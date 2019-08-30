高一如何适应？高二怎样平稳过渡？ 这份名师建议请收好

临近开学，家长和孩子应该怎样为新学期的学习做好准备？钱江晚报邀请了杭城从小学到高中的众多名师为大家支招。

今天，我们要继续跟读者分享的，是高中名师的建议。他们中，有杭州学军中学和杭十四中的高级教师，也有杭高副校长这样的重磅名师。对于高中的学生，来看看他们都会给出哪些建议。

高一篇：高一“铁”高二“钢”，高三才能“响当当”

张宏根 杭州学军中学高级教师/物理竞赛金牌教练

新高一开学在即，家长们很关心孩子上高中以后的学业规划问题。作为新高一的班主任，我想给各位同学、家长提以下几点建议：

一、走进一所新学校，先学习了解这所学校的规矩。要真正领悟这些规定的意义，从内心理解并认可。一名守规矩的高中生，将来才有可能得到好的培养和发展。例如住校生，如果一间寝室的几位同学都具备公共意识，严格遵守作息纪律，学习氛围浓厚，那么最后整个寝室的成员都会因此受益。

二、引用网上的一句话：高一“铁”高二“钢”，高三才能“响当当”。高中三年是环环相扣、步步紧张的，高一更是打基础的关键一年。这一年有10多门科目需要学习，知识的难度和深度较初中有质的提升，学习的思维方式也有了明显变化，更强调知识的理解和应用，更强调自主学习和深入学习能力的培养。上课要有草稿纸和笔记本，无形的思维过程和有形的整理归纳并驾齐驱，同等重要。高一的学习任务很紧张，既要磨合适应高中的学习模式又要完成众多学科的学习，压力自不必说，不要轻易迷信高三逆袭的传说，那是源于高一高二有着良好的基础，所以不铁无钢绝不会响当当。

三、及早考虑生涯规划、选课、竞赛等。在浙江省新高考模式下，高一后期就要开始考虑选课的问题。不能功利心太强，要立足于自己的兴趣特长，放眼长远。一味为了高考赋高分、不考虑自身学习结构特点和将来大学专业的选课策略，是不可取的。如果一个班级只有一两位同学选某一门课，走班听课往往没有稳定的氛围，也不容易学好。所以不要想着另辟蹊径，要根据班级和自身的特点进行常规选课。

对参加竞赛的同学，会一直存在竞赛和高考的协调问题，学业生涯规划尤为重要。原则上要立足高考，在保持兴趣和学有余力的前提下搞竞赛，并以竞赛促进学习，最终实现竞赛与高考“双丰收”。另外，高校“三位一体”招生，也需要在高一起就考虑了。

四、是对家长说的：你能陪伴孩子的时间不多了。陪伴是最好的教育，高中阶段可能是家长能够较长时间陪伴孩子的最后机会。而这个阶段孩子学习压力大，身心发育尚不成熟，会遇到很多困惑，尤其需要成年人的帮助和引导。家长要尽可能深入地了解孩子，及时家校沟通，做孩子的心灵导师。

德育为首，培养孩子的家国情怀，爱国爱家爱校爱集体，懂得感恩珍惜，尊重师长、团结同学，这样孩子会有更愉悦更健康的情感体验，将来可以走得更远。

教育孩子树立责任心，勇于担当，做事要靠谱。尤其要懂得团结协作。歌德说：“不管努力的目标是什么，不管他干什么，他单枪匹马总是没有力量的，合群永远是一切善良思想的人的最高需要。”在平时的学习生活中学会与小伙伴们互帮互助，增进友谊、促进交流、共同提升，也是现代人才必备的素养。

高二篇：老有高中家长烦恼，该怎么和孩子相处

林淑芹 杭十四中高级教师/浙江省春蚕奖获得者

萧伯纳说：“你有一个苹果，我有一个苹果，彼此交换，仍然是各一个苹果；但你有一种思想，我有一种思想，彼此交流，那么，我们每人将有两种思想。”高二的孩子，是个大小孩，他们的成长不仅需要父母给苹果，更需给思想。

高二年级，是很重要的一年。孩子们已经没有了高一的新鲜感，高三的紧迫感也还未到来，学习热情渐渐淡去，倦怠的学习态度日益明显。但这一年，是为高三冲刺打下基础的最佳时段，更是提升自我、向优秀看齐的蓄势待发期。

这一学年，几乎所有的新课都要结束；学考选考分离，知识向广度和深度两个维度拓展。如果没有把握好这关键的一年，学生容易在学习上出现分化。高二年段的学习，在学业上面临“量”和“质”的双重挑战。

另外，高二的学生大都在十六七岁，这是一个开始有主见、有自我认知的年纪，也是梦想逐渐成型的年纪。凡事坚持自己的想法，但线性思维倾向明显；一旦遇到挫折，容易直接自我否定。另外，青春期的叛逆、早恋、沉迷游戏等，也容易在这一年段出现。

