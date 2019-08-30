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暑期兼职赚钱却遭遇欠薪 大学生漫漫讨薪路谁来守护

2019年08月30日09:02  来源：中国青年网
 

这个暑假，安徽芜湖某高校二年级的学生钱文原本想靠做兼职赚点钱，经朋友介绍，他被安徽挽墨教育科技有限公司（以下简称“挽墨教育”）聘请为芜湖一个教学点的“副校长”，但课程结束，自己应得的工资只拿到了一半，另外2000多元迟迟没有发放。

这样的情况不止发生在钱文一个大学生身上。

钱文所在的教学分点，如果按照签订的协议，应发放的工资为11352元，他与同事4人实际只领到5500元。另一位来自巢湖教学点的“校长”陈阳（化名）表示，该教学点应发放的工资为16752元，实际只发了9330元。一位“教师”提供的表格显示，很多教学点都被拖欠了数额不等的工资。

据了解，挽墨教育是高校毕业生张某的创业项目。8月中上旬，他被众多兼职学生指责拖欠工资。

暑假是此类事件的高发时段，中国青年报·中国青年网记者近日对此展开调查发现，在“被欠薪”的学生中，很大一部分都是刚收到录取通知的准大学生和大学低年级学生，他们有人想通过兼职赚钱，有人想要锻炼自己的能力，却没想到第一次踏入社会就遭遇“成长困惑”。

在这背后，由于这些学生来自不同城市，法律意识较为淡薄，维权进展缓慢。截至8月28日晚记者了解的情况，依然有部分学生“讨薪无门”。

辛辛苦苦做兼职却遭遇“欠薪”

“今年4月，张某开始带领团队在安徽的合肥、芜湖、宣城等城市招聘老师。4月底，在合肥对每个点的正、副校长进行培训。”钱文介绍，正、副校长和授课老师大多是在校大学生。

他回忆，当时大概有100多人参加培训，培训的内容大致是“介绍该项目多么成功，能挣很多钱，以及如何招生”。校长的职责和普通授课“老师”没有太大差别，只是多了一些管理工作。钱文所在的教学点，加上正、副校长，“老师”共计5人。

此外，被欠薪学生提供的一张“副校长”聘用协议显示，在招生期，工资为50元到200元一天不等。课时费方面，小学、初中课程每节课15元，高中课程每节课18元。

宣城某教学点的老师江飞（化名）表示，他今年刚高三毕业，也是经过朋友介绍加入挽墨教育，但没有签劳务协议。

“校长、副校长和公司签了协议，但并不是所有的‘老师’都签了教师聘用协议。我们区域的负责人和校长聊天时，只是口头答应了‘老师’的工资，不低于2000元。”江飞介绍，他所在的教学点有5个“老师”，3个是刚高考完的学生。

据了解，上述两位同学所在教学点分别招收了30名学生，多是小学生、初中生，教授的科目为语数外。收费标准为小学生每月600元到800元不等，初中生700元到950元不等。“学费是由各个点的副校长收取，开收据之后打到公司账户，实际上是打到了各个大区负责人的账户上。”钱文说。

据钱文介绍，“按照签订的协议，授课时间为7月10日到8月10日，授课结束发放工资。但8月10日以后，很多‘老师’和正、副校长并没有拿到规定的工资金额。”

记者了解到，7月下旬，挽墨教育在宣城市一些乡镇开办的暑期辅导班存在违规办学行为，被当地教体局等相关单位下达了《停办整改通知书》，责令其停止非法办学行为。

据部分学生介绍，张某并没有给出拖欠工资的具体原因。学生们在微博上进行爆料，张某等人还曾私信这些学生，要求他们删除微博。

教学点上风波不断

8月14日上午，一名自称是挽墨教育负责人的网友，在微博上发声回应：“有一波人主动离职不干了，给我们造成了重大损失，导致教学点被迫撤点，我们赔了物料费和房租费。”

对于该说法，安庆某教学点的校长柳国奥（化名）并不认同。“我所在教学点的房租拖欠、物料得不到及时供应，导致我们协调多次，没办法进行工作。因招生成绩不太理想，公司就要求我们撤了”。

陈阳也表示，“兼职老师们没有主动撤掉教学点的，都是公司让撤掉的。”

该微博还指称“教学点私自挪用学费”。对此，陈阳提供了他先后5次给张某微信转账的截图和教学点的日常开支记录。

陈阳介绍，扣除开支以外的学费都全部上缴给公司了，“（公司）除了给我们提供了6000元所谓的广告宣传费以外，只提供了900元的房租定金，教学点需要的其他东西都是我自己出钱购买的，50元以上的支出需地区负责人同意”。

记录显示，陈阳的日常开支都得到了地区负责人的批准，而这些支出都来源于收取的学费。

陈阳的说法也得到了钱文的印证。“张某说我们随意花学费，我们绝对没有，每一笔花费都有明细。”

此外，巢湖地区的一个教学点负责人邱珍（化名）向记者反映了教学点因为没有按约定上完课程，遭遇家长退费的事情。“按规定8月10日结课，我们只上到7月26日就停课了。其间，因为教学点没有办学资质，还被勒令停学两天。我们给出的理由是：天气太热了，放两三天假”。

7月29日之后，该教学点张贴了停学通知，“在贴通知之前，教学点已经撤了，所有教学设施都搬走了。”邱珍回忆，因没有上完全部课程，家长们找她退学费，但她此时已经联系不上公司。

