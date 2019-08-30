读书班成高校领导“新知加油站”

香港科技大学曾创造亚洲高等教育界的“香港科大速度”，短短20年就跻身世界一流大学。在近日举办的第23期广东省高校领导干部暑期读书班上，香港科大校长史维从交流合作、人才培养、创新教学和社会服务等角度，向广东省内340多名高校主要领导干部，分享了该校的探索实践。

在广东省委教育工委书记、省教育厅党组书记、厅长景李虎看来，一流的领导班子和一流的机制体制是提升高校教育教学质量的关键，而学习是领导干部的看家本领。学习培训必不可少，不能因暑假而停顿。广东希望利用暑假，组织高校领导集中读书学习、思考交流，“头雁”带动全校掀起学习热潮，从而达到倡学习、强责任、促发展的长远效果。

1997年，广东省委组织部、省委教育工委在全国领头举办一年一度的读书班，紧抓“关键少数”，大力“劝学”“促学”。20多年来，参加读书班的领导干部从刚开始的高校新进领导班子成员到高校党政主要领导干部，逐渐实现本科高校、高职院校、省外在粤办学机构全覆盖。

为提高读书班的针对性与有效性，广东以加强高校领导班子思想政治建设为主线，将党的理论创新以及中央、省的最新形势、任务、精神，与全省高校改革、发展、稳定中的重点、难点问题相结合，引领和推动广东高等教育深化改革与创新发展。广东省委教育工委精准调研省内高校领导干部的学习需求，从最关心的话题、最迫切需要解决的问题、最感兴趣的专题入手，精心策划每期读书班的主题。

当前，“不忘初心、牢记使命”主题教育正在全国如火如荼地开展，广东趁热打铁，本期读书班就围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育展开学习。广东省委常委、省委组织部部长张义珍，省委常委、省委宣传部部长傅华，副省长覃伟中等领导作专题讲话或辅导报告，为广东高校更好地开展“不忘初心、牢记使命”主题教育把脉定向。

今年读书班上，与会高校领导结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，查问题，找差距，明确新学期继续深化教学、科研和人事等综合改革的主攻方向。

学习内容实用解渴，学习形式也不断求新求变。“我们尽力让读书班更加遵循成年人心理机制、学习规律，让高校领导干部在对话中、思想碰撞中、动态生成中学习，实现专业能力、治校水平双提升。”景李虎介绍，读书班创新高校领导干部培训学习形式，努力将以往的“一言堂”变为大家交流互动的思辨会。

目前，广东读书班已连续举办23年，近40位省领导作专题讲话或报告，指定阅读书目和文件材料超过170本（份），受益高校领导达4000多人次，成为全国知名的高校领导班子“新知加油站”。（记者 刘盾 ）

《中国教育报》2019年08月30日第3版

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