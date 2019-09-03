厦门大学：让香港学生更好更快融入祖国大家庭

原标题：让香港学生更好更快融入祖国大家庭

前不久，蔡哲超从香港回到厦门，回到了母校厦门大学，心头涌起了一阵暖意。刷卡入校，绿荫漫步，看着熟悉的教学楼和亲切的师弟师妹，“厦大人”的归属感萦绕他的脑海。毕业两年来，蔡哲超第一次回到母校，没想到他一直珍藏的厦门大学校园卡发挥了作用。“你还可以拿着校园卡到学生食堂吃饭”，从老师口中得知这个消息时，蔡哲超显得有点激动。

蔡哲超告诉记者，他这次回来是要选择离母校最近的地方开始自己的事业。“因为这里的人情味让我不能忘怀。”他感慨道。

香港籍的蔡哲超是厦门大学经济学院13届的本科生。蔡哲超很庆幸当时学院专门设立了海外班，一年的海外班学习经历让蔡哲超后面三年的学习变得轻松起来。海外班是厦大经济学院为港澳台一年级本科生开设的专班，至今还保留着这个习惯。这个班级设计有针对性的培养方案，让港澳台的学生能更好地跟上节奏。蔡哲超尴尬地回忆说，刚入学那会儿，普通话都开不了口，连洗澡一词都只能用粤语表达。如今的他已经能说一口流利的普通话，在电脑上也能麻利地用上拼音输入法。

早在1985年，厦门大学就开始通过联考招收港澳台侨学生，是国内最早招收香港学生的高校之一。据厦门大学台港澳办副主任张胜强介绍，厦门大学是香港学生赴内地求学的热门高校之一。近年来，学校对港招生规模有所上升，生源质量不断提高。目前，在校香港学生185人，生源多集中分布在学校优势学科，比如经济、会计等。今年即将到校报到的有97人。

为了帮助港澳学生尽快地融入校园，从2018年秋季学期开始，厦大还为港澳学生提供为期两周的新生过渡性学业辅导，开设数理化类等基础课程的系列讲座。据了解，厦大已经为即将在本月10日前来报到的香港籍学生准备了一份“礼物”。厦大将在半个月的时间内，为香港籍学生开设中国文化类和汉语课程、国情类课程或讲座以及数学强化辅导班。

在厦大，香港学生可根据个人需求选择性参加学校开设的职业发展与就业指导课程及各类就业创业指导特色活动。学校还专门针对港澳学生举办企业参访、招聘说明会、经验分享会等特色活动，帮助学生提升就业竞争力。如与香港驻福建联络处共同举办“香港大学生生涯规划讲座及企业参访活动”，鼓励港生参加中国教育留学交流（香港）中心举办的内地高校香港毕业生工作经验分享会，承接福建高校（厦门）港生回港工作创业分享会等。

与蔡哲超一同相约回到母校的还有他本科同学，现在是厦大经济学院研究生陈浩鑫、陈金君。他们不仅同是香港籍，还是同事。这两个人现在是边读书边创业。两个人拥有一家公司，主要从事跨境电商，每月营业额20多万美金。说起这家公司的“诞生”，陈浩鑫最想感谢的是本科论文指导老师蔡庆丰。陈浩鑫把他的创业想法写进了论文里，经蔡庆丰“鉴定”，“点子不错，你还蛮适合创业”，便把陈浩鑫扶上了马。在陈浩鑫的公司出现雏形后，还成了陈浩鑫公司的“智囊”。

（记者 马跃华）

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