原标题：让香港学子感受百年侨校的温度

雨后的广州天朗气清，当记者走进暨南大学的校园，清晨的阳光穿过百年侨校的老树，洒在暨南园的红砖墙上。还有两周，又一批来自香港的青年学子将在这里翻开求学生涯的新篇章。

对正在暨南大学力学与建筑工程学院就读土木工程专业的香港学生谢彬华来说，暨大给予香港学子的诸多机会和充分关注，让他对于自己的未来发展有了更强的信心。

“作为本科生能够加入研究生的课题组，是相当难得的机会。”谢彬华向记者讲述了自己在暨南大学的经历。

2018年6月，暨大力学与建筑工程学院港澳台侨学生“未来工程师”国际CDIO培养计划启动，谢彬华加入了其中硕士阶段的课题攻坚团队。在这一过程中，他对自己未来专注和从业的方向有了更加清晰的认识。

“内地建筑行业有市场、有前景，感觉和我们以前对内地的印象大不一样，让我感觉自己的专业大有可为。”谢彬华来到暨南大学后才开始慢慢了解内地的经济社会发展状况。他告诉记者，自己以后要留在内地发展，锻炼个人发展所需的各方面能力。

2018年1月，谢彬华与36名老师和同学一道，在陕西延安进行了一场访学活动。“我发现以前对祖国历史的了解还是太片面了。做人不能忘本，青年学生应该多了解国情。除了专业学习，我们还要重视对人格品质的培养。”回到学校后，他受邀参加了《暨南青年说》节目，与同学们分享了自己的所见所想。

在跟“时光机影视团队”的年轻人交流的过程中，记者感受到了他们身上属于青年创业者的光芒和温度。这个团队的创始人，是1993年出生的香港男孩陈嘉瑞，毕业于暨南大学新闻与传播学院2013级广播电视学专业。

大二那年，他与暨南大学的其他几名爱好电影的在校生一起，成立了“时光机影视团队”。“电影的每一幕都是时光的定格，我们想把一切美好的时光都以影片的形式记录下来。这是‘时光机’名字的由来，也是它成立的初衷。”一位团队成员告诉记者。

“时光机影视团队”于2016年入驻暨南大学大学生创新创业实践基地（WE创空间），学校的WE创空间为学生提供了一个政策扶持、创新创业培训、创业服务“三位一体”的大学生创新创业孵化基地。

“在平时拍摄中，我去了很多地方，比以前更加明白内地发展的现状，这对我在内地创业很有帮助。”陈嘉瑞表示，以前自己可能更加崇拜香港电影，现在对他而言，不分内地和香港，在哪里都必须学习。他希望以后能做一个融合香港和内地文化的电影孵化平台，然后再从里面创新找到适合中国人看的电影模式。

谈及今年在香港招生的情况，暨南大学招生办公室主任黄跃雄向记者介绍：“一是报考人数持续增加。今年香港报名人数达3976人，比去年多435人，增长12%。本科录取2385人，比去年多100多人。预科录取约700人。二是生源质量显著提高。在香港录取的中六文凭试学生中，160名同学获得我校香港文凭考试优异生奖学金，比去年的74人增加一倍多。三是香港已经缴费领取录取通知书的学生达1350人，比去年增加近100人。”

（本报记者 王忠耀 吴春燕）

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