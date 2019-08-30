原标题：十二年一贯制公立学校落地京津合作示范区

新华社天津8月30日电（记者毛振华）由京津两地合作共建的京津合作示范区基础配套进一步完善。近日，首创经中（天津）投资有限公司和天津市新华中学教育发展基金会在天津签署合作共建协议，这标志着京津合作示范区内首所十二年一贯制公立学校的落地。

早在2013年，北京市和天津市就提出了建设京津合作示范区的构想。该示范区位于天津中心城区东北的宁河区内，占地38平方公里，预计建设周期15年，打造北京非首都功能疏解的重要承载体。首创集团是示范区开发建设主体，具体由其子公司首创经中负责。

根据双方协议，作为天津市市级重点中学，新华中学将在示范区内建设光年城学校，提供优质教育教学资源支持。光年城学校将按照“自主办学、机制创新”的原则办校，招生范围主要面向京津合作示范区生源。

光年城学校占地面积89.5亩，建筑面积约4.8万平方米。学校设计生源规模约3660人，计划开工时间为今年年底，初步拟定于2022年9月正式开学。

“建设光年城学校是京津两地在教育配套领域探索共建、共享模式的创新。”天津滨海高新区是示范区的政府管理机构之一，其管委会副主任郭磊说，教育、医疗、公共服务等资源的陆续引入，将对示范区建设成为京津冀城市群中产融结合、职住平衡的节点城市有重要意义。

首创经中党委书记邵国保透露，示范区计划继续引入综合医院、术后康复机构、高等院校、国际学校和特色职业院校等，进一步丰富区域人气。

上半年，阿里云、京东方、国家纳米技术与工程研究院、北方航空实业集团等14家企业签约落户京津合作示范区，持续完善区域产业生态，看好示范区在京津冀协同发展中的积极承接作用。

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