因此，有很多高二家长都很苦恼，我该怎么和孩子相处？我的建议是，要根据以上特点，做一个“有艺术”的家长。不妨从“会引导”、“善沟通”、“懂赏识”三个方面着手。

在思想意识上引导孩子。我经常收到家长的咨询，说在家中和高中阶段的孩子聊天，什么都可以谈，就是不能谈学习，不能问成绩，一谈就翻脸。

面对这种情况，家长可以少和孩子谈学业甚至不谈学业。这里不谈的意思，是不直接谈论这个话题。我的观点是“做学问如同做人”，可以引导孩子如何“做人”，做一个有责任心和担当的人。那么，孩子在学习上也会是一个有责任心、有担当的高中生。这个引导的过程，就是渗透你教育思想的过程。我们家长总能找到一个让孩子感兴趣的切入点，绕开他不愿谈的学业，让他明白该怎样学，这也是一件让人愉悦的事。

做一个善于沟通的家长。高二的选考科目，平时小测试往往是按卷面的实际分数给分，但选考是按全省比例赋分，即该科分数受省内排名影响。如果你的排名在全省前1%，哪怕实际分数不是满分，你也是满分。

如果某一次测试，孩子只考了79分，有的家长可能会勃然大怒。聪明的家长，会先了解这个分数在班上或者年级里排名多少，然后鼓励孩子，“很棒，比上次有进步，下次会更好”。要知道，即使只考了79分，在最后赋分时也可能达到90分，甚至更高。

现在孩子，心理成长普遍比较快。十六七岁的年纪，面对日渐繁重的学业，承受的压力大，他们非常需要理解和关心。这种需求如果不能从家长处得到，他们往往会寻找被爱、被重视、被珍惜的感觉，从而舒缓内心的压力，早恋便油然而生。

如何顺利度过高二，让孩子有更好的成长？主要是要加强与孩子的沟通，多陪伴孩子。有句话说得最好了，陪伴是最长情的告白，是最深情的沟通。如果在孩子最需要你的那一刻，你不缺位，孩子的成长肯定能更健康。

做一个懂“赏识”的家长。孩子的人生蓝图，少不了家长的指引，高二阶段尤其如此。孩子如何实现美好的蓝图？需要家长用赏识来推动。

高二的大小孩，不再需要批量式、口头禅式的“你很棒”“你很优秀”等等流于表面的夸奖，内心更渴求对事件评点式、有针对性、有内涵的鼓励式评价，这也是他们渴望成长的标志。于是，留意孩子的闪光点，抓住可以赏识的细节，让赏识不是流于表面，而有实质的内容，及时地进行表扬，与孩子一起体验成长，让他们积极、自信的心理不断得到强化，将学习兴趣上升为乐趣，学习成为自觉的行为，并不断从中得到成功的心理体验，从而绘就人生蓝图。

家庭教育，没有爱是不行的，光有爱是不够的，因为还需要你用爱去激励、唤醒和鼓舞。

杭高副校长高利：高三只要努力，成绩就会提升？你想多了

高利/杭州高级中学副校长，高级教师

事实证明，孩子从小学到高中的成长，对于大多数父母来讲，是一个逐渐从全方位指导，到该放手就放手的过程——尤其在学习方面，尤其是到了高三阶段。

在高三阶段，对于已经做好适当放手准备，并且相信孩子的家长而言，能体会到更多的“信任与被信任”和“幸福与成就感”。而对于还想在学习上全方位把控，但又明显感受到“儿大不由娘”的家长来说，体会到的则是更多的“焦虑”以及“焦虑后的无力”。

那么，高三的孩子和家长应该怎么做呢？

理解并正确看待学习的艰苦性

才能摆正心态

其实家长和孩子对学习成绩要求普遍还是比较高的。当然，要求高本身并不是坏事情，如果能把要求转化成合理的目标和动力，确实会取得不错的成绩。但无论家长还是孩子都应当对高中学习的艰苦性有清晰的了解。

鉴于高中学科学习的难度，以及高考本质上考的是排名这一特点，把大家惯常认为的“高三只要努力，成绩就会提高”换成“高三只有努力，成绩才会提高”可能更科学。也就是说，和孩子自身纵向比，努力程度比之前高，成绩确实会有提高；但从学科学习的难度和排名这一本质特点上看，提高幅度并不一定和努力程度成正比——不能正确看待这一情况，就会在高三走弯路，常常事倍功半，甚至是事倍功微。

比如，有家长看到孩子某一学科成绩不理想，就给孩子报了很多强化培训课程，认为只要精力和金钱砸进去就能提高。

但高中学科学习不是简单的物理搬运和输入，只要“学了”就“会了”——家长只要将心比心，想想自己日常工作学习上的一些难点就会明白，有些事情不是仅靠努力就能解决的。如果家长简单粗暴地责怪孩子不努力，就会把孩子的情绪引导到对立面，效果反而更差。

所以，对于家长来说，要全方面了解孩子的学习特点，尽可能地多了解学科学习的特点——这一点如果不能做到位，就要和孩子以及任课教师达成充分的信任度——最好能促成孩子与任课教师的直接交流，因为学习这件事上，无论家长如何努力都不能替孩子冲锋陷阵，在这方面，家长是最无力的。

