新学期换老师容易引发风波，如何平稳交接是个技术活

蔡鑫老师给班上每个孩子手写的信。

每个新学期开始，班上换老师是个热门话题，尤其是换班主任，家长、学校都很关注。当班级里原来优秀的、家长们都认可的老师被换掉，必定会引发许多不满，甚至会出现家长写联名信找校长“讨说法”的事。

杭州夏衍小学今年入职的新手老师蔡鑫，就遇到了这样的问题。她要接手的四年级班级，原来的班主任是到学校交流的一位优秀教师，因为三年交流期限满了，需要返回原校工作。于是，学校让蔡老师接手这个班级，当班主任。

对于这个决定，班上很多家长蛮抵触的。整整一个暑假，蔡老师进行了一次次家访，希望能获得全班家长和学生的信任，让自己的接班平稳过渡。

家长直接摊牌

怎能让新手老师中途接班

对于蔡老师这样一个刚走出校门的新手老师来说，入职要面对的第一个难题便格外沉重。“我在暑假家访，有家长当面就问我，为什么学校要让你这样一个新老师中途接班？”

小学六年，小学四年级这一年承上启下，十分重要。绝大多数家长都不想在这个关键时期，让一名新手老师来当自己孩子的班主任。

“当知道要接手的是一个四年级班级时，我内心里也很焦虑。”蔡鑫实话实说。当得到通知，她几乎放弃假期，马上开始了备课工作，每天都在为新学期做准备。只是，教学方面并不是她最担心的，最让她焦虑的，是四年级家长们对她的态度。

“刚开始接触，我就可以明显地感受到家长不大愿意让我这样的新教师接手班级。”蔡鑫说。比如在家访时，一些家长就问她：“新入职的年轻教师，不应该先教低年级吗？”

蔡鑫说，从家长提问的语气中，她可以感受到这种情绪并非个例，而是几乎整个班级。家长们会私下建群交流，那些问话的家长，代表的是全体家长对此事的关注。

其实，对于这样的质疑，蔡鑫在家访前就预料到了。“因为新老师没有丰富的管理和教学经验，而小学高年级将面临升学压力，家长担心新老师没有能力带好班级，所以知道由新老师接手，肯定不情愿。”蔡鑫说。

为打消家长顾虑

她做了很多事“讨好”家长

为了打消家长们的顾虑，蔡鑫做足了准备工作，“讨好”家长和学生。

在家访中，她逐一向家长们表达自己能带好班级的决心和信心。每到一户家庭，她都聊得特别仔细，每次家访的时间都在1个小时左右。在她看来，新老师没有经验，可以向学校经验丰富的班主任学习，寻求他们的帮助。

这种细心和耐心，让很多家长感受到了，他们的态度发生了转变，许多家长对这位新老师逐渐认可了。蔡老师再接再厉，又点了一把火。

每天，她会把家访中了解到的情况和细节记录下来，形成家访日记。家访结束后，她用这些素材，分别给全班每个学生写信作为新老师的开学礼物。每封信虽然百来字，但给每个孩子的话都不重复，写起来也是蛮难的。

信里的内容，都是蔡老师在家访中对学生的印象。她说：“我想让学生感受到老师对他们的关注和关爱。”

班上的不少学生开始用行动表达他们对这位新手班主任的喜爱。有一位学生得知蔡老师要来自己家，特意给老师画了一幅画。还有位学生，瞒着家里人，和自己上幼儿园的妹妹悄悄商量，要给蔡老师献上见面礼。老师进门时，就听见那个孩子弹起钢琴，而妹妹则在一旁伴舞。

“我感觉自己是幸运的，接手的班级很好，而且前任班主任跟我介绍了很多班级的情况。家访下来，感觉家长们还是非常通情达理的，他们主要担心我缺乏教学经验，我会用教学成绩去消除家长的顾虑。”蔡老师说。

有老师回忆

当初接班遭到家长联名上书

许多刚入职的新老师，都遇到过和蔡鑫一样的困境，有时家长对新老师表现出的情绪更加激烈。夏衍小学四年级的班主任应晓欣，去年接手这个班级时，就遇到了家长联名上书，要求换班主任。

“三年级时，原来的班主任突然离职，学校让我来接手这个班，因为这个班之前已经换过一任班主任，所以家长的情绪不稳定。”应老师说，当时家长知道又是一个新教师接班，就立马联名上书，要求学校换班主任，而且态度强硬，若是不换，就不让孩子来学校报到。

“那时，家长根本不给我和他们交流的机会，开学前我准备和一直带班的数学老师一起家访，和家长好好沟通，但是联系了七八户家庭，几乎每户都用工作忙、不在家的理由回绝了我。”应老师说，后来实在没有对策，她和数学老师干脆不事先联系，直接上门拜访，就这样勉强家访了2户家庭。

后来，校长向家长承诺，倘若1个月后家长觉得新老师不好，就换班主任，家长的情绪才稍有缓解。

“那一个月，我压力特别大，每天我都要在家长群里发信息，比如学生在语文课上的表现，班级的各种管理情况总结，让家长看到我做了什么工作。”应老师说，每天睡前，她还会认真检查一下微信留言，是否所有家长的疑惑都回复了，以免有遗漏。

这样辛苦付出一个月，家长看见了班级的转变，于是接受了她，现在家长们的要求是希望不要再换班主任。

新手老师中途接班易产生风波

和家长做好沟通是必要的

“其实，更换班主任对学生来说并不一定是坏事，有时班里学习成绩不好的学生可能会因为来了一个自己喜爱的新班主任，忽然变得积极起来，学习成绩突飞猛进。”夏衍小学有21年班主任经验的语文老师姜敏亚说。近五年，她一直接手五六年级的班级，每两年就要中途接手一个新班级。在姜老师看来，中途接班问题的主要矛盾不在换班主任，而是因为新老师带班经验不足，无法获得家长信任。

“现在的新手老师，理论素养比以前好太多了，而且也有实习经历，在教学方面问题不大。”姜老师说。但是，由于年轻教师缺乏班级管理和解决突发问题的经验，在和家长沟通时容易发生冲突。因此，在她看来，新老师接班光有热情是不够的，必须要和家长做好预防性沟通，遇到问题时要及时向身边有经验的老师请教，大家商量后再行动。

“新手老师如果在接班前准备充分，掌握相关的管理技巧，接班的过程就能顺利。”姜老师说。当然，作为家长来说，也要对新老师给予充分的信任。

姜老师总结了一些自己多年来的接班经验：

首先是“立规矩”。高年级的学生已经有自我意识，他们会看老师的个性行事，所以老师不能给学生太柔弱的感觉，必须要在学生中树立起威信。比如，进班第一天，除了对自己进行全面的介绍，还要告诉学生自己带班的目标以及自己管理班级的原则，并明确班规，将班规落到实处，提升班风班貌。

其次是重视集体荣誉感。姜老师非常重视学校对班级的评价，在她看来这是班级团结的动力。通过获得学校的认可，可以激发班上学生积极进取。所以，无论是在卫生、出操还是其他的小事上，她都会要求学生认真对待。

最后是与家长沟通。在姜老师看来，这是最重要的。新老师必须要让家长看到自己对学生的关心，也要让家长遇到问题后及时和老师沟通，每天家长在微信、QQ上的留言，都必须回复。

“其实教无定法，只要为孩子、家长多多考虑，站在他们的角度思考问题，切实解决孩子的需求，让孩子成长进步，就能赢得家长的信赖，家校沟通就会畅通。”姜老师说。（梁建伟 陈宏程）

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