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为香港学子的锦绣前程骄傲

2019年09月02日09:04  来源：光明日报
 
原标题：为香港学子的锦绣前程骄傲

　　复旦大学今天迎来了又一批新“复旦人”——来自全国各地的3000余名本科新生。每年的这个时候，来自香港的罗彩瑚同学都有些激动。几年前，她就是这个季节踏入的复旦校园。

　　2010年，罗彩瑚进入复旦大学国际关系与公共事务学院国际政治系就读，在出色完成本科学业后，获得新加坡国立大学李光耀政治学院的全额奖学金，前往新加坡攻读硕士。硕士毕业后，她回到上海工作。

　　复旦大学从2006年开始招收香港地区通过会考成绩入学的学生，是最早在香港地区执行这一招生政策的三所内地高校之一。多年来，复旦大学结合港澳台学生的实际情况和特点，逐渐摸索出了一套权责明确，统分结合的港澳台学生培养和管理体制，即：将港澳台学生纳入统一管理之中，从招生到管理培养，再到学生日常管理和服务，形成了各职能部门分工负责，港澳台事务办公室统筹协调，齐抓共管的工作机制。

　　对包括来自香港地区的所有学生，复旦大学一视同仁。港澳台学生与内地学生同吃、同住、同学习，执行同等医疗保障政策；在申请校内助管、助教等岗位方面也享有同等权利。2016年起，学校设立港澳学生暑期社会实践专项，三年中有63名港澳学生申报了暑期社会实践项目。在复旦大学，香港学生可与内地学生一同参评各类奖学金。

　　除了一视同仁，复旦大学对香港学生也有学业上的个性辅导：在先期调研学业情况、充分了解信息的基础上，开设补习课程，招募学有余力的在校优秀内地学生，组成学生授课团，采取一对一辅导帮扶香港学生的方式，重点解决港澳台新生入学的学业适应性问题。

　　为了帮助港澳台学生多了解内地，尽快融入环境，学校开设了国情教育课程《中国传统与当代发展》，这门课受到港澳台学生的普遍欢迎。该课教学内容分为专题讲座、国情考察和社会实践三个部分，每学期的课程包含3次专题讲座，1次国情考察或社会实践。专题主题涉及中国历史与传统文化、当代中国经济社会发展情况等内容。

　　进入毕业求职季，复旦大学还为港澳台毕业生提供了诸如就业政策宣介、简历修改和模拟面试等就业指导和服务，帮助他们了解相关政策和信息，提升就业竞争力。

　　复旦大学港澳台事务办公室副主任庄辉说：“工作十几年来，我和港澳台的学生们共成长，并为他们能有锦绣前程而骄傲和欣慰。”罗彩瑚曾经就读的复旦国际关系与公共事务学院以“卓越为公”为院训，通过专业理论、外交实务、外交礼仪等各方面训练，培养学生的国际视野与人文情怀。学院建立了完整的全英文学位教学体系和广泛覆盖的奖学金体系，鼓励学生前往国际组织、国际机构进行实习、科研。

　　“在大学读书的四年时光，我认识了来自五湖四海的同学。”罗彩瑚回忆起在复旦的学习和生活，满满的都是欢乐。她说：“很欢迎香港的学弟学妹们来复旦。在这里，真的可以长见识，开眼界。”（孟歆迪）

(责编：李依环、熊旭)
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