此后，邱珍和学生家长们一起去当地派出所，但此事“涉案金额过小，达不到立案标准”。

邱珍向记者展示了教学点的学费收取情况。18个学生共缴费17540元，原计划上课23天，实际只上了11天，如果要退学费的话至少要退一半。

让她苦恼的是，“家长们联系不上公司负责人，所以只能找我。公司不出面解释，这对我在当地的名誉也造成不好的影响”。

创业者回应：“很多东西摸着石头过河”

据了解，近段时间来，挽墨教育招聘的授课“老师”集中建了“讨薪群”“维权群”。

“8月15日，区域负责人给我们补了一部分工资。一部分人没有和公司签订纸质协议，‘讨薪’更有难度。还有一些人不打算继续要钱了。”钱文说。

“据我了解，8月中上旬，宣城地区没拿到承诺工资数额的‘老师’就有50多人。”宣城某教学点的一位负责人表示，8月中旬，公司按照他们的标准给自己所在教学点补发了工资。

采访过程中，记者了解到，有一部分“老师”只是得到了区域负责人或教学点负责人关于工资的口头承诺，并未签任何协议。目前，还有“老师”表示，只拿到了一部分工资。

记者梳理发现，在校大学生和教育培训机构签订协议，成为教学点的负责人、承包者或者兼职教师的情况屡见不鲜，也有不少人都遇到了被克扣工资的情况。当他们遇到公司不守信或被侵权时，往往维权无门，甚至还会被威胁。有时，因为涉案金额达不到立案标准，他们只好“忍气吞声”，不再继续追究。

据安徽当地媒体报道，今年暑假，大三学生小远（化名）与安徽拾得教育咨询有限公司签了“劳动合同书”，成了“梦想合伙人”，并明确规定了投资与分红方式。

他今年暑假“承包”购买了7个教学点，一个点投资3500元，自己“业绩”做得挺好，也上缴了学费，但公司却没按照要求付教师工资，自己只好贴钱发工资、付租金、买物料，十分无奈。

另一家教育培训机构某教学点负责人小星（化名）也遭遇了类似情况。他在兼职QQ群里看到招聘信息，便与“百跃教育暑期素质培训中心”签了聘用协议，负责教学点各项事务。后来，他不仅没有分到教学点的既定利润分成，连自己去上课的课时费也没拿到，公司对此也没有明确解释。

中国青年报·中国青年网记者查询发现，安徽挽墨教育科技有限公司注册成立于2018年10月16日，注册资本为500万元，公司法人为张某。记者调查还显示，该机构并未在教育部门备案。

8月28日晚，记者联系上了张某。

“我们在8月11日就将工资通过各区域负责人发下去了。有一部分‘老师’觉得拿到手的工资和他们的预期有差距，还有一部分人是主动离职不干，给公司带来了损失，按照协议，主动违约应该赔偿公司的损失。”张某表示。

“公司有自己的工资核算方式和考核、奖惩制度。”他告诉记者，自己不直接联系各授课点的“老师”，出现问题，可能是区域负责人没说清楚工资是怎么计算的，也有可能是有些事沟通不到位，自己公司管理机制也有问题，不太成熟。

张某承认，“这段时间，一直都在回应和解决问题，如果学生们还有问题疑惑，可以直接通过电话、微信进行沟通，自己将积极配合解决”。对于公司教育培训资质的问题，他表示，“很多东西都还是摸着石头过河，自己正在上海打工，也很不容易”。

“艰辛维权背后的深刻一课”

对于此类学生暑期兼职中的困境，安徽申腾律师事务所律师王远芳认为，学生兼职时和培训机构签订的聘用协议，属于劳务协议，如发生纠纷，可以定性为劳务纠纷。学生遇到纠纷，一方面可以去公安部门报案；另一方面，如果因金额问题无法立案，可以集中去公司所在地的劳动局、市场监管局投诉，也可以民事起诉。

21世纪教育研究院副院长熊丙奇表示，学生去兼职工作时，需要和用人单位签协议，明确待遇、权利、责任，这是维护自己合法权益的依据。

“很多大学生社会经验不足，把兼职教师当作锻炼自身、赚取生活费的平台，但一定要提前了解、掌握有关实习、就业的法律法规，不要寄望一夜暴富，从而受到蛊惑，轻信他人，甚至去做涉嫌违法犯罪的项目。”熊丙奇认为，对于市面上各种各样的教育培训机构，相关部门应当加强监管，要求机构必须有合法资质，依法经营。

“此类事件也给一些刚刚高三毕业的‘准大学生’上了一课。”熊丙奇觉得，类似事件的发生，有部分原因在于部分高中和大学没有对学生进行系统、充分的生涯规划教育，忽视了教育学生认识环境、认识自我，学校应引导他们学会自主管理和职业规划。

“建议学生群体擦亮眼睛，尽量选择正规有资质的企业开展兼职或短期工作。”安徽省律师协会未成年人保护专业委员会主任姚炜耀指出，有些企业可能利用信息不对称，以及学生群体相对单纯和缺乏维权意识等特点，侵害学生合法权益。

“学生要多留意，妥善保管各类协议、企业基本信息、报酬发放记录、工作衣服和证件等材料。”他表示，学生群体如遇到被侵权或其他法律纠纷，可向当地12355青少年权益保护热线求助。工商、劳动、公安等部门应加强监管力度，对以学生为侵害目标的违法违规企业，采取零容忍态度，切实保障青少年合法权益不受侵害。

此外，很多教育机构的创业者本身就是在校大学生或刚毕业的大学生。对此，姚炜耀表示，大学生创业应得到鼓励，但一些大学生法律意识淡薄，对劳动人事相关知识及用工风险不了解，这往往会给自身带来诸多法律风险。（王海涵 王磊 尤宽）

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)
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