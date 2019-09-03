原标题：安全教育课：戴上“眼镜”身临其境

五中的学生戴着MR眼镜上课。

“以前的课堂，都是老师在上面讲，我们在下面看幻灯片。而现在有了这些新技术，我们有了更多自主学习的空间，就可以去主动探索学习了。”在广州市第五中学开学第一天上午举行的校园安全教育课结束后，高一年级的陈希这样告诉记者。原来，这节特殊的安全教育课使用了MR（混合现实）教学，老师和同学同时戴上MR眼镜后，一个微缩版的校园立体模型出现在眼前，存在安全隐患的地方清晰可见。

在这节利用MR技术的安全教育课上，学生戴上MR眼镜后便可以看到学校的微观模型，点击不同的地点，便可以进入该地点。“以前更像‘纸上谈兵’，如今却能够‘身临其境’”，听完课后，同是高一年级的陈倩烨这样描述自己的感受。

陈希告诉记者，“有了MR技术，我们可以自己去摸索一些东西了，多了更多自主学习的空间。”陈希说，她更期待MR技术在地理课上有着更多的应用。“可以把地球投影到MR眼镜中，把平面图变成立体的模型，会更加的直观立体。”

这节安全教育课的主讲人翁昭侃老师认为，5G会是未来的教育趋势，“从粉笔黑板到幻灯片再到平板电脑，我们有越来越多的手段为学生呈现出越来越多的效果”。

然而，想要实现同一堂课上连接如此多的MR设备却绝非易事。老师与学生进行多人开放式的实时互动学习，需要使用到多种设备采集和数据呈现，需要优质画面的实时渲染和依托于云端的大数据处理能力。

广州市第五中学是广东省首个5G智慧校园试点中学。据海珠区教育局有关负责人介绍，未来，海珠区教育局将继续推动中学学校人工智能与教育融合创新发展，形成更多面向5G+应用的智慧校园合作示范点。（全媒体记者邓宇晨 通讯员海教宣）

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