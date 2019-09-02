爱孩子，请为之计深远

倘若听闻幼儿园的孩子不会系鞋带，成年人想必并不会太奇怪；但倘若初一学生不会系鞋带，想必不少人就要大跌眼镜。最近，“杭州某中学初一新生军训现场，三成学生不会系鞋带”在这个开学季成功登上新闻热搜。

当下一些中小学生动手能力如此之差，在情理之外，却也在意料之中。不少父母认为，学习才是孩子的头等大事乃至唯一任务，“其他事情都不要管，把学习搞好就行了”是众多家长的口头禅，甚至以把孩子培养成“十指不沾阳春水”的“小公主”、“油瓶倒了也不扶”的“小王子”为荣。重视孩子的学习无可厚非，但家长倘若过于轻视对孩子生活自理能力的培养，实属偏颇。这是孩子全面成长不可或缺的重要组成部分——少了生活自理能力的培养，何谈全面、何谈素养？暑假本是对孩子进行生活教育的良好契机，但放眼看去，大量中小学生在父母驱使下奔波于各类培训班之间，偶有闲暇也被手机游戏占据或沉湎于电视机前。如此背景下，初中生不会系鞋带乃至高中生不会做饭、大学生不会洗衣等怪现状，自有其“合理”逻辑，实在称得上见怪不怪了。

正是在父母长期包办、严格管理之下，不少孩子独立生活、思考的能力较为不足，缺乏对自身禀赋、人生道路的清醒认知，这类孩子类似任由牧羊人驱赶的羔羊，一旦失去指引者、领路人，难免迷途。不少学生在填报高考志愿时的迷茫，正是典型反映。即便经过四年大学的学习，一些大学生依然无法确定自己将来想要从事什么样的工作，要成为一个怎样的社会人，“逃避式考研”很大程度上根源于此。近日，有媒体调查发现，高达71.4%的受访者承认自己决定考研或多或少都有一些“逃避”倾向，不过仅三成受访者认为“逃避式考研”能达到逃避的目的。这一令人喟叹的数据背后，可见部分年轻学子人生观、事业观之飘忽，心态之复杂，焦虑之深重。而这一切，恐怕与他们年少时经常萦绕在耳边的“除了学习，啥都不要管”之类的叮咛，有着千丝万缕的微妙关联。

但人生的无奈在于，当部分家长终于有所醒悟，却蓦然发现孩子已长大成人，不再需要无微不至的庇佑，他们也逐渐失去了对孩子的控制。其实，家长终究会明白，让孩子以健康而有力的姿态步入社会，是家长的责任；让自己以独立个体的姿态迎接人生的种种挑战，是每一个子女的归宿。可喜的是，当下有越来越多的年轻人认识到了自身家庭教育的局限和不足，他们正在觉醒，并形成了较为清晰的危机感，从而愿意以更为积极主动的姿态掌握生活所需的种种技能，了解社会这所大学校。最近有媒体报道，据某外卖平台统计，刚刚过去的这个暑假，有近万名大学生当起了兼职骑手送外卖，其中近半是将要升入大三的学生。虽只是一个小小例子，却让我们仿佛看到了“八九点钟的太阳”散发出一道令人欣喜的光芒，这说明一些青少年正意识到拥有独立生活能力、全面接触和了解社会的重要性。

“父母之爱子，则为之计深远。”身为家庭教育的主导者，父母不能总是低着头，只知道盯着孩子眼前三两步的缓急，却忘了抬头看看更长远的路。中国古人说，“三穷三富不到老，十年兴败多少人”，要应对人生路上的崎岖坎坷，仅有文化知识远远不够，每一个人都要积累实际生活的能力，了解我们所处的社会的运行规律，从而更加科学合理地规划自己的人生，追逐真正值得为之奋斗的事业。现代教育家说，“生活即教育，社会即学校”，强调的也正是这层意思。

眼下正值新学期开学，对广大家长而言，这无疑是一个反思自身教育观念的良好契机。现在意识到某些问题为时未晚，依然有纠偏和改错的机会，就像初中生不会系鞋带并不可怕，真正可怕的是部分家长认为这不是问题。假如等到孩子上了高中、大学乃至走上社会，依然是缺乏自理能力的“小孩”，才是真正的悲哀。

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)