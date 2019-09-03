原标题：本月北京市启动学生体质健康调查

本月，本市启动学生体质健康调查，全市约2.5万名学生将参加“体检”。除身高、坐高、体重、肺活量、50米跑等传统调查项目外，过去7天有几天至少吃了1个鸡蛋、每天如何上下学等也成为“必答题”。

9月2日，市教委、市体育局、市卫生健康委员会和北京市财政局发布《关于开展2019年北京市学生体质与健康调研及国家学生体质健康标准抽查复核工作的通知》。今年增加了《国家学生体质健康标准（2014年修订）》测试抽查复核工作，在海淀、东城、西城、通州、顺义和怀柔，北京工业大学和首都师范大学的基础上，新增石景山、门头沟、清华大学、北京经济管理职业学院。

本市普通大中小学校的6至22岁京籍、汉族学生均为此次调查对象。全市按城、乡、男、女四类，每岁一组，共分68个年龄组。各区上报的检测样本包括每片每类每个年龄组样本含量52人，各高校19至22岁学生每校每类每个年龄组样本含量各为102人。每个区至少应上报有效卡片1352张，其中石景山区和门头沟区减半，每所高校应上报有效卡片816张，总计有效检测人数为12728人。为保证完成有效检测人数的任务，各调研片应按照200％的比例准备检测人数，全市预计需检测近2.5万多人。

市教委表示，检测和抽查项目包括检测项目和问卷调查，对体检样本中的小学四至六年级、初中、高中和普通高校的各年级男女生进行问卷调查。除了身高等基础数据外，调查还包括握力有多大，立定跳远能跳多远，引体向上可以做几个等。视力健康也是调查重点，被调查学生需要回答是否佩戴眼镜、上学日和周末分别平均每天做几次眼保健操等问题。

心理健康、静态活动平均时长等也纳入调查范围。“体检”甚至细致到“过去7天有几天你至少吃了1个鸡蛋，喝了一杯牛奶、酸奶或豆奶（豆浆）？”。

为保证调查的准确性和连续可比性，各调查点校的确定与样本构成，原则上延用2014年调研点校。对于样本量不足或打工子弟学生过多的学校应进行调整，并经市调研领导小组批准，报全国学生体质健康调研办公室备案后方可调整。（记者 刘冕）

(责编：郝孟佳、熊旭)