来到大工圆梦。

中国科学技术大学近日迎来1800多名本科新生。由于新生和送学家长众多，且分布在不同的校区，今年中科大不仅安排了校车不间歇接送，还有方便快捷的行李运送小车，新生到校后，可以乘坐学校安排的车辆先入住宿舍，放下行李后再到报到现场办理手续，省去了来回奔波的麻烦。

“一来报到就领到了学校发的爱心大礼包，还有临时补助，挺暖心的，没想到学校为我们想得这么细致。”近日在中国海洋大学报到现场，来自山东滨州的新生李治水告诉记者，受台风“利奇马”影响，今年家里的三亩玉米地全部积水，受灾严重。

针对“利奇马”造成的灾害，中国海洋大学提前摸底，共排查出来自全国各地录取的256名新生家中受灾。为此，学校为受灾学生制定个性化资助方案，报到现场给他们提供爱心大礼包、临时借款、路费补助等专项资助。

除了一如既往的暖心措施，大数据、人脸识别、5G等现代科技在今年各高校迎新环节得到广泛应用。

今年迎新期间，天津大学梳理整合学校教务处、研究生院、学工部、宿管中心、财务处等多个部门的数据，新生在家中登录迎新系统，即可完成信息登记、网上选宿舍、校园网入网、网上缴费、生成报到单等流程，免去现场排队报到的烦恼。

山东科技大学2019级新生杨虹霞来自山东莱芜，一家人自驾把杨虹霞送进了山科大的校门。“本来以为报到过程会很麻烦，家人多一点办事会很方便，但是没想到报到过程还挺简单的。”杨虹霞说。

截至9月1日，山东科技大学迎来8700余名2019级新生。今年，山东科技大学还全面启动了“大数据刷脸”科技，每名学生只需2秒时间即可完成“入学注册”。据介绍，大数据可以显示新生到火车站的有多少，到汽车站的有多少，以及时调配车辆接送；入校后，新生2秒钟完成刷脸注册，系统实时更新，完成人脸识别，学生就可以自由进出校园。

为了方便新生入学，浙江水利水电学院也用上了高科技手段，学生只要在家对着手机“笑一个”，就能在手机上进行身份核验，继而完成入学注册报名所需的大部分手续。

据了解，这套系统被称为线上活体人脸核身系统。学生打开手机，进入核验通道，对着手机摄像头念一组数字进行活体检测，同时完成人脸照片拍摄及上传，在收到核验成功提示后整个身份核验流程就结束了。同时，该校还在手机端上线了“校园智能导览”系统，学生在家也能了解学校概况，到了学校之后还可以进行校内智能导览，以便迅速融入学校生活。

近日，迎新机器人“小希”在西北工业大学新生报到现场受到学生和家长欢迎，它不仅可以快速精准解答新生有关报到的各类问题，还可回复有关网络使用、图书馆借还书等疑问。比如见到女同学会主动说：“漂亮的姐姐，你有什么问题需要帮助？”对于提出的问题，“小希”都能通过语音方式将答案清晰地告诉提问的人。

“没有到课堂，已有新体验。”这是山东滨州医学院新生的普遍感觉。近日，山东滨州医学院迎来近4000名硕士研究生和本科生。学校为新生备上多重“体验礼包”：尝鲜5G和VR高科技，全景饱览学校风貌；初试医技、穿越时光轴，体味未来医生仁心妙术；触摸无障碍设施、探访实训室，感知特教园区“健康中梦”……新鲜之余，2019级新生对即将开启的医路人生有了直观认知。（黄鹏举 刘玉 方梦宇 孙军 陈欣然 蒋亦丰 冯丽 张兴华）

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)
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