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女童坠床摔成病危，护栏高度一厘米都不能少

2019年09月03日08:30  来源：新京报
 
原标题：女童坠床摔成病危，护栏高度一厘米都不能少

要补上双层床护栏少的那十几厘米，就需要监管和执法部门，从生产源头和流通两端发力，对症下药。

江苏南通，由于护栏偏低，6岁的钱钱在幼儿园午休脱衣服时不慎从上铺摔下，造成颅骨骨折，颅内出血，一度病危……开学季，学生双层床乱象引发舆论关注。

据央视财经《经济信息联播》报道，近日，记者对几个购物网站的双层床品牌进行了调查，发现不少品牌的双层床护栏高度只有20厘米，远低于国家标准规定的30厘米以上的要求。此外，安全缺口偏大、踏脚板无防滑措施，以及缺少永久性警示标线等也是双层床普遍存在的安全问题。

双层床护栏少了十几厘米，睡在上面的人，就多了几分安全风险。而且不止学校，随着二孩家庭的越来越多，社会对双层床的需求只会越来越多。

而由“护栏少了十几厘米”的双层床引发的坠床事故后果之严重，也让人触目惊心。

事实上，双层床乱象并不是新现象，近年来，媒体曾多次进行过报道。2018年，有地方的消费者协会就曾对市面上的双层床品牌做过实验检测，发现高达28种品牌存在安全隐患，并向消费者发出消费提示。

而一年多过去了，这类现象并未得到根治。事实上，对于双层床的安全栏板高度、梯子尺寸、床褥厚度的永久性标识线等，国家标准都有清楚明白的参数指导。

一边是严格清晰的国家标准，一边却是让人痛心疾首的安全事故，存在于二者之间的“事实性偏差”，指向的无疑是部分无良生产厂家落实国家标准的“缺斤短两”，以及有关部门的监管缺位。

鉴于此，要避免由双层床质量问题带来的安全隐患，就需要从生产源头和流通两端发力，对症下药。

诸如双层床护栏少了十几厘米这样的质量问题，在质量体系认证过程中，第三方认证机构通过现场审核，很容易就能发现问题。

这就要求，有关部门加强质量体系认证对企业的约束，提高质量体系认证过程的严肃性和专业性。通过贯标，督促企业真正将国家质量标准落实到生产过程中，避免国家标准与企业生产实践“两张皮”的现象长期存在。

其次，打通消费者协会与工商等执法部门的联动机制，提高监管的力度和精度。执法部门一旦发现不合格品牌，要依法给予严惩，提高相关企业的违法成本，打掉不良企业违规生产的底气。

新学年，新气象，无论是对第一次离开爸妈怀抱，走入幼儿园的幼儿，还是朝气蓬勃，走入象牙塔的大学生而言，都不能让不合格的“双层床幽灵”继续伤害他们了。

梅堂（媒体人）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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