原标题：创业点燃大学生的梦想

梁威在给学生们上课。受访者供图

8月8日，梁威走进贵州省某县一中，带领38名高一新生学习了职业生涯规划的第一课。“我希望通过这样的生涯教育课程，让每一个中学生找到自己热爱并为之追求的事业，让自己未来的职业生涯发光发热。”

梁威，2019年毕业于北京师范大学心理学部，毕业后带领团队创立了北京心职引生涯教育科技有限公司。冒险是梁威身上一个重要特质，他敢于冒险，喜欢挑战，在研究生期间就开始了对创业的初步尝试。研一时，他曾与同学创立“阳光澄魅力教育”，主要针对大学生群体，帮助其发现职场优势，为日后就业创业积累经验。今年6月，在北京中关村双创周上，梁威认识了现在的合伙人。之后又参加北京师范大学创新创业实验班，在那里正式组建起了第一个十人团队，经过了八个月的磨合，最终共同创立了心职引生涯教育。在谈到自己的创业初衷时，梁威说：“选择做中学生生涯教育，源于我心中的一种使命感。”

2014年高考改革后，新高考的选科模式赋予了学生充分的自由选择权，中学的生涯教育又迈上了一个新阶段。通过在全国各地中学的生涯规划授课，梁威深感很多中学生对自己的未来缺乏规划，等到了填报志愿时匆忙选择专业，导致不少大学生发现自己的兴趣爱好与所学专业并不适配。

“通过中学的职业生涯教育，帮助学生根据自身兴趣、能力和爱好，找到自身优势，再经过大学阶段有针对性的专业培养，重塑未来中国的人力资源结构。”正是怀着这样的使命，梁威毅然踏上了生涯教育创业之路。

创业艰难百战多。梁威和其团队在成立初期尝试过一些免费的生涯教育体验课程和工作坊活动，曾在北京师范大学第二附属中学进行了为期两天的宣传，但最后仅有一名学生前来参与活动。学生对生涯教育的不重视，加之创业初期资源积累不足，让公司发展的渠道很难拓展。不仅项目发展受阻，团队内部也产生了质疑的声音。

面对来自内外的双重压力，梁威开始充分挖掘身边的资源开拓渠道，打开市场。通过北京师范大学的校友资源和创业园导师的帮助，梁威联系到北京世纪明德教育科技股份有限公司的一名课程主管，经过多次沟通，双方确定了研学与课程设计方面的合作。“这是我们签订的第一份合同，当时整个团队都非常开心，这让大家又看到了希望，之后的工作也更加充满热情和干劲。”梁威说道。

对于当前大学生创业的前景，梁威充满了信心：“我认为大学生创业有着很大的优势，创业将逐步成为大学毕业生择业的一种热潮。”

【专家点评】

中国社会科学院大学经济学院副教授刘帆：为支持大学生创业，国家和各级政府出台了许多优惠政策，对于提升大学生的创业意识、扩大大学生的创业机会以及保障大学生的创业质量发挥了重要作用。借助政策的“东风”，大学生创新创业活力竞相迸发，形成了新的就业增长点。（本报见习记者 董蓓）

(责编：郝孟佳、熊旭)