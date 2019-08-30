“法国标准”服务吸引国际学生

国际学生对于国家软实力、知识创新和经济发展的作用不言而喻，吸引国际学生因而成为多国发展战略。目前，美国的国际学生人数已近百万，澳大利亚将近70万名，加拿大和德国都各自提前完成了招收45万和35万名国际学生的目标。日本表示将在2020年吸引30万名国际学生。其他国家也先后提出各自目标。印度和以色列将分别招收20万和24万名国际学生，英国2030年的目标是60万名国际学生，俄罗斯2025年要吸引71万名国际学生。

为实现各自目标，各国采取了不同措施。非英语国家大量增设全英课程、加大奖学金数量以及放宽毕业生就业领域限制。英语国家则简化签证审批手续，延长毕业生工作签证。

值得注意的是，法国为吸引国际学生，从支持服务着手，实行了“欢迎来法国”项目，提出了“法国标准”的国际学生支持服务系统。该项目已于7月公布了首批25所项目认证高校，有艾克斯—马赛大学、朗格多克—鲁西永大学、昂热大学、卡昂诺曼底大学、第戎大学、拉罗谢尔大学、利摩日大学、雷恩第一大学、斯特拉斯堡大学、巴黎综合理工大学、第戎高等商学院、国立高等电子及电子应用学院和埃塞克高等商学院等高校。

“欢迎来法国”项目始于去年3月法国总统马克龙在法兰西学院的讲话。他指出未来几年国际学生流动性将大幅增强，法国必须增加国际学生数量，要尽全力改善接待环境。8个月后，法国总理在法语国家大学会上宣布新出台的“吸引国际学生战略”，明确了2027年吸引50万名国际学生的目标。

该战略包括6方面的策略，“欢迎来法国”是其中之一。其他策略还包括，简化签证手续，不仅优先审批，提供一站式线上服务，还为留法毕业生赋予回法居留权；大幅增加法语和全英课程数量，既增加学习法语的人数，也增设全英课程；创设国际学生支持服务品牌，提升支持服务至国际最高标准，并把该品牌推至世界；实行学费分类收取标准并把奖学金数量增加3倍。收取非欧盟国家学生学费的同时，扩大学费减免人群；增强法国高等教育影响力，增加海外课程数量，提供教育援助为主的发展援助；开展全球性宣传活动，激发学生留学法国的热情。

“欢迎来法国”项目具体由“法国校园”实施。项目不评估高校的国际发展战略和教学工作，而是聚焦大学用于接待国际学生的支持服务系统。评估结果分3个等级，1级最低，3级最高。接受评估的高校通过提交自评报告，陈述其对评估指标的响应度。高校响应指标的数量和质量决定其能否得到项目的认可。评估指标分5个方面，包括20个指标。若响应指标超过10个，且其中8个为“欢迎包”指标，可认定为1级；若响应指标超过15个，且12个为“欢迎包”指标，则为2级；若响应所有指标则为3级。符合条件的高校会被授予认证图标，图标上显示具体认证等级。

此外，法国的接待服务多样便捷。例如，设立多服务功能集于一身的接待台，与当地医疗、交通、房屋机构等联合提供专项服务；提供欢迎手册，至少要用英文为国际学生提供行前预备和到达服务的介绍；准备“欢迎礼物”，如法语课程和机场、火车站接站。大学可通过校外机构提供免费或付费的、有助于提升服务和加速文化融合的服务产品，如48小时至一周的公交卡；开展形式多样的文化融入活动，如联合当地社区组织聚会，帮助国际学生尽快融合。

在课程方面，法国增设了全英课程，定期更新“法国校园”平台上相关信息；利用数字平台提供部分学位先修课，以及面授形式的先修课和跟进课；发展数字课程资源。教师开展线上授课或分享课件，学生则远程访问课程资源并与教师互动；开设法语课程，为国际学生提供认证过的课程。

对于国际学生的住宿和校园生活，法国政府要求，从事国际学生支持服务的工作人员能用多种语言（至少会英语）提供高效问询服务；设立专门学生住宿办公室，为国际学生预留充足房源；设立学习伙伴结交平台。大学为新生和老生提供学习交流的平台，可用学分认定的方式进行鼓励；为国际学生配备具体联系老师，他们能给学生提供日常帮助，并根据需要引入专业心理帮助。

毕业后，法国高校也为国际学生提供后续服务。例如，给予就业帮助，为学生提供实习机会，帮助建立与企业的联系；开展创业培训，支持创业并提供孵化支持；组织线上线下校友活动，加强联系；开展职业跟踪，统计相关数据。

为了吸引更多的国际学生，法国从支持服务体系入手，将院校的国际学生支持服务标准化，这样的做法值得我们借鉴。

（作者单位分别为西北大学外国语学院、法国五本书公司）

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)