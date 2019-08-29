原标题：与孩子共同提升网络素养

《2018年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示，截至2018年7月31日，我国未成年网民规模达1.69亿，未成年人的互联网普及率达到93.7%，明显高于同期全国人口的互联网普及率的57.7%。76.4%的未成年网民日均上网时长在两小时以内，日均上网超过3小时的未成年网民占比也达到13.2%。

社会和家庭如何帮助未成年人树立积极的网络行为习惯？如何保护未成年人健康上网，安全上网？父母面对孩子，如何解决媒介文化经验的冲突？这些问题越来越受到全社会关注。

今年暑假，在深圳举行了为期5天的腾讯“DN.A计划”少年团网络素养夏令营，通过解决19个家庭因孩子过度上网导致家庭关系紧张的现实问题，再次引发了大家对未成年人健康使用网络的思考。

过度上网导致家庭关系紧张

8月17日，在深圳青少年艺术培训中心教室内，来自全国10个省份的19位少年和他们的父母围坐在一起，共同展示他们参加腾讯“DN.A计划”少年团网络素养夏令营的成果。

参加夏令营的19个孩子是从全国几百位报名者中挑选出来的，这些孩子有的来自一二线城市，有的来自农村留守家庭，年龄跨度从11岁至14岁不等。他们都面临着一个严峻问题：因过度使用网络导致家庭关系紧张。家长希望通过这次夏令营解决这一难题。

“我常年在外工作，陪伴孩子的时间少，内心觉得亏欠，就一直在物质上满足孩子，可是与孩子的关系却日渐疏远。这两年，我们父子俩因为学习成绩下降、沉迷网络等问题吵得不可开交，几乎无法进行正常沟通。”来自湖南衡阳的谭先生告诉记者。

“孩子从小学四年级开始接触网络游戏，每次玩半个小时。如果玩超时了，我就断电断网并且没收手机。”张女士诉说了自己的相似困境，“但结果是，孩子的情绪更加激烈，我的情绪也变得不好，从一开始的指责到愤怒，到后来甚至忍不住动手打孩子。”

尤同学则抱怨：“我妈妈有一个非常不好的习惯，未经我的同意就擅自打开我的QQ空间和聊天记录翻看，还不停盘问我，然后把我的QQ锁起来。”

寻找网络冲突的根源

对于天天黏在屏幕跟前的孩子，家长们普遍表现出担忧和焦虑。调查显示，14岁的儿童，曾因上网问题与父母争论过的比例高达65%。这说明上网问题已成为影响亲子关系的重要因素。

如何与新时代的“网络少年”们良好相处，找到最好的相处之道，成了新时代父母们的必修课。

中国艺术研究院副研究员孙佳山认为，在今天的家庭代际结构中，父母一代和子女一代，刚好属于两种媒介文化的转型、过渡阶段。从95后开始，新一代青少年就完全成长在互联网环境当中，05后则几乎完全在移动互联网的媒介环境中成长，他们都是网络时代的原住民，与在纸媒、广电体系下成长起来的父母，属于完全不同的媒介文化环境。

“今天的家庭代际问题，与之前大多数代际问题相比，有着非常大的特殊性，很多问题是由于媒介迭代效应，与家庭问题叠加而产生的，不能简单地用过去的家庭教育理念和方法，来解决跨媒介视野下的家庭代际关系。所以从根源上去努力，提升父母和子女的网络素养，是解决两代人、两种媒介文化经验冲突的一种重要尝试。”孙佳山说。

针对父母与子女之间存在的媒介文化经验冲突，本次夏令营为家长、孩子分别准备了相应课程，让家长认识到，家庭环境对孩子使用网络会产生重要影响，拓展了家长对网络的价值观认识。同时，也引导青少年树立个人成长目标，学习利用网络去提升自己。随后的亲子课程中，家长和孩子都打开了心扉，进入到互相理解的阶段。

以腾讯为代表的互联网企业，正在努力升级和完善自身的未成年人保护体系。据了解，截至8月，腾讯游戏内的健康系统已覆盖了其端游和手游共计97.3%的活跃用户，包括《王者荣耀》《和平精英》在内的几乎全部移动游戏都已完成接入。未来，腾讯还计划完成健康系统对全部游戏的覆盖。这意味着，如果有游戏因技术等原因无法接入健康系统，会被停运和下架。

要像培养文学、艺术素养那样培养孩子的网络素养

通过这次夏令营，19个家庭都分别制定了自家的“家庭网络使用约定”。记者看到，这19张手写的约定，绝大部分是由孩子写成的，在八开白纸上，密密麻麻地写满了稚嫩而真诚的话语。

在“家庭网络使用约定”制定之前，夏令营的老师们为孩子和家长提供了5个基础原则，对使用网络的时间、地点、内容、设备等作出具体规定，在此基础上，很多孩子和妈妈还对规则进行了细化。

多位家长表示，原来最大的问题在于只有针对孩子的规则，而没有给家长的规则。现在制定的“家庭网络使用约定”都有具体且容易操作的要求，原来的“孩子守则”变成了真正的“家庭守则”。

阳光朋辈项目负责人陈娜说：“这些约定都是在家长和孩子充分商量下共同制定的。事实上，真正起作用的并不是规则本身，而是那些得到修复的关系在发挥作用。有了这样的基础，之后他们再遇到问题就容易处理了。”

有了理解和规则，原来亲子关系剑拔弩张的19个家庭变得和睦了许多。

谭先生说：“从来没有亲密动作的儿子开始和我勾肩搭背，并且把心里的小秘密告诉了我。”刘女士说：“当我和孩子发生矛盾的时候，我能心平气和地跟孩子沟通了。”孩子们也都纷纷表示，父母开始理解网游，也学会了倾听。

中国社科院社会学所青少年问题研究室副主任田丰认为，从这次夏令营的调研和访谈看，家长们普遍在家庭网络素养的教育和引导上存在很大缺失。网络时代，家长要像培养文学素养、艺术素养那样充分重视从小培养孩子的网络素养。一方面，要培养孩子适应新时代的网络技能；另一方面，也要及时学习网络安全的知识和法规，让孩子免受网上的不良影响和侵害。

(本报记者 王晓樱 吴春燕)

(责编：郝孟佳、熊旭)