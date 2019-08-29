原标题：对“校闹”有了“紧箍咒” 校方不再无计可施

日前，教育部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制维护学校教育教学秩序的意见》(以下简称《意见》)，明确将殴打他人、故意伤害他人或者故意损毁公私财物等行为界定为“校闹”，并提出相应治理措施。

八类行为被明确为“校闹” 将被严厉打击

“因为‘校闹’的存在，学校承担了不应当承担的责任和压力，导致一些学校不敢正常开展体育教学、课外活动，甚至不敢正常批评教育学生，干扰了素质教育的实施，影响了良好教育生态的形成。”教育部政策法规司司长邓传淮说。

近年来，因学校安全事故等引发的“校闹”事件在各地时有发生。

“目前，学校出现一种现象：体育课把长跑取消了，把适度的对抗性项目取消了，把春游秋游和社会实践取消了，教师也不敢批评学生了，因为担心出事。一旦学生发生意外伤害事故，或者家长认为学生其他权益遭受损害，往往不能以理性态度、通过合理合法途径进行沟通协调，而是以不理智甚至是非法聚众围堵等方式‘闹’学校。”全国人大代表、黑龙江鹤岗一中校长伍辉说。

学校本应是一片净土，如果“校闹”大行其道，如何让老师自信、安宁地教书育人？

“《意见》的出台，瞄准了学校和校长关心的痛点难点问题，提出了很多切实的举措，基层教育部门和学校对此期盼已久。”伍辉说。

《意见》明确了八类“校闹”行为：殴打他人、故意伤害他人或者故意损毁公私财物的；侵占、毁损学校房屋、设施设备的；在学校设置障碍、贴报喷字、拉挂横幅、燃放鞭炮、播放哀乐、摆放花圈、泼洒污物、断水断电、堵塞大门、围堵办公场所和道路的；在学校等公共场所停放尸体的；以不准离开工作场所等方式非法限制学校教职工、学生人身自由的；跟踪、纠缠学校相关负责人，侮辱、恐吓教职工、学生的；携带易燃易爆危险物品和管制器具进入学校的；其他扰乱学校教育教学秩序或侵害他人人身财产权益的行为。

涉及“校闹”的犯罪行为，《意见》明确，将被严厉打击。

突出预防为先 坚持联合治理

“这次教育部等五部门通过的《意见》，是通过法治思维和法治方式化解‘校闹’的一种有益尝试和积极实践。它有四个方面的特点：理顺了法律关系，依法明确了各方责任；引入第三方调解机制，避免自己做自己案件的法官；体现客观中立，平等保护各方合法权益的原则；坚守法律底线，维护法律尊严。”法学教授、中国政法大学校长马怀德说。

邓传淮介绍，此次《意见》共15条，主要包括五个方面的内容：突出“预防为先”；实现“不闹也赔”；强调“闹也不赔”；做到“坚决打击”；坚持“联合治理”。

过去发生“校闹”事件之后，往往是校方和受伤害一方进行直接协商，容易引发对立冲突。此次《意见》明确要求，要建立人民调解制度，也就是说人民调解是化解“校闹”的一个重要途径和方式。

“这次《意见》有非常独特的一面，就是强调在各方处理‘校闹’事件过程中，必须坚守法律底线，杜绝不顾法律原则花钱买平安。”马怀德说。

《意见》已经印发，下一步关键在落实。

“各地特别是教育部门要用多种方式做好《意见》学习宣传工作，确保在秋季开学前，将《意见》精神和要求传达到各相关部门、各级各类学校；我们将制定分工方案，细化各部门责任，同时健全工作协同机制，形成合力；将选择若干地方和学校，分别就《意见》中确定的学校安全事故处理委员会、学校安全事故人民调解委员会制度、学校安全区域制度等开展试点；我们还将搜集、遴选各地、各校依法处理学校安全问题、处置‘校闹’的具体案件进行汇编；适时会同有关部门召开现场会，推广成功经验。”邓传淮说。

(记者 马爱平)

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