对于孩子来说，理解学习上“只要……就……”和“只有……才……”这两个关联词的区别，至关重要。

前面说了，努力和成绩横向来看不一定成正比。成绩提高有很多因素，努力只是其一。

努力之后，还需要进一步探寻不同学科学习的特点、自己学习方法的改进等多方面因素。碰到困难时的态度也非常重要。有的人碰到学习上的瓶颈就灰心丧气，把自己的情绪、心理往不好的方向引导，这样会让自己愈加陷入困顿难以自拔；有的人碰到问题则能坦然接受寻找解决方法，更乐观的人则认为“学习上的难点就这么多，早点出现早点解决”这样更好，这样就会愈挫愈勇，积极解决的问题更多，前面就会是坦途。

统一并细化目标

还要达成良好的沟通

毫无疑问，无论是家长还是孩子，都希望在高三阶段取得更好的成绩。大家也都知道，目标越明确，努力越有效。

所以，在正式进入到高三之际，家长和孩子可以一起制定一个可行的努力目标，可以以某几所大学作为努力方向，可以以某个分数段作为努力方向。如果大目标确定了，接下来就需要细化小目标。

比如大目标是700分左右，那么具体到各个科目上，语文的目标应该是多少分，数学是多少分；如果目前语文的目标还未达到，那么语文的某几部分是自己哪些阶段的提升要点——如果家长和孩子在讨论这些问题的时候，不再是笼统地说语文有问题、数学有待提高，而是说语文某个部分可提升、数学的某方面知识点可以强化，并且一时解决不了的问题，家长与孩子能够充分交流并互相理解，这样就是一个非常良好的状态，提高肯定指日可待。

家长能做的和不能做的

能说的和不能说的

前面也说到，学习的事情家长是没办法替孩子做的。既然如此，聪明的家长们就只把自己能做好的做好即可，其他操不了的心就别浪费时间徒增烦恼了。

第一是后勤保障。这个保障包括吃喝，三餐有序，营养适当增加。学习是非常耗体力的活动，通校生晚上回来可以适当增加营养，住校生周末“营养大礼包”可以备好。后勤保障除了物质还包括精神方面的：相对多的、高质量的陪伴时间和精神支持。餐间可以多聊聊天，但不限于学习，能保持或提升孩子正面情绪的方式和话题为佳——这里就必须说到家长在交流时一定要注意，哪些话说了不仅没正面作用反而会导致事情恶化或者局面不受控制；可以督促或陪孩子适当运动，高三学习不仅拼智力还拼体力，所以上佳的体质保证也是必须的。

第二是资讯支持。新高考志愿的填报方式，各大学的三位一体、自主招生政策等资讯，量大且需要时刻关注，有条件的家长可替孩子搜集。

这些能做的事情做好，负面影响的行为和言语少做少说，就是对孩子最大的支持。此外，这一年，如果沟通良好，也是家长与孩子情感增强的最佳时段。

高三学生应重视

规划和规则，方法和效率

关于规划，高三一学年围绕总体目标的长效规划还是非常重要的。我向来不认为高考只是应试，也是人生的素质教育。如果站的角度高一点看，高三这一学年就是集中地锻炼并养成一个人如何协调同时做好六七件事情，并取得最大效益的能力。所以，高三需要一个长效的规划，在长效规划推进进程中，按照具体情况适当调整，这样才能做到更好。

关于规则，就是要认识清楚考试这个“游戏”的特点。考试和学习密切相关，又不是一回事。

考试是在一定规则下对知识的运用。之所以要强调这一点，主要是很多人以为只要知识学到位，就能够考好。其实不尽然，因为除了要学好硬性知识点之外，还要掌握按照规则学以致用的方法。因为考试的本质除了是对学科知识点的考查，还是在单位时间内对应用知识点方法和效率的考查。很多人都有这样的感受：老师讲一个知识点的时候，自己听得懂的，但听懂了不一定会做；经过自己的日常训练，有些题目终于会做了，但会做了，不一定做全对；经过老师的进一步讲解和自己的反思，终于能把题目做全对了，但全对了不一定得满分；经过多次的强化联系，课下的时候总算拿了全分，但大考的时候碰到题目又崩溃了……这不仅是知识点掌握的问题，更是方法和效率的问题。所以，当孩子们能在多个维度（知识、方法、效率，应考者、出卷者、阅卷者）来考虑高三的任务时，学习的能力和产出的效果距离自己的期待才会更近。

最后，我想说：如果仅仅把高三看做是孩子升学的一个阶段，唯一的评价尺度是考上什么大学的话，那么高三注定是一个相对艰辛痛苦的历程；但如果把高三这一年当做孩子乃至家长的共同奋斗、共同成长的过程，家长与孩子“分工得当”，“互相理解”，高三阶段的收获则可以更多。

(责编：实习生(李璐)、熊旭)