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从“一纲多本”到统编统审统用

——普通高中三科统编教材诞生记

2019年08月28日08:59  来源：中国教育报
 

■聚焦2019教育金秋系列发布会

今年秋季学期，北京、上海、天津、山东、海南、辽宁六省市高中起始年级学生的课桌上，将摆上三科与往年不同的新教材：思想政治、语文、历史。未来3年，所有普通高中生都会用上新教材。教育部今天召开金秋系列发布会，专门介绍高中三科统编教材情况。

教科书是一代人甚至几代人的集体记忆，历来为公众关注。在继义务教育三科统编教材实现全覆盖后，为什么普通高中也要统编教材，一本教材是怎么诞生的？有关教材的热点问题，教材主编们怎么看？

为什么要统编三科教材

2001年基础教育课程改革启动，普通高中三科教材是“一纲多本”。高中语文教材有人教版、北师大版、苏教版、沪教版、鲁教版、粤教版等多个版本，历史教材有人教版、人民版、岳麓版等，而思想品德教材有人教版、沪教版等。

2016年，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发了《关于加强和改进新形势下大中小学教材建设的意见》，从制度层面明确了教材建设是国家事权。2017年7月，国务院发布通知，决定成立国家教材委员会。这是新中国成立以来首次设立的相关委员会，也意味着三科教材“一纲多本”时代的结束。当年，教育部启动普通高中思想政治、语文、历史教材统编工作。

教育部教材局局长田慧生解释说，国家教材委员会的职责是统筹指导管理教材工作，按照中央决策部署抓紧编好中小学三科教材，实行国家统编、统审、统用。

“贯彻中央重大决策部署，落实立德树人根本任务，适应基础教育发展新要求，协同推进综合改革。”田慧生用四句话概括解读了三科统编教材的编写背景，“在义务教育三科统编教材投入使用后统编高中三科教材，有利于把落实立德树人根本任务在整个基础教育阶段贯通起来，形成一体化人才培养格局。”

田慧生表示，国务院2014年印发《关于深化考试招生制度改革的实施意见》，要求对高中课程和高考改革进行统筹谋划，做好衔接。实施好新高考，必须推进普通高中课程改革，必须编写和使用好高中新教材。

三科统编教材是怎么编出来的

三科统编教材的编写可谓“豪华团队”，耗时2年多，才得以完成。

田慧生介绍说，按照政治立场坚定、学术造诣精深、编写经验丰富的要求，经推荐、评议并报中央批准，确定三科教材总主编，同时组建起由相关学科知名专家、优秀教研员和一线教师等组成的百人编写团队。同时，每科组织140名特级教师，进行精细审读，提出修改意见。

据国家教材委员会委员王湛介绍，国家教材委员会大中小学德育一体化、语文、历史和思想政治审议4个专家委员会对教材全面严格把关。

王湛说，审核过程中细化了各专家委员会职责，大中小学德育一体化、语文、历史三个专委会负责对本学科教材进行审核，思想政治审议专委会全面参与每科教材的每个审核环节，大中小学德育一体化专委会全面审核了三科教材横向配合情况。

“我们对每科教材均进行政治审核、专业审核、综合审核、专题审核、新旧对比审核，全面、多角度对教材把关，形成提交国家教材委的送审稿。”王湛表示。

在审核程序的最后一环，国家教材委各位委员对送审稿进行认真审读，编写组根据审读意见修改完善教材。2019年6月，国家教材委员会召开全体会议审核通过普通高中三科统编教材。

审核认为，三科教材导向和特色都很鲜明，主要体现在：坚持以马克思主义为指导，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实立德树人根本任务，价值导向正确；选文选材精当，充分吸收马克思主义中国化最新成果，精选贴近学生思想、学习、生活实际的内容，做到了理论性和实践性相统一；呈现方式新颖，编排合理，图文并茂，符合学生的年龄特点和认知水平。

统编教材的“特别之处”

在今天的发布会上，三科教材的4位总主编（历史设两位总主编）出席，向公众介绍统编教材的“特别之处”。

最受关注的是语文教材。据普通高中语文教材总主编、北京大学教授温儒敏介绍，语文统筹安排教材内容，有机融入社会主义核心价值观，并创新教材体例设计，以人文主题和学习任务群双线组织单元。

“特别要说明的是，为落实全国教育大会精神，在必修上册以‘劳动光荣’为主题专设一个单元，以引导学生树立劳动光荣、劳动伟大、劳动崇高、劳动美丽的观念。”温儒敏说。

据温儒敏介绍，普通高中语文的重点学习内容包括四个部分：一是中华优秀传统文化，教材精选反映中华优秀传统文化的经典名篇，共选入古代诗文67篇（首），占全部选文数的49.3%。二是革命文化。比如，有毛泽东的《沁园春·长沙》等5篇（首）文章，鲁迅《拿来主义》《纪念刘和珍君》等5篇文章。三是社会主义先进文化。比如，《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》《青蒿素：人类征服疾病的一小步》《实践是检验真理的唯一标准》等入选。四是国外优秀文化。有《复活》《百年孤独》《哈姆雷特》《致云雀》等。

统编语文新教材古代诗文占比49.3%，这是否意味着学生背诵量的增大、学习负担加重？针对此，温儒敏表示，49.3%里一部分是课文，一部分是课外古诗词诵读，不是作为课文。“要求背诵的古诗文才20篇，如果以3年来算，平均每个学年也就六七篇，并不是很多。”他表示。

据普通高中思想政治教材总主编、南京大学教授张异宾介绍，普通高中《思想政治》全套教材共7册，其中必修教材分《中国特色社会主义》《经济与社会》《政治与法治》《哲学与文化》4册。

“教材编写坚持马克思主义指导地位，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，突出思想政治课程的关键作用，有机融入社会主义核心价值观，充分体现马克思主义中国化最新成果，引导学生爱党爱国爱社会主义，坚定‘四个自信’，形成正确的世界观、人生观、价值观。”张异宾说。

普通高中历史教材总主编、中国史学会原会长、中国社会科学院学部委员张海鹏表示，普通高中历史教材合理设置栏目，全面落实历史学科核心素养培养要求。教材围绕唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀5个核心素养，总体安排、各有侧重地进行内容和栏目设计。

据张海鹏介绍，普通高中历史教材重点学习内容有四个方面：一是中华5000多年文明史。二是中国人民170多年斗争史和中国共产党90多年奋斗史。三是国家主权、海洋意识教育。四是民族团结进步教育。

历史教材的英雄人物备受关注。“英雄人物一直都是激励着我们中华民族前行的宝贵财富，历史教材是非常注重对英雄人物介绍的，而且始终是历史教材的重要选材。”普通高中历史教材总主编、首都师范大学教授徐蓝表示。

“各个历史时期都有英雄人物，比如开疆拓土的卫青、霍去病，还有精忠报国的岳飞，抗倭英雄戚继光，甲午海战中的邓世昌，抗日战争中的赵一曼、左权将军，抗美援朝中的杨根思、黄继光、邱少云等。这些英雄人物都是对学生进行爱国主义教育的好素材。”徐蓝介绍，在历史统编教材中，选取了诸多中国历史上有代表性的英雄人物，例如必修课《中外历史纲要》上册，收集了70多个具有代表性的英雄人物，还有近30个英雄群体。（赵秀红 林焕新）

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)
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